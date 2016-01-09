​Чудесное спасение

В праздничные дни в дежурную часть поступил звонок от жительницы Тараза, ехавшей с семьей в село Мерке. Женщина сообщила, что на 376-м километре трассы Западная Европа – Западный Китай, недалеко от села Абай района Турара Рыскулова, в придорожном туалете ею обнаружен ребенок.

По сообщению пресс-службы департамента внутренних дел региона, на место происшествия незамедлительно выехала дежурная следственно-оперативная группа отдела внутренних дел Рыскуловского района и сотрудники ДЧС по Жамбылской области. Спасатели извлекли малыша из выгребной ямы. Он, к счастью, оказался живым, и его сразу же передали медицинской службе.

Медиками установлено, что найденный ребенок – новорож­денная девочка весом 3,6 кг, которая появилась на свет прямо в туалете. В настоящее время младенец в удовлетворительном состоянии. Он находится в детском отделении центральной районной больницы района Т. Рыс­кулова.

По данному факту возбуж­дено уголовное дело по нескольким статьям УК РК: приготовление к преступлению и покушение на него, а также убийство матерью новорожденного. Полицейскими области начата широкомасштабная работа по поиску матери-преступницы, зверски поступившей со своим ребенком: ориентирован весь личный состав, особенно участковые инспекторы полиции и сотрудники дорожно-патрульной службы. Проверены все автомашины, проезжавшие в тот день по данной трассе.

Кроме того, в ближайших районах – Рыскуловском, Байзакском и Меркенском – запрошены списки беременных женщин, которые должны были родить в декабре 2015-го – январе 2016 года, оповещены все медицинские и аптечные учреждения на случай возможного обращения роженицы за врачебной помощью. Поиск матери осложняется тем, что преступление произошло на трассе международного значения, по которой ежедневно проезжает большое количество автотранспорта из других областей Казахстана и республик СНГ. В связи с этим департамент внутренних дел Жамбылской области призывает граждан, которые могли стать случайными свидетелями или обладают какой-либо информацией по данному преступ­лению, сообщить в полицию по номеру 102.