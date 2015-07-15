Чтобы не стать жертвой

Статьи
658
Александра ШЕРСТОБИТОВА
Фото с сайта daptar.ru
В рамках госзаказа Центр реабилитации Северо-Казах­станской области организовал работу телефонной линии, по которой запись на прием и консультирование ведет профессиональный психолог.

Идея организовать такой пункт помощи возникла давно, актуальность ее подтвердили и итоги анкетирования, которое сотрудники Центра проводили в разных районах области. 67% опрошенных согласны с тем, что существует проблема домашнего насилия в нашей стране. Каждый пятый респондент заявил, что сам был в роли жертвы бытового насилия. И больше половины участников опроса знают о бытовом насилии в семьях друзей, соседей, родственников. Однако за помощью решаются обратиться лишь единицы.

– Из десяти жертв или свидетелей бытового насилия только один человек обращается за помощью в правоохранительные органы, еще двое – за поддержкой к родственникам, а семеро – замалчивают ситуацию, в том числе и потому, что просто не знают, куда и к кому обратиться, – рассказывает руководитель Центра реабилитации Марина Нистолий. – Меж тем людям, оказавшимся в сложной житейской ситуации, зачастую в первую очередь нужна помощь психолога, а не полицейского.

Работать пункт помощи начал на основе анонимности и конфиденциальности, услуги психолога здесь бесплатные. Получить совет или записаться на прием к специалисту-психологу Елене Зель можно по телефону. При этом она каждый раз старается пригласить собеседника на встречу, а не разговаривать на расстоянии. Ведь именно при личном доверительном общении человеку легче высказать то, что наболело.
Результат не заставил себя ждать. За первый месяц работы – около десятка встреч, еще столько же – телефонных консультаций.

– Средний возраст наших собеседников — от 27 до 40 лет. Чаще за помощью обращаются женщины. Но стоит отметить: не только потому, что жертвами бытового насилия всегда является слабый пол, а скорее по той причине, что мужчины стесняются обращаться за психологической поддержкой. Еще бытует мнение, будто бытовое насилие чаще всего происходит в неблагополучных семьях, однако это не всегда так. И в обеспеченных подобных случаев немало. И за каждым — своя история, своя беда, – рассказывает Елена Зель.

Для примера специалист-психолог приводит случай, с которым она столкнулась совсем недавно. 36-летний мужчина сетовал, что из-за болезни супруга стала вести себя беспокойно, перестала за собой ухаживать, игнорирует его и детей. В итоге мужчина, как ему казалось, оказался в безвыходном положении: на нем домашний быт, дети, работа... Жена же полностью сосредоточилась на своей болезни. Как вернуть семейную жизнь в нормальное русло, вернуть любящую жену и маму?

Елена посоветовала организовать совместный семейный отдых, который сплотит всех. А мужчине – постараться дела по дому делать не в одиночестве, а со своей супругой, чтобы она действительно ощутила свою необходимость и значимость, даже при наличии заболевания.

– Здесь налицо признаки одной из форм насилия – эмоционального. Но есть еще экономическое, сексуальное, психологическое, и наконец, физическое, о котором вспоминают чаще всего. И каждая из этих форм может привести к печальным последствиям, вплоть до преступления или суицида. Нередко бытовое насилие приводит к торговле людьми. Поэтому чем раньше жертва обратится за помощью, тем больше шансов на благополучный исход ситуации, – комментирует Марина Нистолий.

Специалисты пункта одинаково внимательно относятся к обращениям не только горожан, но и жителей так называемой "глубинки", ведь именно сельчанам получить помощь зачастую негде.

Популярное

Все
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Краснокнижную птицу, упавшую с неба под Костанаем, выпустили на волю
Столетняя фронтовичка готовится встретить 9 мая
В столице представили лучшие автомобили, запчасти, комплектующие 400 компаний из 20 стран мира
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
Большую воду первыми приняли дачи в поймах рек
Весенний автосезон: об амбициях, удобстве и пользе альтернативного транспорта
Железные герои дарят живое участие
Более ста детей из ЗКО продолжат обучение в центре оздоровления в Кызылординской области
Сделки с недвижимостью следует проверять – эксперт
Отвоевать ребенка у смартфона можно с помощью воды
Как купеческий особняк из кадастра исчез
Знание казахского языка помогло многодетной матери спасти детей из горящего дома
Казахский надо сделать модным – преподаватель
Народная инициатива легла в основу создания музея хлопководства
На Чаганском гидроузле ведутся работы по усилению шандоров
В Астане проходит показ раритетных костюмов, в которых выступали казахстанские чемпионы
Эвакуированных переселили в общежития в Актюбинской области
Кто возьмет миллион?
Не все боевые награды нашли своих героев
Целина: как это было
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Психологи показали простой способ побороть гнев
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
Умер знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли
Спецпоказ полнометражного фильма «Каныш» прошел в Астане
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
Военные билеты перевели в цифровой формат
Данияр Ашимбаев прокомментировал тезисы Токаева о развитии казахстанской науки
Йога, шахматы, вокал: как работают центры для пожилых людей в Астане
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Завалена мусором степь
В Президентском центре прошла конференция «Укрепление научн…
«Парадным дверям» Усть-Каменогорска устроили генеральную уб…
Казахстан впервые будет представлен на Олимпиаде в бадминто…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]