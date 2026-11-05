Чтобы новые сорта не оставались экспериментальными

Путь к богатому урожаю начинается с качественных семян, а дальше уже – дело агротехники

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От идеи к выведению и сбыту

В Казахском научно-исследовательском институте земледелия и растениеводства (КазНИИЗиР) в последние годы успешно претворяют в жизнь проекты АО «Фонд науки», которые помогают превращать достижения селекционеров в востребованные аграриями высокопродуктивные семена.

Народная мудрость гласит: что посеешь, то и пожнешь. В КазНИИЗиР этот тезис последовательно переосмыс­ливают в сторону конкретизации – от селекционного замысла до выведения, возделывания и сбыта готовых семян. Для аграриев действительно важен качественный семенной материал с высокими показателями чистоты и всхожести, районированный для местных условий. Отечественные селекционеры заинтересованы в том, чтобы выведенные ими перспективные разновиднос­ти сельскохозяйственных культур не оставались образцами для лабораторий или опытных участков, а доходили до фермерских хозяйств.

Осуществляемые же при поддержке АО «Фонд науки» проекты позволяют формировать необходимую инфраструктуру для их дальнейшего масштабирования, доработки и продвижения на рынок. К примеру, лаборатория кукурузы и сорговых культур КазНИИЗиР на протяжении многих лет занимается селекцией кукурузы разных групп спелости, а также созданием сортов сорго, суданской травы и могара. Коллектив ученых сосредоточен не только на научных исследованиях, но и на семеноводстве и распространении его результатов.

Одним из важных итогов этих усилий стал запуск в прошлом году современной­ производственной линии по сушке, сортировке, калибровке и подготовке семян кукурузы и сорговых культур.

Оборудование стоимостью 173,96 млн тенге было приобретено в рамках проекта «Производство высококачественных семян гибридов кукурузы и сортов сорговых культур», осуществляемого при поддержке Фонда науки. Линия оснащена оборудованием китайского и чешского производства и способна перерабатывать до трех тонн семян в час.

За этими цифрами стоит конкретная задача по созданию в Казахстане совре­менной инфраструктуры, которая позволит увеличивать объемы производства семян отечественной селекции и предлагать их сельскохозяйственным товаропроизводителям в готовом к использованию виде.

От кормов и зерна до попкорна

За годы исследований ученые института вывели целый ряд сортов и гибридов, предназначенных для различных природно-климатических зон республики. В их числе новые гибриды кукурузы «жетысу-2026», «дайана-2026» и «мирас-2026», сорт суданской травы «нафисат-2026», сорт лопающейся кукурузы «алтынай-2026», пригодной для приготовления попкорна, и сорт зернового сорго «ерик-2026». Каждая из этих новейших разработок имеет свои особенности и назначение. Созданные сорта и гибриды проходят государственное сортоиспытание в течении трех лет, и в дальнейшем, при положительных результатах, включаются в Государственный реестр рекомендованных сортов и гибридов.

Урожайность зеленой массы гибридов кукурузы может составлять до 1 150 цент­неров с гектара, а зерна – 145–150 и 140,2–142 центнера. Они устойчивы к болезням, пригодны для механизированной уборки и рекомендованы для возделывания на орошаемых землях юга и юго-востока Казахстана – в областях Алматинской, Жамбылской, Кызыл­ординской, Туркестанской и Жетысу.

Для северных регионов республики ученые создали раннеспелый кормовой гибрид «мирас-2026». Продолжительность его вегетационного периода составляет 96–98 дней, а урожайность зерна – до 92,2 центнера с гектара. Этот гибрид кукурузы рекомендован для возделывания в Западно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях. Его раннеспелость особенно важна для регионов с коротким теплым сезоном.

В решении задач по созданию проч­ной кормовой базы для животноводства может помочь сорт суданской травы «нафисат-2026». Он относится к среднеспелой группе и формирует растения высотой около 190 сантиметров. Сорт устойчив к полеганию и осыпанию. Средняя урожайность его зерна за три года конкурсного сортоиспытания достигла 27,2 центнера с гектара. Для сравнения: у стандартного сорта «айлана-2017» этот показатель за тот же период с гектара составил 18,9 центнера. «Нафисат-2026» рекомендуется возделывать в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.

Отдельное направление работы лаборатории – создание сортов для пищевого использования, в том числе для приготовления попкорна. Одной из таких разработок стала лопающаяся кукуруза «алтынай-2026».

Есть у селекционеров и разработки, направленные на защиту зернового сор­го от повреждения и поедания птицами.­ Среднеспелый сорт зернового сорго «ерик-2026» отличается хорошей продуктивностью и устойчивостью к неблагоприятным­ факторам. Он прак­тически не поражается болезнями и вредителями, а благодаря заостренной верхушке зерна слабо повреждается птицами.

Оригинатором всех этих гибридов и сортов является КазНИИЗиР. Разработки института показывают, что отечественная селекция способна учитывать особенности разных регионов респуб­лики от сравнительно короткого вегетационного периода северных областей до условий орошаемого земледелия на юге и юго-востоке Казахстана.

Вывели, размножили, передали фермерам

Разработки НИИ адаптированы к местным почвенно-климатическим условиям и хорошо переносят неблагоприятные погодные факторы. Поэтому, по мнению главного научного сотрудника лаборатории кукурузы и сорговых культур КазНИИЗиР, руководителя проекта, реализуемого от Фонда науки, Айман Омаровой, наряду с зарубежными сортами отечественные имеют для Казахстана важнейшее значение. Однако создать перспективный сорт или гибрид – лишь половина дела. Не менее важно наладить его семеноводство, обеспечить качественную обработку семян и сделать их доступными для тружеников полей. Именно эту задачу помогает решать проект Фонда науки.

Запуск производственной линии по очистке и калибровке семян на базе КазНИИЗиР стал частью большой работы, в которой соединились селекция, семеноводство, полевые исследования и производство. Новая линия позволяет очистить собранные семена от примесей, высушить их до необходимого уровня влажности, провести сортировку и калибровку­. В результате фермер получает не сырье после уборки, а подготовленный к посеву семенной материал.

Таким образом, речь идет не просто о приобретении оборудования, а о соз­дании связующего звена между научной разработкой и ее практическим внедрением.

От чистоты, всхожести и однородности семенного материала зависят дружность появления всходов, развитие растений и в конечном итоге будущая урожайность. Показательно, что семена отечественной селекции стали продавать земледельцам еще в ходе проекта, был заключен ряд договоров с хозяйствами на их поставку.

Для проекта, который одновременно создает производственную базу и выводит научные разработки на рынок, это важный показатель, свидетельствующий о том, что отечественный семенной материал востребован не только на опытных полях, но и в реальном сельскохозяйственном производстве.

В КазНИИЗиР уже работают над расширением производственных возможностей.

Следующим шагом должно стать строительство более крупного завода по обработке родительских форм кукурузы, что позволит увеличить объемы производства семенного материала и обеспечить дальнейшее распространение отечественных гибридов.

Это, пожалуй, один из главных критериев успешности такой работы: сорт должен жить не только в научном отчете, но и на поле фермера. Каждый заключенный договор становится подтверж­дением того, что между отраслевой селекционной наукой и АПК формируется рабочая связь.