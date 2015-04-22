Чтобы воздух стал чище Свежий выпуск Наталья РЫЖКОВА, Караганда

В испытаниях на промышленных предприятиях экспериментальные образцы установки показали уникальные результаты. Технологически вырабатываемые газы очистились от вредных примесей на 95%. Грязные выбросы в атмосферу из трубы котельной Карагандинского литейно-машиностроительного завода сократились в 33 раза. Процесс улавливания и преобразования выбросов требует минимум энергии, нет засоряющих природу отходов.

Преобразователь очищает воздух от углекислого газа и микробов, повышая содержание кислорода. В помещении создается благоприятный для организма человека фон. Уже изготовлено 70 таких устройств. Несколько из них установлены в медицинских учреждениях, в частности, в областном центре травматологии и ортопедии им. Х. Макажанова.



