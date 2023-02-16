Чтобы пастбищ всем хватало

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Ксения Черника

В Туркестанской области продолжается работа по возврату неиспользуемых земель под общественные пастбища.

За прошлый год государство возвратило 1 034,8 тыс. гектаров пастбищ. Из них 412,2 тыс. га вернулось по причине нецелевого использования земель. Для принудительного изъятия сельскохозяйственных угодий, незаконно переданных в частные руки, в суд было направлено 96 исков. Из них по 45 вынесены положительные решения.

Тем самым во многих населенных пунктах решилась проблема общественных пастбищ. На них сельчане теперь выпасают домашний скот. Еще 622,6 тыс. га стали доступны для выпаса в результате того, что крупные землепользователи заключили меморандумы, добровольно поделившись своими владениями с земляками.

В нынешнем году планируется вернуть в собственность государства 330 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Для этого прокуратура области совместно с органами местной исполнительной власти намерена усовершенствовать формы и методы работы.

Заместитель акима области Бейсенбек Тажибаев считает этот вопрос актуальным, так как проб­лемы выпаса скота провоцируют социальную напряженность. Пастбища не делятся поровну, из-за чего между односельчанами возникают недоразумения. Кому-то негде пасти двух-трех буренок, а кто-то может позволить себе содержать их полторы сотни...

Сейчас рассматривается вопрос о введении предельной нормы содержания поголовья скота внутри населенных пунктов, чтобы пастбищ хватало всем. Это предложение будет рассмотрено на следующем этапе мероприятий по обеспечению сельского населения общими пастбищами.

Общая площадь пастбищных угодий в области составляет 8 млн 860,4 тыс. га.

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