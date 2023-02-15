Чтобы увидеть этот мир

Новое оборудование помогает врачам быстро диаг­ностировать и лечить ретинопатию недоношенных детей – распространенное заболевание, которое без своевременной операции может привести к слепоте.

Ретинопатия находится на втором месте по причинам инвалидизации недоношенных детей после неврологической патологии.

– Наш перинатальный центр раньше не имел возможности делать данный вид операций, поэтому своих маленьких пациентов мы переводили в другие медучреждения. Но каждый такой перевод, даже в пределах города, это потеря драгоценного времени. А в случае с ретинопатией у новорожденных счет порой идет на часы, – рассказала руководитель неонатальной службы Семея Гульжазира Дюсекенова. – Лазерная коагуляция сетчатки – сегодня единственный общепризнанный метод лечения активной ретинопатии, позволяющий спасти от слепоты. При тяжелых и молниенос­ных формах врачу дается только от 24 до 72 часов, чтобы предотвратить отслое­ние сетчатки. Если время потеряно, то ребенку вряд ли удастся помочь.

Теперь специалистам перинатального центра не придется отправлять своих маленьких пациентов в другие города, преодолевая сот­ни километров. Помогают врачам в этом аппарат СРАР и офтальмоскоп, переданные благотворительным фондом AYALA. Новейшая лазерная установка уже используется для оперативного лечения новорожденных с диагнозом ретинопатия.

– Они получают полноценное лечение на базе нашего центра и ничем не будут отличаться от здоровых детей. Они будут видеть этот мир во всех красках своими глазами, – делятся специалисты центра.

За полтора месяца этого года осмотрены 30 детей, находящихся в группе риска. Выявлены девять малышей с диагнозом ретинопатия недоношенных, из них прооперированы четыре маленьких пациента за счет ГОБМП и ОСМС.