Чтобы сердце стучало ровно Свежий выпуск 565 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз

Именно тут 7 лет назад провели первую в области операцию на сердце. С тех пор их сделано тысячи. Это единственная в регионе клиника, где оперативно и успешно лечат пороки сердца у новорожденных и детей раннего возраста весом 5–6 кг.



В 2007-м здесь был один операционный стол, теперь их три. Увеличилось количество коек в стационаре и реанимационном отделении. Возможности клиники выросли до 800 операций в год. На базе центра будут набираться знаний и опыта молодые специалисты. Помогут им в этом и мастер-классы, которые намерены проводить ведущие кардиохирурги.