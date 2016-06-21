Свежий выпуск
​Чтобы отпуск не был омрачен
Фарида АХМЕТОВА

Отряд пограничного конт-роля «Астана» на сегодня – единственный в столице воздушный пункт пограничного контроля, который оформляет регулярные рейсы. Каждый день из аэропорта за рубеж вылетает несколько лайнеров, затем они возвращаются обратно. На одном борту самолета путешествуют обыч­но около 200 пассажиров. Поэтому в летний отпускной период контролеры отдела оформляют в сутки в среднем от 4 до 5 тыс. граждан. Основная их часть – казахстанцы, которые в последнее время проявляют большой интерес к отдыху за границей, но и гостей из-за рубежа столица Казахстана встречает немало. К сожалению, некоторые из них забывают порой о сроках пребывания, тем самым нарушая законодательство.

Следует отметить, что иностранные граждане, временно прибывающие в Республику Казахстан, должны регистрироваться в течение 5 календарных дней со дня пересечения Государственной границы РК по месту своего постоянного или временного проживания (если иной порядок не пре­дусмотрен международными соглашениями).

Регистрация оформляется на период, не превышающий срок действия национального паспорта иностранного граж­данина и визы. Гражданам, прибывшим из стран, с которыми у Казахстана имеются международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, регистрация производится на срок, не превышающий 90 суток, и в дальнейшем может быть продлена на такой же срок.

Регистрация иностранных граждан, в отношении которых имеется оформленное в установленном порядке разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, оформляется на срок действия данного разрешения.

За нарушение сроков пребывания для иностранцев пре-дусмотрена административная ответственность в виде штрафа, ареста сроком до 10 суток либо административного вы­дворения с территории РК на срок до 5 лет.

Помимо пропуска через воздушные ворота Астаны иностранцев и граждан Казахстана военнослужащие ОПК «Астана» проводят опросные мероприятия, направленные на пресечение противоправной деятельности в области миграции.

Благодаря таким опросам в столичном Международном аэропорту военнослужащие Пограничной службы КНБ РК совместно с сотрудниками ЛОП МВД РК задержали группу лиц из числа граждан Казахстана, которая занималась незаконной легализацией иностранных граждан. За определенную сумму они проставляли в карточках миграционного контроля, у которых уже истек срок, поддельные оттиски печатей органов Миграционной полиции МВД РК.

Каждый иностранец, воспользовавшийся услугами аферистов, был выявлен при пересечении границы и привлечен к уголовной ответственности. В отношении организаторов незаконной миграции проводится досудебное расследование по статье 394 УК РК, которая предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

В настоящее время военнослужащими ПС КНБ РК на всех рубежах границы на постоянной основе ведется работа по выявлению и пресечению подобной противоправной деятельности.

Погранслужба обращается ко всем гражданам РК и гостям нашего государства с просьбой не поддаваться на подобные провокации и во избежание неприятных ситуаций регистрироваться только в компетентных органах МВД РК. Если к вам обращаются гражданские лица с предложениями оказать помощь в регистрации, немедленно сообщите об этом в соответствующие инстанции – Министерство внутренних дел и Пограничную службу Комитета национальной бе-зопасности РК.

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