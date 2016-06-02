По информации ДЧС, в минувшем году в регионе утонуло вдвое больше детей, чем в предыдущем. Поэтому огромное значение придается профилактической работе. Жара за 30 градусов для летних месяцев в области стала привычной. Спасительную прохладу можно найти только около водоемов. На территории края их насчитывается более 200. А вот оборудованные пляжи можно по пальцам пересчитать. В Уральске их всего четыре.
Но люди купаются везде. В том числе дети. К сожалению, нередко это происходит без присмотра взрослых. В таких случаях до беды недалеко. Чтобы предотвратить ее, нужно обязательно научить ребят плавать. И чем раньше, тем лучше. Без преувеличения можно сказать, что титаническая работа в выполнении этой задачи проводится тренерами бассейна «Жайык самалы», где расположена детско-юношеская спортивная школа по водным видам спорта. Количество детей, для которых после занятий в ней вода стала другом, не представляющим опасности, подсчету не поддается.
Как объяснил директор школы Серик Нургалиев, время занятий расписано буквально по минутам. Желающих посещать бассейн гораздо больше, чем он может принять. На отделениях плавания и водного поло тренируются сотни юных спортсменов. Тем не менее выделено время и для подготовительных групп, то есть тех, кто только учится плавать. Первых результатов дети, как правило, достигают в течение месяца и даже раньше. А потом уже чувствуют себя, что называется, как рыба в воде.
Приходится учитывать и то, что в Уральск приезжает очень много семей из южных районов области, где нет ни рек, ни озер. Детей таких переселенцев необходимо учить в первую очередь. Помимо этого, как предусмотрено программой развития массового спорта, в вечернее время в бассейне может поплавать любой желающий, естественно, предъявив справку о состоянии здоровья. Приходят и семьи с детьми. При соблюдении определенных правил, в частности, наличия у малышей спасательных жилетов, они также учатся плавать.
Безопасность детей – общая забота. В департаменте по чрезвычайным ситуациям намечен комплекс мер для того, чтобы контролировать ситуацию. Конечно, ко всем речушкам и озерцам спасателей не приставишь. Но разъяснительная работа дает результаты. Проводятся рейды, заседания «круглых столов», патрулирование. В конце учебного года совместно с областным управлением образования было подготовлено два совместных онлайн-урока, в которых приняли участие школы области.
Отряды волонтеров помогают распространять листовки и проводить встречи в дворовых клубах. Плакаты, призывающие быть бдительными и осторожными на воде, размещены в торговых домах и общественном транспорте. К сожалению, как утверждают в службе спасения, немало людей, которым кажется, что это вовсе не про них. Поэтому все-таки самый надежный способ избежать несчастного случая – научить ребенка плавать.
Бассейну «Жайык самалы» есть чем гордиться. Среди его воспитанников – чемпионы Азии и Казахстана. Команда по водному поло прочно входит в число лучших в стране. В нынешнем году она занимает четвертое место. Гордость тренеров – молодой спортсмен Руслан Утебалиев. Юноша с ограниченными возможностями неоднократно побеждал на республиканских и международных соревнованиях. На состоявшемся в мае чемпионате РК по плаванию среди инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата он занял второе место. К слову, инвалиды имеют право заниматься в бассейне бесплатно. В категорию льготников входят ветераны спорта, школьники и студенты. Созданы и на протяжении многих лет действуют группы здоровья.
– День защиты детей – праздник, наполненный очень большим смыслом, – говорит Серик Нургалиев. – Мы тщательно готовились к летним каникулам. Скорректировали расписание таким образом, чтобы предоставить возможность заниматься в бассейне ребятам из пригородных и пришкольных лагерей. Защищать детей, это значит в первую очередь обеспечить их безопасность.