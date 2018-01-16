Чтобы цены не кусались

Летом прошлого года профессио­налы индустрии моды в Актюбинской области объединились в региональную Ассоциацию дизайнеров и портных. Инициатором создания структуры выступил Совет деловых женщин, который действует при палате предпринимателей.

В июле ассоциация успешно прошла процедуру регистрации в органах юстиции, а возглавила ее Агиля Джангазиева. Сегодня в структуру входят 32 ателье. Совместными усилиями их руководители намерены повышать мастерство своих работников.

Ассоциация всерьез занялась вопросом подготовки кадров. При содействии региональной палаты предпринимателей при ТОО «Азайя» создан учебный центр. В декабре швейная фаб­рика провела обучение первой группы слушателей – порядка 30 безработных женщин. Курсы проходили при поддержке Центра занятости в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Сегодня все выпускники трудоустроены: получив сертификаты, они приняты в местные ателье­ по заявкам работодателей.

Для повышения собственной квалификации и профессионализма члены ассоциации регулярно делятся друг с другом опытом и наработками. Так, дизайнер Малика Дуйсенбаева рассказала недавно на заседании объединения о своей поездке в Индию, где она прошла обучение технике ручной вышивки. Продемонстрировала и свои авторские работы. В свою очередь в ходе встречи представители региональной палаты дали разъяс­нения по вопросам организации закупа и реализации изделий, а также создания новых учебных центров при предприятиях.

Члены ассоциации обсудили реализацию ряда новых проектов. Так, руководители ателье и дизайнерских студий поддержали идею председателя объединения о проведении в ближайшее время открытого показа изделий, изготовленных на фабриках и ателье Актобе. Рассмотрен также вопрос пошива школьной формы.

С момента введения в школах обязательной формы местные ателье активно осваивают эту нишу. Однако проблемы возникли вокруг закупа материала, соответствующего всем требованиям, и по цене, не бьющей по карману. Теперь члены ассоциации решают вопрос с единым поставщиком и уже в текущем году намерены заняться централизованным закупом, чтобы в сроки успеть пошить и вывести на реализацию школьную форму made in Aktobe. Причем качественную и недорогую!