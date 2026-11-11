Изображение сгенерировано нейросетью Gemini AI

На его формирование из местного бюджета выделено 1,5 млрд тенге. Сейчас на складах стабфонда хранится бакалейная продукция: 40 тонн риса, 17 тонн гречки, 229 тонн сахара и 60 тыс. л подсолнечного масла. Что касается овощей, то они дожидаются реализации на базах крестьянских хозяйств. С ними СПК «Сарыарка», управляющая стабилизационным фондом, заранее заключила офтейк-контракты на закуп картофеля, лука, моркови и капусты будущего урожая по фиксированным ценам. Товар по заявкам поставляют в торговые точки, где их выставляют на социальные полки.

Кроме того, местные власти следят за торговой надбавкой на социально значимые продукты питания. По закону она не может превышать 15% от закупочной цены. С начала года сотрудники департамента торговли и защиты прав потребителей проверили более 200 магазинов, супермаркетов и оптовых поставщиков. В результате 198 из них привлекли к административной ответственности.