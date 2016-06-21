​Чтобы отпуск не был омрачен

Отряд пограничного конт-роля «Астана» на сегодня – единственный в столице воздушный пункт пограничного контроля, который оформляет регулярные рейсы. Каждый день из аэропорта за рубеж вылетает несколько лайнеров, затем они возвращаются обратно. На одном борту самолета путешествуют обычно около 200 пассажиров. Поэтому в летний отпускной период контролеры отдела оформляют в сутки в среднем от 4 до 5 тыс. граждан. Основная их часть – казахстанцы, которые в последнее время проявляют большой интерес к отдыху за границей, но и гостей из-за рубежа столица Казахстана встречает немало. К сожалению, некоторые из них забывают порой о сроках пребывания, тем самым нарушая законодательство.
Следует отметить, что иностранные граждане, временно прибывающие в Республику Казахстан, должны регистрироваться в течение 5 календарных дней со дня пересечения Государственной границы РК по месту своего постоянного или временного проживания (если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями).
Регистрация оформляется на период, не превышающий срок действия национального паспорта иностранного гражданина и визы. Гражданам, прибывшим из стран, с которыми у Казахстана имеются международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, регистрация производится на срок, не превышающий 90 суток, и в дальнейшем может быть продлена на такой же срок.
Регистрация иностранных граждан, в отношении которых имеется оформленное в установленном порядке разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, оформляется на срок действия данного разрешения.
За нарушение сроков пребывания для иностранцев пре-дусмотрена административная ответственность в виде штрафа, ареста сроком до 10 суток либо административного выдворения с территории РК на срок до 5 лет.
Помимо пропуска через воздушные ворота Астаны иностранцев и граждан Казахстана военнослужащие ОПК «Астана» проводят опросные мероприятия, направленные на пресечение противоправной деятельности в области миграции.
Благодаря таким опросам в столичном Международном аэропорту военнослужащие Пограничной службы КНБ РК совместно с сотрудниками ЛОП МВД РК задержали группу лиц из числа граждан Казахстана, которая занималась незаконной легализацией иностранных граждан. За определенную сумму они проставляли в карточках миграционного контроля, у которых уже истек срок, поддельные оттиски печатей органов Миграционной полиции МВД РК.
Каждый иностранец, воспользовавшийся услугами аферистов, был выявлен при пересечении границы и привлечен к уголовной ответственности. В отношении организаторов незаконной миграции проводится досудебное расследование по статье 394 УК РК, которая предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.
В настоящее время военнослужащими ПС КНБ РК на всех рубежах границы на постоянной основе ведется работа по выявлению и пресечению подобной противоправной деятельности.
Погранслужба обращается ко всем гражданам РК и гостям нашего государства с просьбой не поддаваться на подобные провокации и во избежание неприятных ситуаций регистрироваться только в компетентных органах МВД РК. Если к вам обращаются гражданские лица с предложениями оказать помощь в регистрации, немедленно сообщите об этом в соответствующие инстанции – Министерство внутренних дел и Пограничную службу Комитета национальной бе-зопасности РК.