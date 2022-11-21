Чтобы студентам лучше жилось

Трехэтажное здание, которое пустовало последние несколько лет, благодаря государственной программе по стимулированию строительства студенческих общежитий получило вторую жизнь. Теперь здесь расположился дом студентов на 206 мест. В его реконструкцию инвестор вложил 450 млн тенге, и государство в течение восьми лет будет выплачивать субсидии из расчета 47 МРП на одного студента в месяц.

– Это очень выгодный механизм и для государства, и для студентов. Стоимость аренды для учащихся вузов и колледжей составит 20 тысяч тенге в месяц. Если проанализировать рынок, то стоимость койко-места в государственных общежитиях Костаная составляет 18 тысяч тенге. В частных общежитиях СевероКазахстанской, Акмолинской областей стоимость достигает 25–35 тысяч тенге в месяц. А если снимать квартиру или дом, то это обойдется в разы дороже, – отметил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Общая площадь здания составляет 3 500 кв. м. Здесь созданы все условия для учащейся молодежи. Новый жилой комплекс оснащен современной мебелью, кухонными помещениями, санитарными узлами, спортивным залом, библиотекой, прачечной. А в ближайшем будущем здесь планируется открытие банного комплекса и минимаркета.

Первые семь постояльцев уже обживаются на новом месте. Еще 50 студентов изъявили желание заселиться в общежитие. Это учащиеся ближайших вузов, с которыми заключен меморандум.

– У нас созданы максимальные удобства для проживания. В здании имеется 32 комнаты по 4, 6 и 8 мест. В отличие от других общежитий, где на все здание всего одна кухня, у нас столовые в каждом крыле. Также в каждом крыле есть санузел и душевая. Доступ в спортзал и баню будет круглосуточным. Цены в минимаркете – приемлемыми, – рассказала директор общежития Асель Танжарикова.

Это первое общежитие в Костанае, введенное в эксплуатацию в рамках государственной программы. Ранее в областном центре были построены два новых дома студента для учащихся медколледжа и колледжа автомобильного транспорта на 250 и 500 мест соответственно. На эти цели из бюджета было потрачено порядка 2 млрд тенге.