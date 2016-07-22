​Чтобы сахар не стал горьким

Роза АМАНОВА

По предварительной информации, цены единственного производителя, основного поставщика сахара – ТОО «Центральноазиатская сахарная корпорация» (ТОО «ЦАСК»), поднялись из-за роста цен на импортное сырье – тростниковый сахар-сырец, завозимый из Бразилии и используемый для производства белого сахара. Цены на сахар-сырец тростниковый зависят от Нью-Йоркской товарной биржи. Так, в мае текущего года на бирже стоимость 1 тонны сырца составляла 354 доллара, в июне – 477 долларов (удорожание составило 35%). Учитывая, что в себестоимости сахара удельный вес стоимости сырца и затраты на его доставку до заводов составляют 70%, этот фактор влияет на повышение себестоимости сахара.

В комитете предупредили: несмотря на то что поставщики сахара осуществляют предпринимательскую дея­тельность в конкурентной среде и со стороны государства данный рынок не регулируется, при наличии нарушений в деятельности субъектов рынка ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования.

В настоящее время территориальные департаменты КРЕМ и ЗК анализируют действия оптовых и розничных реализаторов сахара на предмет нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции.

На этапе применения мер предупреждающего воздействия, когда еще можно избежать антимонопольных расследований, КРЕМ и ЗК обратились к субъектам рынка с призывом осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, проводя обоснованную ценовую и торговую политику, с учетом объективных обстоятельств, в том числе касающихся наличия остатков (запасов) продукции; неизменности себестоимости производства либо стоимости закупа продукции; пропорциональности роста цены реализуемой продукции к росту себестоимости производства либо стоимости закупа продукции (к примеру, необоснованное увеличение цены реализации товара на 20% при увеличении закупа либо себестоимости всего на 5%).

В случае установления нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции, в том числе злоупотребление доминирующим положением, антиконкурентных действий, в отношении нарушителей будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Напомним, совершение этих действий влечет административную ответственность в виде штрафа от 3 до 5% от дохода (выручки) с конфискацией всего монопольного дохода (статья 159 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»).

Комментарий

Почти каждый год летом, в сезон заготовок, происходит небольшое повышение цен на сахар. Но прежде оно было не столь ощутимым, как в нынешнем году. Разъяснить текущую ситуацию на сахарном рынке редакция «КП» попросила президента АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» Алдаша Айтжанова.

– Причины роста цен на сегодня могут быть как объективными, так и искусственными, – прокомментировал он. – К объективным можно отнести повышение себестоимости производства сахара из-за подорожания импортного сырья – тростникового сахара-сырца. Либо, возможно, сыграл роль сезонный фактор: повышение спроса на сахар в летний период, когда люди готовят на зиму варенья, компоты и так далее, и у производителей, реализаторов сахара не хватает запасов сахарного песка. А искусственными могут быть такие причины, как злоупотребление доминирующим положением, сговор, создание искусственного дефицита. Возможно, оптовики решили воспользоваться ситуацией и в погоне за прибылью необоснованно повысили цену на сахар.

По словам А. Айтжанова, рынок первичного производства сахара в Казахстане олигополичный – действуют всего лишь несколько крупных игроков. Это Центральноазиатская сахарная корпорация, которая является единственным производителем в Казахстане и выпускает сахар из импортного сырья, а также ряд импортеров, в том числе завозящих сахар из Беларуси. До 1 января 2016 года около 30 компаний – это оптовики, реализаторы сахара из всех областей, городов Алматы и Астаны – были включены в реестр доминантов. С 1 января текущего года в рамках реформы системы антимонопольного регулирования все эти компании исключены из реестра, в котором в настоящий момент представлено лишь несколько сфер: железнодорожные, авиаперевозки, электроэнергетика и т. д. Все другие субъекты, в том числе из сахарного рынка, были исключены. Но по факту они продолжают оставаться доминантами, то есть занимают как минимум 15% на своем рынке, и все антимонопольные ограничения на них, как доминантов, распространяются и в настоя­щее время.

