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Чтобы сохранить урожай
Валентина Мелехова

Костя и ковбой охраняют дачи костанайцев, пока не пришла настоящая смена.

Столь необычная охрана появилась на двух участках в садовом обществе «Пригородное». Ковбой с синим зонтом – это одетый манекен, который когда-то рекламировал одежду на одном из базаров Костаная. Теперь у него особая миссия – урожай сторожить.

– Мы раньше «стояли» на базаре, а теперь на пенсии и серьезно занимаемся дачей. Манекен нам предложили наши знакомые, которые по-прежнему торгуют одеж­дой. Мы взяли и сделали такое вот чучело. В прошлом году рядом с ковбоем еще и девочка маленькая стояла. Тоже манекен. Но он за лето выгорел. Мы приведем его в порядок и снова поставим, – пояснила Любовь Егорычева.

Вместе с супругом они создают чучела 16 лет, ровно столько, сколько занимаются дачей.

А вот охранник Костя – первое творение Алексея Михина. Он смастерил его всего за 40 минут из прополотой травы и старой одежды. Говорит, такая идея пришла к нему ночью во сне, а утром на участке уже сидел охранник.

– Соседи сначала подумали, что это я, звали по имени и очень удивлялись, чего это я не отзываюсь, – рассказывает Алексей Михин. – Назвал охранника Костей. Уж больно он похож на моего соседа по дому Константина.

Надо сказать, что полноценную охрану на дачах выставляют в начале июля, когда начинает поспевать урожай. А до этого времени ответственная миссия возложена на Костю и ковбоя. Их услуги станут незаменимы в сохранении дачных витаминов.

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