Чтобы не выпал «третий сектор»

Развитое гражданское общество – одна из определяющих черт нового Казахстана. Но отечественные неправительственные организации находятся пока только в начале пути к настоящему равному партнерству с госсектором.

…НО ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН

Ответственное участие граж­данского общества в судьбе страны, принятии ключевых государственных решений, внимание государства к мнению народа – так в идеале выглядит сотрудничество госсектора и неправительственных организаций. Это – образец, к которому стоит стремиться.

Казахстан уже делает шаги на пути к идеальной модели. На это обращает внимание Президент в Послании, когда говорит о том, что практика открытого сотрудничества гражданского общества и уполномоченных органов должна прочно укорениться в нашей стране.

«У нас есть четкий образ будущего и контуры нового Казахстана – эффективного государства с сильным гражданским общест­вом», – отмечает в Послании Касым-Жомарт Токаев.

Но пока наша страна только в начале пути. Как отмечает директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Еркин Тукумов, нигде в мире гражданское общество не появлялось само собой в короткие сроки.

– Нужны глубокие общественные, ментальные, политические, экономические, культурные, правовые и образовательные изменения, чтобы прийти к развитому гражданскому обществу, – считает директор КИСИ. – Сейчас идет определенная ревизия того, что сделано за 30 лет. Увы, не всегда и не все было идеально. Сегодня мы говорим о суперпрезидентском государстве, и это как раз причина того, что некоторые сферы гражданского общества не развивались, поскольку для этого не было условий, не было политической необходимости.

В странах с развитой демократией во главе всех процессов стоит гражданин с развитой ответственностью, с пониманием того, за что отвечает он лично, а за что – государство. То есть нормативная база и реформы, безусловно, важны для развития гражданского сектора, но гораз­до важнее – культура уважения к закону, правовая грамотность, ответственное участие граждан в судьбе всей страны, своего региона или города.

– Здесь я часто привожу пример с мусором на улицах городов, – добавил Еркин Тукумов. – Ведь это не государство разбрасывает мусор, а безответственная часть населения.

В чем разница между гражданином своей страны и неким средним представителем того, что статистика называет обобщающим термином «население»? По мнению директора КИСИ, ответст­венного гражданина отличают уважение к закону, к труду других людей, бережное отношение к окружающему пространству, стремление понимать потребности сообщества, принимать участие в решении проблемных вопросов.

– Формирование сильного, ответственного гражданского сектора начинается со школы, с детского сада, с семьи, – убеж­ден Еркин Тукумов. – Если ребенка учить с детства законопослушанию, прививать высокие моральные принципы, уважение к государству, своей родине и людям, живущим в стране, то он вырастет с активной гражданской позицией... Как говорилось в книге «Маленький принц»: встал – убери свою планету. И нам нужно со школы начинать воспитывать будущих ответст­венных граждан. Потому что нельзя сформировать гражданское общество по какой-то директиве или в соответствии с принятым законом, невозможно заставить граждан быть активными.

НЕ ПАРТНЕР, ПОТОМУ ЧТО НЕ КОНКУРЕНТ

На заре независимости страны неправительственные организации в Казахстане исчислялись единицами. Это было своеобразное «дикое поле», и никто не знал, что на нем вырастет. НПО делали первые осторожные шаги, выбирали свои «ниши», где могли бы работать. Оставалось непонятно, как действовать, откуда брать финансирование, чем можно заниматься, а чем пока не стоит.

За три десятилетия гражданское общество в Казахстане выросло от сотни до более чем 22 тыс. НПО. Сегодня, по данным Министерства информации и общественного развития, период регистрации НПО занимает 7–10 дней, ежегодно появляется 150 и более новых общественных организаций в различных сферах жизни общества и государства.

Все это характеризует наше гражданское общество как активно развивающееся и растущее. Сегодня НПО работают в таких сферах, как поддержка социально уязвимых групп, образование и наука, здравоохранение, физическая культура и спорт, защита прав, законных интересов граждан и организаций, поддержка молодежных инициатив и других.

Развиваются и законодательные рамки для гражданского общества. В июле 2020 года принята «Концепция развития граж­данского общества в Рес­публике Казахстан до 2025 года». Она предусматривает развитие сис­темы участия неправительственных организаций в разработке и реализации госпрограмм, содейст­вие со стороны НПО совершенствованию социально-экономической политики государства.

Одно из важных направлений концепции – укрепление сотрудничества государства, бизнеса и «третьего сектора». Кстати, его называют третьим потому, что он в идеале должен быть равным по значению и влиянию «первому» и «второму», то есть государственному и коммерческому.

Но насколько в реальности эти секторы равны друг другу и могут ли они сотрудничать на одном уровне? Как отмечает заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований Айгуль Садвокасова, до равенства во взаимоотношениях трех секторов пока еще далеко.

– Прежде всего следует обратить внимание на объем присутствия государства как самого главного у нас института, регулирующего общественные отношения, отвечающего за реа­лизацию программ, за соблюдение законов во всех сферах. И в этом смысле у нас гражданский сектор не то что не может конкурировать с ним, даже не может выступать партнером. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил о том, что наша государственная система замкнулась сама на себе, а граж­данское общество воспринимается госорганами с большой долей формализма, и госсектор не видит в НПО реальных сотрудников, партнеров в решении государственных задач, – считает Айгуль Садвокасова.

