Что может экспедиция?

Всякий раз после окончания очередной экспедиции появляется надежда: многие проблемы реки будут оперативно решены. Но на самом деле быстрых результатов ждать не стоит: в одночасье в Урале не прибавится воды, вверх по его течению не поднимутся осетровые рыбы, а берега сами по себе не очистятся от мусора.

Заслугой первых участников экспедиции, изначально называвшейся «По следам Правдухина», стало то, что именно они первыми забили тревогу по поводу экологической опасности, грозящей третьей по протяженности реке Европы. И в скором времени ее участниками стали не только казахстанцы, но и россияне – представители Оренбургской области.

Объединив усилия, участники последующих экспедиций добились того, что проблемы реки стали обсуждаться не только на региональном, но и на межгосударственном уровне, тем самым способствуя еще большему сближению народов Казахстана и России.

За прошедшие годы накоплен богатый материал, который помогает ученым и представителям органов власти искать пути и механизмы сохранения бассейна реки Урал и широко используется в туристско-краеведческой, экскурсионной и экспедиционной работе.

В составе экспедиции – люди разных профессий, которых объе­диняет неравнодушие к состоянию окружающей среды родного края, стремление к сохранению богатого историко-культурного наследия и укреплению дружбы между народами двух стран. Многие из них в экспедициях участвуют более 20 лет.

– Хочется увидеть плоды нашего труда, – говорит штурман экспедиции ветеран Александр Мамин. – Пока у ученых и представителей власти нет единого плана действий, но это не значит, что они не работают и ничего не предпринимают. Для такой масш­табной работы 20 лет – очень мало. Радует, что в нынешнем году состав экспедиции значительно омолодился, прибыли ребята из Башкортостана, Челябинской области РФ и нашей Атырауской области, а это значит, ряды сторонников ширятся.

Несмотря на то что находится на заслуженном отдыхе, Александр Мамин руководит туристским кружком «Атамекен» Уральского городского центра туризма, передает накопленный богатый опыт своим воспитанникам.

– Пока говорить о преемственности поколений рановато, – подключается к разговору заместитель редактора газеты «Вечерний Алматы» Николай Жоров. – Большинство представителей молодежи, побывавших на сплаве один-два сезона, почему-то больше не появляются. А раз не заразились романтикой водных походов, то, значит, это не их стезя. Но я уверен: нам на смену обязательно придут амбициозные, креативные юноши и девушки, которые станут продолжателями традиций экспедиции и добьются положительного решения ее целей и задач.

Журналист из Алматы Николай Жоров увлекся водным туризмом в 2006 году, когда впервые получил приглашение войти в состав членов экспедиции. С тех пор стал постоянным ее участником. Он также вовлек в участие в ней известного казахстанского тележурналиста, историка-краеведа Василя Шупейкина, который решил подключиться к проекту не только ради спортивного интереса. К тому же он может держать в тонусе любую команду.

Общее время пребывания в составе экспедиции Александра Сухарева, Александра Жищенко и Серика Раймкулова – 65 лет! Перефразируя слова маэстро из кинофильма «В бой идут одни старики», о них можно сказать так: «Туристом можешь и не быть, ты им станешь все равно… Но музыкантом быть обязан!»

Ни одна экспедиция не обходится без авторских, туристских и просто задушевных песен у костра в их исполнении. Кстати, завершающим мероприятием нынешней акции стал фестиваль туристской и бардовской песни на турбазе «Евразия», который организовал автор и исполнитель, постоянный участник Грушинского фестиваля Александр Сухарев.

– Мой дед работал бакенщиком, – вспоминает самый возрастной член экспедиции 78-летний Вазых Вахитов. – Был отменным рыбаком. В детстве я иногда спус­кался в погреб с куском хлеба и ложками ел икру осетровых. Хочется верить, что когда-нибудь вновь наступят времена, когда Урал станет и полноводным, и богатым рыбой. Ради этой цели я и участвую до сих пор в экспедиции. Возможно, последний сезон, так как уже физически мне тяжеловато. Но все равно буду продолжать вести общественную работу и пропагандировать благородные цели и задачи экс­педиции.

Когда Вазых Вахитов слышит от скептиков слова о том, что эта экспедиция – никому не нужное мероприятие, а пустая трата бюджетных денег и времени, он всегда задает вопрос: «А что ты сделал сам для возрождения Урала и улучшения его экологии?» Оппонент сразу прекращает дальнейшую беседу.

