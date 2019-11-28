Чтобы земля не утратила силу

Еще в 2015 году прокуроры забили тревогу по поводу состоя­ния земельных угодий области. Было выявлено более 12 тыс. га нарушенных земель, то есть утративших первоначальную ценность и ставших попросту опасными для окружающей среды. Только в Курчумском районе пастбища на 300 га оказались в воронках после падения ступеней ракет, запущенных с Байконура. Сотни участков в окрестностях городов и сел заняли варварские свалки бытовых отходов. Из всех мест размещения ТБО оказалось узаконено не больше 7–8%.

В нынешнем году по итогам прокурорской проверки «копилка» негативных фактов еще пополнилась. Например, в Уланском, Кокпектинском, Аягозском, Жарминском, Курчумском, Бескарагайском, Абайском, Шемонаихинском, Глубоковском районах, а также в районе Алтай отмечены многочисленные случаи незаконных работ по поиску золотосодержащих металлов. Причем нередко с использованием тяжелой техники, с масштабным повреждением почвы.

В Курчумском районе одно ТОО и вовсе развернуло промышленную добычу, не имея ни лицензии, ни контракта, да еще на территории природного комплекса. Другое предприятие-недропользователь в этом же районе взялось за разработку, хотя не получило заключения государственной экологической экспертизы.

«Ежегодно по области расторгается 15–20 контрактов на недропользование, но рекультивацию земель проводят в лучшем случае 1–2 предприя­тия, – сообщили в областном надзорном органе. – Выявлены также нарушения условий контрактов по социальным обязательствам. За 3 года 69 предприятий недоплатили в бюджет 456 миллионов тенге. Например, компания, занимающаяся разработкой золоторудного месторождения, должна была по контракту выделить в 2018 году на развитие региона 42 миллио­на тенге. Однако реально не заплатила ни одного тенге».

По всем фактам приняты меры: начато досудебное расследование или оформлены дела об административной ответственности. По поручению прокурора области создана межведомственная рабочая группа, которая должна про­анализировать ситуацию в сфере недропользования и внес­ти предложения.