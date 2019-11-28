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Чтобы земля не утратила силу
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
Еще в 2015 году прокуроры забили тревогу по поводу состояния земельных угодий области. Было выявлено более 12 тыс. га нарушенных земель, то есть утративших первоначальную ценность и ставших попросту опасными для окружающей среды. Только в Курчумском районе пастбища на 300 га оказались в воронках после падения ступеней ракет, запущенных с Байконура. Сотни участков в окрестностях городов и сел заняли варварские свалки бытовых отходов. Из всех мест размещения ТБО оказалось узаконено не больше 7–8%.