Первое и очевидное, в чем не равны государство и гражданский сектор, – ресурсы. С административными и информационными возможностями государственной машины НПО пока не могут сравниться, и это очень сильно тормозит развитие партнерских отношений.

Есть проблемы и в самом граж­данском секторе, который в Казахстане пока недос­таточно профессиональный и активный, чтобы на равных участвовать в выработке государственных решений. Хотя в последние нес­колько лет, признают эксперты, общественные организации стали значительно больше участвовать в обсуждении госпрограмм и стратегичес­ких документов. Как пример – предложения Нацио­нального совета общественного доверия, ставшие законодательными актами и основой многих президентских инициатив.

Тем не менее до уровня влия­ния гражданского сектора, который существует в странах с развитой демократией, Казах­стану пока далеко.

– Сильные неправительственные организации строятся вокруг лидеров, – подчеркивает Айгуль Садвокасова. – Однако наша политическая система, которая строилась много лет вокруг одного или двух субъек­тов, не позволяла развить кадровый потенциал общественного сектора. Хотя запрос в обществе был. Сейчас мы видим, что появ­ляются отдельные активисты, совершенно новые лица и общест­венные организации. На этом этапе очень важно, чтобы они не переходили в ряды «критиков ради критики» или, что еще хуже, радикалов.

Для этого, как показывает опыт разных стран, необходимо, чтобы государство в существенной мере разделяло с обществом и принятые решения, и реализуе­мую политику. То есть нужны не «откупные» обществу, не приглашение экспертов для «галочки», а серьезный механизм разделения ответственности. Тогда принятые решения и их реализация окажутся в балансе, не будет оппозиционности со стороны гражданского общест­ва и замкнутости со стороны государства.

НЕ ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ

Когда идут дискуссии на разных уровнях о том, как должно формироваться казахстанское гражданское общество, часто звучит идея о построении его по какой-то уже апробированной модели. Кто-то предлагает взять и «пересадить» на нашу почву системы, работающие в скандинавских странах, другие советуют посмотреть на работу гражданского сектора США, третьи равняются на страны бывшего Союза. Есть и прямо противоположная точка зрения о том, что зарубежный опыт стоит оставить за рубежом, а мы должны идти своим уникальным путем.

Эксперты говорят о необходимости поиска в этом вопросе золотой середины.

– Можно ориентироваться на страны с развитым гражданским сектором – США или государства Северной Европы, но правда в том, что нет модели, идеально подходящей для нас, с учетом нашей истории, географии и ментальности, – считает директор КИСИ Еркин Тукумов. – Нам следует взять лучшее из разных моделей и изучить то, что интересно и полезно. В США, например, более полумиллиона выборных должностей, и только 500–600 из них – федеральные. Остальное – это уровень штатов, больших и маленьких городов, где люди сами решают на мес­тах свои проблемы. Выбирают человека, делегируют ему полномочия, и потом спрос с него, а не с Вашингтона.

Также эксперт рекомендует присмотреться к странам Восточной Европы – Польше, Чехии, Словакии. У них есть достаточно успешный опыт местного самоуправления, который мог бы пригодиться нашей республике.

Казахстану необходимо также обратиться к собственному историческому опыту развития гражданского общества. Такое мнение высказала депутат Мажилиса Парламента Екатерина Смышляева.

– Мое принципиальное убеж­дение – нам не нужно «носить чужую одежду», слепо перенимая чей-то опыт развития граж­данского сектора. У нас в истории записан огромный опыт регулирования общественных отношений. Действенным механизмом степной демократии были советы аксакалов, а суды биев можно считать «исходным кодом» справедливой судебной системы. Нам необходимо рассмотреть собственные исторические примеры, а не внедрять «мировые» модели общественного устройства, которые могут быть ментально чуждыми для нас и поэтому малоэффективными, – подчеркнула Екатерина Смышляева.

По ее мнению, казахстанский «третий сектор» проходит эволюционно правильный путь развития. И сегодня наше граж­данское общество готово не только быть наблюдателем, но и ответственно участвовать в выработке государственных решений.

– Нововведение, которого мы сейчас ожидаем, касается формирования института стратегического партнерства государства и НПО, – рассказала депутат. – Правовые рамки партнерства формируются сейчас в Парламенте в рамках законопроекта по вопросам развития благотворительности. Считаю, что после принятия этого документа интеграция гражданского сектора в систему принятия решений станет еще более эффективной.

Эксперты считают, что казах­станскому неправительственному сектору нужно становиться более структурированным и дифференцированным по целевым группам и направлениям деятельности. При этом необходимо сохранять принципиальность, действовать в интересах государства и общества, не опускаясь до обслуживания фондов или коммерческих групп, предоставивших финансирование.

Государству при этом следует быть более подвижным и гибким, менять условия социального госзаказа и методики работы с неправительственными организациями. Главный запрос в адрес государства – слушать и слышать НПО, использовать экспертный потенциал и опыт представителей «третьего сектора», принимать во внимание те проблемы, на которые указывают общественные организации.

Тогда будет возникать главное «топливо» для развития парт­нерства – взаимное доверие. И сильный, профессиональный и ответственный гражданский сектор станет важной частью сбалансированного и эффективного развития нового Казахстана.