Чтобы цели достигались, желания исполнялись, душевное спокойствие было в ресурсе, а вы сами – в потоке и тренде, нужно обратиться к национальной культуре, вспомнить мудрость, выпестованную веками народом
Культура
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Зарина Москау
Отпускай!
Ныне век не только новых технологий, но и всевозможных техник, с помощью которых коучи, психологи и менторы учат нас «правильно жить». Вне сомнения, немало среди этих техник действительно работающих, приносящих пользу, но разве их придумали вчера или сегодня? Отнюдь, все они были давно известны нашим предкам.