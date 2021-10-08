Чтобы поняли

Все больше дел в судах Карагандинской области рассматривают на государственном языке. Но далеко не все судьи и секретари владеют им в достаточной мере. Ведь на казахском языке нужно не только вести диалог с истцами и ответчиками, а еще оперировать юридическими терминами и сос­тавлять постановления, решения и приговоры. Чтобы исправить положение, для работников судебной системы проводят языковые курсы. Они имеют общефилологическую направленность, но не учитывают специфику работы служителей Фемиды.

– Мы столкнулись с тем, что у нас нет учебных пособий по казахскому языку именно для работников судебной системы, – говорит судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды Венера Махабаева. – Поэтому по инициативе председателя Карагандинского областного суда Нурсерика Шарипова мы создали первые в Казахстане учебники, адаптированные к профессиональной сфере. Их авторами являются сотрудники областного центра обучения языкам Алмагуль Игенова, Мунира Агимбаева и Динара Куанбаева.

Вышло уже два учебных пособия. Первое – «Қазақ тілі. А1» – предназначено для тех, кто только начинает осваивать государственный язык. Оно состоит из 5 модулей, в каждом из которых по 5–8 уроков по грамматике, лексике, фонетике и морфологии на различные темы: знакомство, семья, работа, служебные обязанности судьи и секретаря. В книге можно найти слова и фразы, которые часто звучат во время судебных заседаний: өтінішхат – ходатайство, қаулы – постановление, үкім – приговор, заңгерлiк көмек – юридическая помощь, кінәсіздік презумпциясы – презумпция невиновности.

Второе учебное пособие – «Қазақ тілі. А2» – рассчитано на людей, имеющих базовый уровень владения государственным языком. Оно состоит из шести модулей и трех разделов, которые предназначены для сотрудников гражданских, уголовных и административных судов. В учебнике размещены диа­логи судьи и секретаря, а также фразы, с помощью которых можно разъяснять суть решений и приговоров. В книге много важной информации не только для судей, но и их помощников. В ней опубликованы образцы письменных запросов, которые секретари часто отправляют в госорганы и коммерческие организации, примеры протоколов судебного заседания и исковых заявлений на казахском языке. Составителям учебника помогали карагандинские судьи, давая консультации каждый в своей сфере – гражданском, админист­ративном и уголовном судопроизводстве.

Книги приятно держать в руках. Они имеют современный дизайн и красочные иллюстрации. К изданиям прилагаются CD-диски с диалогами, озвученными текстами и диктантами. Их записывали с участием профессиональных дикторов, которые учат слушателей правильно произносить специфические звуки казахского языка.

Тираж учебного пособия по казахскому языку для работников судебной системы небольшой – всего 150 экземпляров. Издатели разослали их во все суды Казахстана – каждому досталось по одной книге. Понятно, что этого всем не хватит, ведь в нашей стране более 2 000 судей. Создателям учебного пособия по казахскому языку хочется, чтобы их книга была под рукой у каждого сотрудника суда, где бы он ни находился. Поэтому издание имеет и электронный формат.

– У нас есть ведомственная информационная система «Төрелік». Доступ к ней имеет каждый работник казахстанских судов, – продолжает судья Венера Махабаева. – Поэтому мы выложили в нашу систему электронные версии учебных пособий «Қазақ тілі. А1» и «Қазақ тілі. А2». Теперь обучаться по ним могут не только сотрудники судов Карагандинской области, но и всего Казахстана.

В планах карагандинских судей выпустить третье учебное пособие по казахскому языку. Оно будет иметь исключительно профессиональную направленность. В учебник авторы намерены включить образцы для составления грамотных решений, постановлений, определений и приговоров, а также словарь юридических терминов.

– Во время судебного процесса мы обязаны огласить решение, постановление или приговор, используя юридический язык, – отмечает Венера Махабаева. – Но мы знаем, что не все люди понимают нашу терминологию, особенно на государственном языке. Поэтому судьи обязаны разъяснить сторонам свой вердикт просто и понятно. А для этого нужно иметь хороший словарный запас и уметь грамотно излагать свои мысли.