Касательно озвученных в ряде СМИ сообщений о том, что два из трех казахстанских заводов по производству сахара встали на ремонт, и к тому же производители отправляют продукцию в Россию и Таджикистан, где цена на сахар значительно выше, чем в Казахстане, в центре не подтвердили и не опровергли.

– Нужно не гадать или огульно обвинять кого-то, а дождаться окончания анализа сложившейся ситуации и расследования, проводимого антимонопольным органом, и узнать истинные мотивы подорожания сахара, – считает А. Айтжанов.

Сахар, конечно, продукт каждодневного пользования, но руководитель АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» рекомендовал не запасаться им впрок. Возможны два варианта развития событий: если цены на сахар выросли объективно и будут держаться на рынке, то без разницы, сегодня или через неделю граждане будут покупать сахар. Но если Антимонопольный комитет докажет, что цены необоснованно увеличены, то он наложит штрафы, изымет монопольный доход, и цены снизятся. В любом случае закупать сахар в большом количестве нет необходимости.

РЕГИОНЫ

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

В Уральске хозяйки, привыкшие запасать на зиму витаминную продукцию в виде варенья и компотов, утверждают, что сахар для этого лучше запасать заранее. Свой собственный мини-склад где-нибудь в кладовке надежнее. В этом сезоне они оказались правы. Пусть небольшие, где-то в неделю, но перебои в магазинах все-таки были. И не то чтобы полки опустели, но в одни руки отпускали по 5 кг. И цена повысилась. Тоже не слишком заметно, всего на 15–20 тенге, но все-таки…

Как объяснили в отделе предпринимательства городского акимата, повышение цены на казахстанский сахар связано с увеличением его стоимости у оптовых поставщиков, а производители ссылаются на удорожание сырья. Кратковременный дефицит сложился в связи с резким всплеском спроса, но был оперативно устранен. Перекупщикам поставлен надежный заслон. Основные оптовики – две фирмы, которые надежно работают на региональном рынке в течение нескольких лет. Ежедневно проводится мониторинг цен более чем на 30 наименований основных продовольственных товаров в 10 супермаркетах и на 6 рынках, еженедельно – в 90 менее крупных магазинах.

Есть и более дорогой сахар, цена которого доходит до 300 тенге за килограмм. Это тот, который завозится из России. Понятно, что предпочтение отдается более дешевому – казахстанскому.

Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Чтобы узнать ситуацию с сахаром, проехала вечером в ближайший супермаркет и купила его по цене 263 тенге за кг. Никакого ажиотажа за этим продуктом не заметила, но продавцы предупредили, что отпуск сахара ограничен двумя кг в руки.

Как отметил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы Алмаз Мадиев, ежегодное потребление сахара в городе составляет 70–75 тыс. тонн. Ежедневно в Алматы прибывают 10 вагонов сахара из Жамбылской области, из которых 6 поступают в розничную торговлю.

Все обязательства по поставке сахара в Алматы компанией-оператором выполняются добросовестно и своевременно. Сегодня в городе сахар имеется в достаточном количестве, никаких проблем по его своевременной поставке нет. В целях исключения спекулятивного подхода в его реализации во всех торговых точках города пре­дусмотрен лимитированный отпуск сахара в одни руки. Это сезонный спрос, который спадет через две недели, заверил представитель акимата.

На официальном сайте департамента статистики по городу Алматы цена на сахар в июне месяце равнялась 235 тенге, рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 1,7%. Официальная цена за июль будет опубликована в конце месяца.

Айгуль БИДАНОВА, Семей

В Семее на сегодня функционирует свыше 1 500 продуктовых магазинов и торговых точек, занимающихся розничной реализацией сахара. Как рассказал исполняющий обязанности руководителя отдела предпринимательства Бауыржан Юсупов, сезоном заготовок на зиму воспользовались отдельные предприниматели, спекулируя на этом. «Но мы стараемся выявлять подобные факты и пресекать, отметил чиновник, для этого проводим совместные рейды с компетентными органами».

