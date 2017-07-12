Чуда не произошло

В село Старобелку в гости к дедушке с бабушкой шестилетний малыш приехал с родителями из Омска. Но однажды, отправившись погулять, пропал из поля зрения взрослых. Самостоятельно сына родители не нашли, и тогда обеспокоенная семья обратилась в полицию.

Факт безвестного исчезновения был внесен в Единый реестр досудебных расследований. Сопоставив пояснения родственников ребенка, местных жителей, водителей автобусов, трудившихся на полях работников, полицейские и спасатели приступили к масштабным поисковым мероприятиям.

Надо сказать, что к ним тут же присоединилось и население, это обстоятельство особо отметил лично прибывший на место происшествия начальник ДВД СКО генерал-майор полиции Берик Билялов. По его словам, ежедневно более двух сотен волонтеров прочесывали поля и леса в радиусе 25 км от Старобелки. В воздух были подняты самолеты АН-2, квадрокоптеры.

Но, к сожалению, чуда, на которое все надеялись, не произошло. Через трое суток тело мальчика было обнаружено в воде на берегу озера Улыколь. Судебно-медицинская экспертиза установила, что он утонул. По словам начальника ОВД района им. Г. Мусрепова подполковника полиции Айдоса Идрисова, с учетом установленной причины смерти мальчика, обстоятельств гибели будет принято процессуальное решение.