Председатель Федерации проф­союзов Казахстана Ералы Тугжанов и аким Карагандинской облас­ти Женис Касымбек заключили меморандум о сотрудничестве. В частности, они договорились, что будут сообща поднимать и решать проблемные вопросы в сфере социально-трудовых отношений. Эту работу решено начать с горнодобывающей отрасли, труд в которой считается одним из самых тяжелых и опасных.

В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Ералы Тугжанов побывал на шахте

им. Кузембаева, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау». Профсоюзный лидер пообщался с горняками непосредственно в 600-метровом забое. Они показали, в каких условиях им приходится работать, подняли проблему старения профессии и рассказали о том, что молодежь не хочет идти в шахту. Кроме того, попросили проф­союзного лидера поднять вопрос о необходимости снижения пенсионного возраста для них до 50 лет.

Шахтеры возмущены тем, что их опасную профессию приравняли ко всем остальным, повысив планку выхода на заслуженный отдых до 63 лет. Они считают это, как минимум, несправедливым. В советское время горнорабочие выходили на пенсию в 50 лет. Эта льгота сохранилась и в России, и в Украине.

Из-за этого многие квалифицированные специалисты уехали из Карагандинского региона на Донбасс и Кузбасс. Люди понимают, что условия труда там, может быть, и не легче, зато на пенсию они пойдут раньше, а значит, сохранят здоровье.

– Сейчас молодежь смотрит на многое по-другому, – высказал мнение шахтер шахты «Тентекская» Марат Алпыспаев. – Они не желают оставлять свое здоровье под землей ради хлеба насущного, ведь не секрет, что после 10 лет работы в забое в организме человека происходят необратимые изменения. В Германии шахтера, который имеет 10 лет подземного стажа, выводят на поверхность. А у нас средний стаж – 20 лет! Недавно я разговаривал с одним шахтером, у которого 47 лет «подземки»! Ему в марте 63 года исполнится. Он не так давно перевелся на поверх­ность, потому что ему сделали коронарное шунтирование.

Шахтеров, проработавших под землей больше 30 лет, коллеги называют «динозаврами». В этом слове кроется не пренебрежение, а уважение. Марат Алпыспаев признается, что и сам такой.

– Наш труд сопряжен с опаснос­тью, – говорит ветеран. – Причем многие проблемы возникают из-за пресловутого «давай-давай». Работодатель требует план, а шахтер понимает, что чем он больше выдаст на-гора, тем выше будет его зарплата. Еще один больной вопрос – нехватка людей. Я помню, когда устраивался в шахту, у нас в бригадирской комнате места не было, чтобы сесть. А сейчас – хоть ложись!

Сокращая штат и экономя на модернизации оборудования, работодатель снижает свои издержки. А страдают простые рабочие. Статистика травматизма и профессиональной заболеваемости оптимизма не вызывает. В нынешнем году в Карагандинской области 92 работника получили производственные травмы и 12 человек погибли.

– Для профсоюзов особенно важно добиваться исполнения работодателями социальных гарантий, профилактических, реабилитационных и оздоровительных мероприятий, закрепленных в коллективных договорах, – подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Казахстана.

Он отметил, что нужно активизировать работу по повышению безопасности и охраны труда, усилению общественного контро­ля через производственные советы, а также законодательное регулирование так называемого «заемного» труда – аутсорсинга и аутстаффинга.

Во время поездки Ералы Туг­жанов встретился не только с шахтерами, но и медиками – сотрудниками Областного цент­ра травматологии и ортопедии

им. Х. Макажанова. Профсоюзный лидер отметил, что врачи также не защищены от профессиональных рисков, и их преследуют за врачебные ошибки. Поэтому медики не должны молчать, им нужно смелее подключаться к выработке мер защиты своей профессиональной деятельности.