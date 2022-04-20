Статьи Чтобы не выпал «третий сектор» 20 апреля 2022 г. 8:37 Прилепская Анастасия корреспондент Развитое гражданское общество – одна из определяющих черт нового Казахстана. Но отечественные неправительственные организации находятся пока только в начале пути к настоящему равному партнерству с госсектором. …НО ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН Ответственное участие гражданского общества в судьбе страны, принятии ключевых государственных решений, внимание государства к мнению народа – так в идеале выглядит сотрудничество госсектора и неправительственных организаций. Это – образец, к которому стоит стремиться. Казахстан уже делает шаги на пути к идеальной модели. На это обращает внимание Президент в Послании, когда говорит о том, что практика открытого сотрудничества гражданского общества и уполномоченных органов должна прочно укорениться в нашей стране. «У нас есть четкий образ будущего и контуры нового Казахстана – эффективного государства с сильным гражданским обществом», – отмечает в Послании Касым-Жомарт Токаев. Но пока наша страна только в начале пути. Как отмечает директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Еркин Тукумов, нигде в мире гражданское общество не появлялось само собой в короткие сроки. – Нужны глубокие общественные, ментальные, политические, экономические, культурные, правовые и образовательные изменения, чтобы прийти к развитому гражданскому обществу, – считает директор КИСИ. – Сейчас идет определенная ревизия того, что сделано за 30 лет. Увы, не всегда и не все было идеально. Сегодня мы говорим о суперпрезидентском государстве, и это как раз причина того, что некоторые сферы гражданского общества не развивались, поскольку для этого не было условий, не было политической необходимости. В странах с развитой демократией во главе всех процессов стоит гражданин с развитой ответственностью, с пониманием того, за что отвечает он лично, а за что – государство. То есть нормативная база и реформы, безусловно, важны для развития гражданского сектора, но гораздо важнее – культура уважения к закону, правовая грамотность, ответственное участие граждан в судьбе всей страны, своего региона или города. – Здесь я часто привожу пример с мусором на улицах городов, – добавил Еркин Тукумов. – Ведь это не государство разбрасывает мусор, а безответственная часть населения. В чем разница между гражданином своей страны и неким средним представителем того, что статистика называет обобщающим термином «население»? По мнению директора КИСИ, ответственного гражданина отличают уважение к закону, к труду других людей, бережное отношение к окружающему пространству, стремление понимать потребности сообщества, принимать участие в решении проблемных вопросов. – Формирование сильного, ответственного гражданского сектора начинается со школы, с детского сада, с семьи, – убежден Еркин Тукумов. – Если ребенка учить с детства законопослушанию, прививать высокие моральные принципы, уважение к государству, своей родине и людям, живущим в стране, то он вырастет с активной гражданской позицией... Как говорилось в книге «Маленький принц»: встал – убери свою планету. И нам нужно со школы начинать воспитывать будущих ответственных граждан. Потому что нельзя сформировать гражданское общество по какой-то директиве или в соответствии с принятым законом, невозможно заставить граждан быть активными. НЕ ПАРТНЕР, ПОТОМУ ЧТО НЕ КОНКУРЕНТ На заре независимости страны неправительственные организации в Казахстане исчислялись единицами. Это было своеобразное «дикое поле», и никто не знал, что на нем вырастет. НПО делали первые осторожные шаги, выбирали свои «ниши», где могли бы работать. Оставалось непонятно, как действовать, откуда брать финансирование, чем можно заниматься, а чем пока не стоит. За три десятилетия гражданское общество в Казахстане выросло от сотни до более чем 22 тыс. НПО. Сегодня, по данным Министерства информации и общественного развития, период регистрации НПО занимает 7–10 дней, ежегодно появляется 150 и более новых общественных организаций в различных сферах жизни общества и государства. Все это характеризует наше гражданское общество как активно развивающееся и растущее. Сегодня НПО работают в таких сферах, как поддержка социально уязвимых групп, образование и наука, здравоохранение, физическая культура и спорт, защита прав, законных интересов граждан и организаций, поддержка молодежных инициатив и других. Развиваются и законодательные рамки для гражданского общества. В июле 2020 года принята «Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан до 2025 года». Она предусматривает развитие системы участия неправительственных организаций в разработке и реализации госпрограмм, содействие со стороны НПО совершенствованию социально-экономической политики государства. Одно из важных направлений концепции – укрепление сотрудничества государства, бизнеса и «третьего сектора». Кстати, его называют третьим потому, что он в идеале должен быть равным по значению и влиянию «первому» и «второму», то есть государственному и коммерческому. Но насколько в реальности эти секторы равны друг другу и могут ли они сотрудничать на одном уровне? Как отмечает заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований Айгуль Садвокасова, до равенства во взаимоотношениях трех секторов пока еще далеко. – Прежде всего следует обратить внимание на объем присутствия государства как самого главного у нас института, регулирующего общественные отношения, отвечающего за реализацию программ, за соблюдение законов во всех сферах. И в этом смысле у нас гражданский сектор не то что не может конкурировать с ним, даже не может выступать партнером. