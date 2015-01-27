Чтобы помнили Свежий выпуск 626 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Строительство основного цеха художественно-производственного комбината ТОО «Қазақстан көркем комбинаты «Казарт» завершено, площадь здания занимает порядка 850 кв. м. Общая стоимость проекта составила 400 млн. тенге. Сюда завозится и устанавливается оборудование отечественного и российского производства.

Основным направлением деятельности комбината будет дизайн, проектирование и изготовление высокохудожественных изделий – скульптур, памятников, бюстов из цветных и черных металлов, натурального камня, гипса, пластика, мозаики. Выход на проектную мощность в 400 тонн литья в год запланирован на второе полугодие 2019 года. Ввод в эксплуатацию комбината позволит создать 50 рабочих мест. Продукция будет поставляться на рынки Казахстана и стран СНГ. На нее уже есть спрос в Астане и других регионах страны.