– Чем чаще человек будет ходить по Уралу, тем больше он будет видеть его проблемы свои­ми глазами. Если мы будем беречь реку как святыню, то и она отзовется нам добром, – уверен ветеран.

Прохождение маршрутов на байдарках и лодках по Уралу даже по течению – занятие небезопасное. Поэтому пару новичкам всегда составляют опытные туристы. Ну а для обеспечения безопасности на протяжении всего маршрута за экспедицией традиционно закреплены спасатели из областного ДЧС.

Последние 6 лет ими руководит главный спасатель этого подразделения Айвар Салихов, в прошлом летчик-инструктор, мастер спорта по парашютному спорту, проходивший службу, как и Александр Сухарев, в воздушно-десантных войсках. У обоих авторитет в экспедиции непререкаемый, так как все убеж­даются, что девиз ВДВ «Никто, кроме нас!» является для них до сих пор смыслом жизни.

По словам Айвара Салихова, международная экспедиция – хорошая школа для воспитания патриотов.

– Урал дорог нам и россиянам в равной степени, а потому общие усилия должны обязательно принести успех. Не надо решать глобальные задачи, пусть об этом думают главы государств, политики, экономисты, ученые. Если экспедиция добьется хотя бы того, что каждый, кто оказался на берегу Урала, не будет сорить и уберет за собой после отдыха, – это уже станет большим достижением. В последние годы стал замечать, что в этом плане наметился очевидный прогресс, – говорит он.

У каждого в экспедиции, помимо основных, есть дополнительные обязанности. Как-то само по себе так вышло, что педагог дополнительного образования и тренер по туризму Роза Абдушева из Уральска и представительница Оренбургской области, участница многих международных экспедиций и сплавов Марина Толстова на протяжении последних 10 лет являются главными поварами на дневных остановках и ночевках на берегу. Все остальные по мере возможности и необходимости становятся их помощниками. Вкусная и здоровая пища всегда помогает быстро восстановить силы перед очередным этапом.

Слово о руководителе

Все эти годы бессменным руководителем экспедиции является ее идейный вдохновитель Елена Тарасенко, в прошлом депутат Мажилиса Парламента РК, а ныне – председатель ОО «Эколого-туристское движение «Бiздiң Жайык – Наш Урал».

Благодаря ей экспедиция стала традиционной. Объединив усилия в достижении главной цели – донести до власти необходимость принятия решений по проблемам трансграничного бассейна, солидная команда за 23 года многое успела сделать.

Новый виток работы закрутился после подключения к экспедиции оренбуржцев. Они всецело поддержали проект и со своей стороны делают все возможное, чтобы Урал действительно стал рекой дружбы двух государств – России и Казахстана.

– Сегодня Россия и Казах­стан могут продемонстрировать мировому сообществу пример ра­зумного и взаимовыгодного использования трансграничных рек и, как следствие, сохранить за Уралом экологический прио­ритет, сделав его своеобразным эталоном рек, не зарегулированных в среднем и нижнем течении, – говорит Елена Тарасенко. – Надеюсь, такая форма взаимодействия, как участие в водной экспедиции, позволит и дальше объединять усилия власти и общества, послужит делу укрепления дружбы между Казахстаном и Россией.

Недавно и в Оренбургской области, и в Западном Казахстане поменялись первые руководители. И конечно же, Елена Ивановна, и все участники экспедиции с волнением стали думать о будущем экспедиции: будет ли обеспечена новыми главами регионов преемственность традиции?

Недавний двухдневный семинар-совещание по изучению международного опыта и подготовке предложений по совместному институциональному и экономическому механизму сохранения экосистемы бассейна Урала развеял все сомнения. Новый аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев всецело поддержал работу международной экспедиции и отметил, что в Казахстане сегодня взят курс на развитие туристского кластера, а Приуралье призвано стать частью кластера «Каспийские ворота».

– Мероприятия такого масштаба, как казахстанско-российская водная экспедиция, вносят огромный вклад в добрососедство наших стран и наполняют сотрудничество новым содержанием, – подчеркнул он.

А представители Оренбуржья – депутат Государственной Думы РФ Юрий Мещеряков и и. о. вице-губернатора – заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов – прямо заявили, что работу меж­дународной водной экспедиции необходимо продолжить.

– Так что скоро опять за весла, – как любит говорить Елена Тарасенко. – И в путь!