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​Чтобы вода стала другом
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

По информации ДЧС, в минувшем году в регионе утонуло вдвое больше детей, чем в предыдущем. Поэтому огромное значение придается профилактической работе. Жара за 30 градусов для летних месяцев в области стала привычной. Спасительную прох­ладу можно найти только около водоемов. На территории края их насчитывается более 200. А вот оборудованные пляжи можно по пальцам пересчитать. В Уральске их всего четыре.

Но люди купаются везде. В том числе дети. К сожалению, нередко это происходит без присмотра взрослых. В таких случаях до беды недалеко. Чтобы предотвратить ее, нужно обязательно научить ребят плавать. И чем раньше, тем лучше. Без преувеличения можно сказать, что титаническая работа в выполнении этой задачи проводится тренерами бассейна «Жайык самалы», где расположена детско-юношеская спортивная школа по водным видам спорта. Количество детей, для которых после занятий в ней вода стала другом, не представляющим опас­ности, подсчету не поддается.

Как объяснил директор школы Серик Нургалиев, время занятий расписано буквально по минутам. Желающих посещать бассейн гораздо больше, чем он может принять. На отделениях плавания и водного поло тренируются сотни юных спортсменов. Тем не менее выделено время и для подготовительных групп, то есть тех, кто только учится плавать. Первых результатов дети, как правило, достигают в течение месяца и даже раньше. А потом уже чувствуют себя, что называется, как рыба в воде.

Приходится учитывать и то, что в Уральск приезжает очень много семей из южных районов области, где нет ни рек, ни озер. Детей таких переселенцев необходимо учить в первую очередь. Помимо этого, как предусмотрено программой развития массового спорта, в вечернее время в бассейне может поплавать любой желающий, естественно, предъя­вив справку о состоянии здоровья. Приходят и семьи с детьми. При соблюдении определенных правил, в частности, наличия у малышей спасательных жилетов, они также учатся плавать.

Безопасность детей – общая забота. В департаменте по чрезвычайным ситуациям намечен комплекс мер для того, чтобы контролировать ситуацию. Конечно, ко всем речушкам и озерцам спасателей не приставишь. Но разъяснительная работа дает результаты. Проводятся рейды, заседания «круглых столов», патрулирование. В конце учебного года совместно с областным управлением образования было подготовлено два совместных онлайн-урока, в которых приняли участие школы области.

Отряды волонтеров помогают распространять листовки и проводить встречи в дворовых клубах. Плакаты, призывающие быть бдительными и осторожными на воде, размещены в торговых домах и общественном транспорте. К сожалению, как утверждают в службе спасения, немало людей, которым кажется, что это вовсе не про них. Поэтому все-таки самый надежный способ избежать несчастного случая – научить ребенка плавать.

Бассейну «Жайык самалы» есть чем гордиться. Среди его воспитанников – чемпионы Азии и Казахстана. Команда по водному поло прочно входит в число лучших в стране. В нынешнем году она занимает четвертое место. Гордость тренеров – молодой спортсмен Руслан Утебалиев. Юноша с ограниченными возможностями неоднократно побеждал на республиканских и международных соревнованиях. На состоявшемся в мае чемпионате РК по плаванию среди инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата он занял второе место. К слову, инвалиды имеют право заниматься в бассейне бесплатно. В категорию льготников входят ветераны спорта, школьники и студенты. Созданы и на протяжении многих лет действуют группы здоровья.

– День защиты детей – праздник, наполненный очень большим смыслом, – говорит Серик Нургалиев. – Мы тщательно готовились к летним каникулам. Скорректировали расписание таким образом, чтобы предоставить возможность заниматься в бассейне ребятам из пригородных и пришкольных лагерей. Защищать детей, это значит в первую очередь обеспечить их безопасность.

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