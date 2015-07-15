Чтобы не стать жертвой

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Александра ШЕРСТОБИТОВА
В рамках госзаказа Центр реабилитации Северо-Казах­станской области организовал работу телефонной линии, по которой запись на прием и консультирование ведет профессиональный психолог.
Идея организовать такой пункт помощи возникла давно, актуальность ее подтвердили и итоги анкетирования, которое сотрудники Центра проводили в разных районах области. 67% опрошенных согласны с тем, что существует проблема домашнего насилия в нашей стране. Каждый пятый респондент заявил, что сам был в роли жертвы бытового насилия. И больше половины участников опроса знают о бытовом насилии в семьях друзей, соседей, родственников. Однако за помощью решаются обратиться лишь единицы.
– Из десяти жертв или свидетелей бытового насилия только один человек обращается за помощью в правоохранительные органы, еще двое – за поддержкой к родственникам, а семеро – замалчивают ситуацию, в том числе и потому, что просто не знают, куда и к кому обратиться, – рассказывает руководитель Центра реабилитации Марина Нистолий. – Меж тем людям, оказавшимся в сложной житейской ситуации, зачастую в первую очередь нужна помощь психолога, а не полицейского.
Работать пункт помощи начал на основе анонимности и конфиденциальности, услуги психолога здесь бесплатные. Получить совет или записаться на прием к специалисту-психологу Елене Зель можно по телефону. При этом она каждый раз старается пригласить собеседника на встречу, а не разговаривать на расстоянии. Ведь именно при личном доверительном общении человеку легче высказать то, что наболело.
Результат не заставил себя ждать. За первый месяц работы – около десятка встреч, еще столько же – телефонных консультаций.
– Средний возраст наших собеседников — от 27 до 40 лет. Чаще за помощью обращаются женщины. Но стоит отметить: не только потому, что жертвами бытового насилия всегда является слабый пол, а скорее по той причине, что мужчины стесняются обращаться за психологической поддержкой. Еще бытует мнение, будто бытовое насилие чаще всего происходит в неблагополучных семьях, однако это не всегда так. И в обеспеченных подобных случаев немало. И за каждым — своя история, своя беда, – рассказывает Елена Зель.
Для примера специалист-психолог приводит случай, с которым она столкнулась совсем недавно. 36-летний мужчина сетовал, что из-за болезни супруга стала вести себя беспокойно, перестала за собой ухаживать, игнорирует его и детей. В итоге мужчина, как ему казалось, оказался в безвыходном положении: на нем домашний быт, дети, работа... Жена же полностью сосредоточилась на своей болезни. Как вернуть семейную жизнь в нормальное русло, вернуть любящую жену и маму?
Елена посоветовала организовать совместный семейный отдых, который сплотит всех. А мужчине – постараться дела по дому делать не в одиночестве, а со своей супругой, чтобы она действительно ощутила свою необходимость и значимость, даже при наличии заболевания.
– Здесь налицо признаки одной из форм насилия – эмоционального. Но есть еще экономическое, сексуальное, психологическое, и наконец, физическое, о котором вспоминают чаще всего. И каждая из этих форм может привести к печальным последствиям, вплоть до преступления или суицида. Нередко бытовое насилие приводит к торговле людьми. Поэтому чем раньше жертва обратится за помощью, тем больше шансов на благополучный исход ситуации, – комментирует Марина Нистолий.
Специалисты пункта одинаково внимательно относятся к обращениям не только горожан, но и жителей так называемой «глубинки», ведь именно сельчанам получить помощь зачастую негде.

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