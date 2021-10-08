Свежий выпуск
Чтобы поняли
Елена Ульянкина

Все больше дел в судах Карагандинской области рассматривают на государственном языке. Но далеко не все судьи и секретари владеют им в достаточной мере. Ведь на казахском языке нужно не только вести диалог с истцами и ответчиками, а еще оперировать юридическими терминами и сос­тавлять постановления, решения и приговоры. Чтобы исправить положение, для работников судебной системы проводят языковые курсы. Они имеют общефилологическую направленность, но не учитывают специфику работы служителей Фемиды.

– Мы столкнулись с тем, что у нас нет учебных пособий по казахскому языку именно для работников судебной системы, – говорит судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды Венера Махабаева. – Поэтому по инициативе председателя Карагандинского областного суда Нурсерика Шарипова мы создали первые в Казахстане учебники, адаптированные к профессиональной сфере. Их авторами являются сотрудники областного центра обучения языкам Алмагуль Игенова, Мунира Агимбаева и Динара Куанбаева.

Вышло уже два учебных пособия. Первое – «Қазақ тілі. А1» – предназначено для тех, кто только начинает осваивать государственный язык. Оно состоит из 5 модулей, в каждом из которых по 5–8 уроков по грамматике, лексике, фонетике и морфологии на различные темы: знакомство, семья, работа, служебные обязанности судьи и секретаря. В книге можно найти слова и фразы, которые часто звучат во время судебных заседаний: өтінішхат – ходатайство, қаулы – постановление, үкім – приговор, заңгерлiк көмек – юридическая помощь, кінәсіздік презумпциясы – презумпция невиновности.

Второе учебное пособие – «Қазақ тілі. А2» – рассчитано на людей, имеющих базовый уровень владения государственным языком. Оно состоит из шести модулей и трех разделов, которые предназначены для сотрудников гражданских, уголовных и административных судов. В учебнике размещены диа­логи судьи и секретаря, а также фразы, с помощью которых можно разъяснять суть решений и приговоров. В книге много важной информации не только для судей, но и их помощников. В ней опубликованы образцы письменных запросов, которые секретари часто отправляют в госорганы и коммерческие организации, примеры протоколов судебного заседания и исковых заявлений на казахском языке. Составителям учебника помогали карагандинские судьи, давая консультации каждый в своей сфере – гражданском, админист­ративном и уголовном судопроизводстве.

Книги приятно держать в руках. Они имеют современный дизайн и красочные иллюстрации. К изданиям прилагаются CD-диски с диалогами, озвученными текстами и диктантами. Их записывали с участием профессиональных дикторов, которые учат слушателей правильно произносить специфические звуки казахского языка.

Тираж учебного пособия по казахскому языку для работников судебной системы небольшой – всего 150 экземпляров. Издатели разослали их во все суды Казахстана – каждому досталось по одной книге. Понятно, что этого всем не хватит, ведь в нашей стране более 2 000 судей. Создателям учебного пособия по казахскому языку хочется, чтобы их книга была под рукой у каждого сотрудника суда, где бы он ни находился. Поэтому издание имеет и электронный формат.

– У нас есть ведомственная информационная система «Төрелік». Доступ к ней имеет каждый работник казахстанских судов, – продолжает судья Венера Махабаева. – Поэтому мы выложили в нашу систему электронные версии учебных пособий «Қазақ тілі. А1» и «Қазақ тілі. А2». Теперь обучаться по ним могут не только сотрудники судов Карагандинской области, но и всего Казахстана.

В планах карагандинских судей выпустить третье учебное пособие по казахскому языку. Оно будет иметь исключительно профессиональную направленность. В учебник авторы намерены включить образцы для составления грамотных решений, постановлений, определений и приговоров, а также словарь юридических терминов.

– Во время судебного процесса мы обязаны огласить решение, постановление или приговор, используя юридический язык, – отмечает Венера Махабаева. – Но мы знаем, что не все люди понимают нашу терминологию, особенно на государственном языке. Поэтому судьи обязаны разъяснить сторонам свой вердикт просто и понятно. А для этого нужно иметь хороший словарный запас и уметь грамотно излагать свои мысли.

Популярное

Все
Аскар Умаров предложил открыть вещание телеканалов «Balapan», «Kazakh tv», «Хабар24» на территории Азербайджана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 мая
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Увеличилось число жертв ДТП с автобусом в Жамбылской области
18-летний парень открыл стрельбу в супермаркете в США: погибли 10 человек
За езду по обочине наказали полицейского в Мангистау
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 мая
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая
Какая погода ждет казахстанцев 10-12 мая
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Закон Республики Казахстан
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Свежий выпуск
Лицензии отзовут
Свежий выпуск
Противоположности солнцеликих божеств
Свежий выпуск
Крепкая семья – благополучие страны
Свежий выпуск
Металлолом как воздух нужен

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]