Между тем у оптовых дистрибьюторов города еще есть запасы сахара. Плюс ожидаются поставки трем оптовым фирмам в общем объеме до 180 т. Средняя цена, как подчерк­нул Б. Юсупов, по городу составляет 290 тенге (в отдельных торговых точках стоимость сахара доходит до 340–360 тенге за кг). Он также добавил, что, согласно утвержденному Правительством постановлению, наценка на социально значимые товары – это 27 наименований, в числе которых и сахар, не должна превышать 10%. Однако есть информация, что заводы-изготовители в скором времени планируют повысить стоимость выпускаемого продукта, поэтому отдел предпринимательства готовит письмо в областную палату предпринимателей, чтобы получить разъяснения причин роста цены.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

За минувшую неделю стоимость килограмма сахара в магазинах и на рынках города увеличилась на 10 тенге. Гульжан Момбаева, торгующая бакалеей на Верхнем рынке, говорит, что еще в минувшую субботу килограмм сахара отпускала по 260 тенге за кг. Теперь продавцы вынуждены поставить цену в 270 тенге, потому что поставщики увеличили стоимость продукта.

– Я продаю сахар полтора десятилетия и традиционно в сезон заготовок, когда хозяйки варят варенье и закрывают компоты, его цена поднимается, – рассказывает Г. Момбаева. – Но такого, как в текущем году, не припомню. Цена скачет еженедельно. Люди подойдут к прилавку, посмотрят и разворачиваются. Кому нужно «золотое» варенье? За день я не могу даже один мешок продать, когда такое было?!

Еще весной горожане могли приобрести сахар в социальных магазинах по 190 тенге за кг. В начале мая его цена увеличилась до

216–217 тенге за кг, а летом еще выше. Причем стоимость практически одинакова, независимо от того, покупаете вы его в крупных супермаркетах, в маленьких магазинчиках или на рынке. 25-килограммовый мешок сахара на Верхнем рынке стоит 6 750 тенге. В одном из супермаркетов города мне назвали цену в 6 700 тенге. За такую же цену готовы продать его и в мини-маркете рядом с моим домом. В сахарном центре такой же объем можно приобрести за 6 350 тенге. Причем купить его там можно без проблем и в любом объеме. Продукция завозится из Тараза. Поставщики уверяют, что склады заполнены, дефицита нет и не предвидится, а цена на сахар стабильная и не менялась с начала года.

Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Ситуация с сахаром повторяется из лета в лето, и все же ажиотаж нынешнего сезона превзошел опыт прошлых лет. Уже местные власти обратились в Антимонопольный комитет с просьбой провести расследование относительно ценовой политики поставщиков и торговцев – соотношение закупочной и реализационной цен. Как пояснил руководитель департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Асхат Жапсарбай, «расследование ведется в отношении пяти крупных поставщиков: ТОО «Адал-Аспан», «Dias-KZ», «Самади-1», «Green foods», «Ер Ай 2012».

В управлении предпринимательства журналистам сообщили, что сырье для производства сахара завозится из Бразилии, цена на него выросла c $354 до $477. Это отразилось на конечной стоимости. К тому же у отечественного производителя ТОО «ЦАСК» (Алматы) возникли проблемы со своевременной поставкой в регионы. Решается задача с железнодорожниками: как ускорить доставку сахара из Алма­ты до Караганды. Попытка погасить дефицит, используя из Стабилизационного фонда 150 тонн сахара, успехом не увенчалась. Цена была приемлемая, да люди стали покупать сахара гораздо больше – «на всякий случай». По словам Татьяны Аблаевой, руководителя управления предпринимательства, в ближайшие дни в регион ожидается большое поступление коммерческого сахара от завода-производителя.