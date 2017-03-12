фото пресс-службы ДЧС Алматы

Навыки противостояния «большой воде» в Алматы на практике закрепили спасатели, военнослужащие, сотрудники и волонтеры Общества Красного Полумесяца РК. Всего было задействовано около 2 тыс. человек и 678 единиц техники. Учения проводились в потенциально опасных зонах.

По прогнозам специалистов, возможны разливы на нескольких горных реках, которые, выйдя из берегов, способны затопить десятки и даже сотни частных домов. Как информирует департамент по ЧС, в зону подтопления могут попасть 65 участков в нескольких районах города. Наиболее уязвимы при прохож­дении весеннего половодья Алатауский и Наурызбайский районы. Причина столь масштабной угрозы – рекордное количество осадков, выпавших в горах близ Алматы.

– Высота снежного покрова в горах превышает норму в полтора-два раза, что может осложнить паводковую ситуацию, – отметил начальник отдела ликвидации ЧС ДЧС Алматы Дмитрий Заборских.

В Алатауском районе с тревогой ждут половодья жители садоводческих обществ «Энергостроитель» и «Теплоэнергетик». В прошлом году разлившаяся река Каргалинка подтопила здесь более 120 дачных участков. Этот район в Алматы считается самым проблемным.

– Нас подтапливает уже третий год подряд. Потопы происходят и весной, и летом, – жалуется местная дачница Надежда Барахтина. – В домах ходили по колено в воде, стены отсырели, полы вздулись. А у нас товарищество большое – 180 дач. Спасибо спасателям и местному акимату – постоянно нам помогают. Но надо сделать так, чтобы потопов больше не было. И мы рады, что учения здесь проходят, речку укрепляют.

В ходе учений была укреплена мешками с песком береговая линия реки Каргалинки, с помощью экскаватора очищено и углублено ее дно. Вдоль двухкилометровой линии трудились 139 участников РКШУ, было задействовано 24 единицы техники.

В рамках проведения «Көк­тем-2017» в Алматы возобновили и ежемесячную проверку технической готовности систем оповещения. Единый сигнал «Внимание, всем!» был подан посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио.

– Исходя из анализа практичес­ких действий служб гражданской защиты во время проведения учения, все они в полной мере владеют сложившейся обстановкой, способны решать поставленные задачи по предупреждению и ликвидации возможных ЧС паводкового периода, – отметили представители пресс-службы ДЧС Алматы.