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил о том, что наша государственная система замкнулась сама на себе, а гражданское общество воспринимается госорганами с большой долей формализма, и госсектор не видит в НПО реальных сотрудников, партнеров в решении государственных задач, – считает Айгуль Садвокасова. Первое и очевидное, в чем не равны государство и гражданский сектор, – ресурсы. С административными и информационными возможностями государственной машины НПО пока не могут сравниться, и это очень сильно тормозит развитие партнерских отношений. Есть проблемы и в самом гражданском секторе, который в Казахстане пока недостаточно профессиональный и активный, чтобы на равных участвовать в выработке государственных решений. Хотя в последние несколько лет, признают эксперты, общественные организации стали значительно больше участвовать в обсуждении госпрограмм и стратегических документов. Как пример – предложения Национального совета общественного доверия, ставшие законодательными актами и основой многих президентских инициатив. Тем не менее до уровня влияния гражданского сектора, который существует в странах с развитой демократией, Казахстану пока далеко. – Сильные неправительственные организации строятся вокруг лидеров, – подчеркивает Айгуль Садвокасова. – Однако наша политическая система, которая строилась много лет вокруг одного или двух субъектов, не позволяла развить кадровый потенциал общественного сектора. Хотя запрос в обществе был. Сейчас мы видим, что появляются отдельные активисты, совершенно новые лица и общественные организации. На этом этапе очень важно, чтобы они не переходили в ряды «критиков ради критики» или, что еще хуже, радикалов. Для этого, как показывает опыт разных стран, необходимо, чтобы государство в существенной мере разделяло с обществом и принятые решения, и реализуемую политику. То есть нужны не «откупные» обществу, не приглашение экспертов для «галочки», а серьезный механизм разделения ответственности. Тогда принятые решения и их реализация окажутся в балансе, не будет оппозиционности со стороны гражданского общества и замкнутости со стороны государства. НЕ ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ Когда идут дискуссии на разных уровнях о том, как должно формироваться казахстанское гражданское общество, часто звучит идея о построении его по какой-то уже апробированной модели. Кто-то предлагает взять и «пересадить» на нашу почву системы, работающие в скандинавских странах, другие советуют посмотреть на работу гражданского сектора США, третьи равняются на страны бывшего Союза. Есть и прямо противоположная точка зрения о том, что зарубежный опыт стоит оставить за рубежом, а мы должны идти своим уникальным путем. Эксперты говорят о необходимости поиска в этом вопросе золотой середины. – Можно ориентироваться на страны с развитым гражданским сектором – США или государства Северной Европы, но правда в том, что нет модели, идеально подходящей для нас, с учетом нашей истории, географии и ментальности, – считает директор КИСИ Еркин Тукумов. – Нам следует взять лучшее из разных моделей и изучить то, что интересно и полезно. В США, например, более полумиллиона выборных должностей, и только 500–600 из них – федеральные. Остальное – это уровень штатов, больших и маленьких городов, где люди сами решают на местах свои проблемы. Выбирают человека, делегируют ему полномочия, и потом спрос с него, а не с Вашингтона. Также эксперт рекомендует присмотреться к странам Восточной Европы – Польше, Чехии, Словакии. У них есть достаточно успешный опыт местного самоуправления, который мог бы пригодиться нашей республике. Казахстану необходимо также обратиться к собственному историческому опыту развития гражданского общества. Такое мнение высказала депутат Мажилиса Парламента Екатерина Смышляева. – Мое принципиальное убеждение – нам не нужно «носить чужую одежду», слепо перенимая чей-то опыт развития гражданского сектора. У нас в истории записан огромный опыт регулирования общественных отношений. Действенным механизмом степной демократии были советы аксакалов, а суды биев можно считать «исходным кодом» справедливой судебной системы. Нам необходимо рассмотреть собственные исторические примеры, а не внедрять «мировые» модели общественного устройства, которые могут быть ментально чуждыми для нас и поэтому малоэффективными, – подчеркнула Екатерина Смышляева. По ее мнению, казахстанский «третий сектор» проходит эволюционно правильный путь развития. И сегодня наше гражданское общество готово не только быть наблюдателем, но и ответственно участвовать в выработке государственных решений. – Нововведение, которого мы сейчас ожидаем, касается формирования института стратегического партнерства государства и НПО, – рассказала депутат. – Правовые рамки партнерства формируются сейчас в Парламенте в рамках законопроекта по вопросам развития благотворительности. Считаю, что после принятия этого документа интеграция гражданского сектора в систему принятия решений станет еще более эффективной. Эксперты считают, что казахстанскому неправительственному сектору нужно становиться более структурированным и дифференцированным по целевым группам и направлениям деятельности. При этом необходимо сохранять принципиальность, действовать в интересах государства и общества, не опускаясь до обслуживания фондов или коммерческих групп, предоставивших финансирование. Государству при этом следует быть более подвижным и гибким, менять условия социального госзаказа и методики работы с неправительственными организациями. Главный запрос в адрес государства – слушать и слышать НПО, использовать экспертный потенциал и опыт представителей «третьего сектора», принимать во внимание те проблемы, на которые указывают общественные организации. Тогда будет возникать главное «топливо» для развития партнерства – взаимное доверие. И сильный, профессиональный и ответственный гражданский сектор станет важной частью сбалансированного и эффективного развития нового Казахстана.