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Чтобы посевы не сокращать
Анвар Ахметов

Проблемы и предложения жамбылских аграриев, занимающихся выращиванием сахарной свеклы, обсуждены на днях в ходе встречи с вице-министром сельского хозяйства Абилхайыром Тамабеком, побывавшим в регионе с рабочей поездкой.

Жамбылская область является одним из основных регионов, где выращивают сахарную свеклу. Здесь же расположены основные производственные мощности по ее переработке. Как сообщили в областном акимате, нынче площади посевов сахарной свек­лы составили 6,1 тыс. га, тогда как в 2021 году они составляли 5,6 тыс. га.

По данным статистики, в 2021 году в Жамбылской облас­ти было выращено 160,3 тыс. тонн (на 26,8 тыс. тонн больше 2020 года) сахарной свеклы при урожайности 310,9 центнера с гектара. Средне­многолетнее
(с 2017 по 2021 год) производство сахарной свеклы составило около 171 тыс. тонн. Если смотреть в разрезе истекшего пятилетия, то в 2017 году было получено 206,1 тыс. тонн сладкого корнеплода, в 2018-м – 192,9 тыс. тонн, в 2019-м – 162,2 тыс. тонн, в 2020- м – 133,5 тыс. тонн и в прошлом году – 160,3 тыс. тонн.

Основными причинами сокращения посевов сахарной свеклы являются высокие затраты при ее выращивании и низкие закупочные цены, делающие это занятие малорентабельным. Прямые затраты на один гектар посева сахарной свеклы в среднем составляют около 500 тыс. тенге. Значительный рост цен на ГСМ, пестициды, тарифы на поливную воду привели к тому, что, несмотря на прилагаемые усилия по господдержке отрас­ли свекловодства, аграрии все чаще предпочитают возделывать другие, более прибыльные виды сельскохозяйственных культур.

В южных регионах республики наблюдается также проблема поливной воды. При этом действующие сегодня сахарные заводы были построены еще в первой половине минувшего века, их оборудование сильно изношено. Технологическое обновление этих предприятий потребует больших инвестиций.

Принимая во внимание проблемы и предложения фермеров, Министерство сельского хозяйства прорабатывает план модернизации сахарной промышленности.

Этим документом предусмотрены следующие меры: увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы за счет ввода новых орошаемых земель до 60 тыс. га; усиление мер государственного регулирования и поддержки сахарной отрасли; техническое и технологическое перевооружение действующих перерабатывающих мощностей, строительство и модернизация сахарных заводов; внедрение водосберегающих технологий полива; развитие семеноводства.

Напомним, 14 июля на расширенном заседании Правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что из ранее введенных семи сахарных заводов на сегодняшний день действуют лишь четыре – в Алматинской и Жамбылской областях. При этом загружены они лишь чуть более чем на треть – на 31%. В связи с чем Казахстан зависит от импортного сахара на 90%.

Государство вкладывает значительные финансовые ресурсы в возрождение сахарной отрас­ли. Эксперты из Министерства сельского хозяйства полагают, что исполнение перечисленных мер позволит существенно увеличить производственные мощности казахстанских сахарных заводов, повысить их конкурентоспособность.

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