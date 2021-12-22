Чтобы не накрыло волной

Авиакомпании требуют от пассажиров, следующих в Казахстан, обязательного наличия ПЦР-теста.

Декабрьские праздники – самая горячая пора для авиакомпаний. В длинные выходные из-за рубежа возвращаются студенты, приезжают в гости родственники, друзья. Путешествуют тысячи человек со всех уголков планеты.

Вместе с тем на фоне стремительного распространения коронавируса «омикрон» в европейских странах ужесточают ограничения. Закрыто авиасообщение с Великобританией, где число заражений удваивается каждые полтора-два дня. В Нидерландах вводят локдаун: закрывают школы, большинство магазинов, баров, ресторанов, общественных мест. Во Франции, Германии и Австрии активизируют кампанию ревакцинации и возвращают обязательное ношение масок в общественных местах.

В Казахстане также усиливают санитарные требования. Как пояснили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, все пассажиры, прибывающие из Израиля, Чехии, Нидерландов, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады, Бельгии и Египта, обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест со сроком годности не больше 72 часов. Без него просто не пустят на борт самолета, даже если ты прошел полный курс иммунизации и у тебя на руках паспорт вакцинации. Исключение – дети до 5 лет.

Это не все. Те, кто прибыл из стран, где уже гуляет «омикрон», должны самоизолироваться дома на 7 дней. По этому поводу в Министерстве здравоохранения дали такое разъяснение: в международном аэропорту пассажир заполняет анкету, дальше следует внутренним рейсом до конечного пункта, где за его домашним карантином должны следить медики поликлиники по месту жительства. В случае нарушения – административная ответственность, предусмотренная статьями 425 и 462 КоАП, то есть штраф в 35 месячных расчетных показателей (102 тыс. тенге).

– Но все понимают, насколько сложно проследить за каждым, кто прибывает из других стран, – признались в Минздраве. – Мы, конечно, надеемся на сознательность граждан.

К слову, в связи с приостановкой сообщения с Египтом отечественные авиакомпании пришли на помощь туристам. С 3 по 10 декабря они выполнили рейсы по маршрутам из Шарм-эль-Шейха в Нур-Султан, Алматы, Костанай, Шымкент, Актобе, чтобы вывезти казахстанцев домой.