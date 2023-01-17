Чудо в перьях

В соцсетях немало видео и фото оляпки, сделанных в черте Усть-Каменогорска. Люди с изумлением рассказывают о «безумной» птичке, прыгающей с заснеженного берега в ледяное течение. «Я уж подумал, это какой-то воробей-камикадзе, но нет – через 10 секунд птаха вылетела, как пробка, на тот же камень и счастливо запела», – прокомментировал свой снимок оляпки устькаменогорец Рустам Мерхат.

Оляпка – одна из самых удивительных обитательниц казахстанского Алтая. Ее называют «пернатой русалкой», «водяным воробьем», бегуном по перекатам. По словам известного восточноказахстанского орнитолога, писателя-натуралиста Бориса Щербакова, летом эти пичуги гнездятся на высоте одна-две тысячи метров возле бурных порожистых речек и ручьев. А вот на зиму переселяются в степную зону, в том числе пойму Иртыша.

– Оляпки даже в сорокаградусные морозы поют, играют, догоняя друг друга, ныряют, взлетают, – пояснил орнитолог. – Птицы эти пугливые и очень осторожные, однако их часто можно увидеть на Иртыше в черте Усть-Каменогорска. Дело в том, что из-за близости гидроэлектростанции Иртыш в городе не замерзает, в водорос­лях всегда можно прокормиться.

По этой же причине пернатых «моржей» можно увидеть в устье Ульбы и на речном мелководье в районе Риддера. Даже в лютую стужу возле русла суетятся по 10–12 пичуг. Оляпка может нырнуть в одну полынью и вынырнуть из другой, метрах в 15–20. В поисках корма она словно танцует, прижимаемая ко дну течением. Как только червячок или личинка оказываются у нее в клюве, пичуга поворачивает крылья под определенным углом, и поток в буквальном смысле выкидывает ее на поверхность. Это происходит молниеносно!

– Птичка – идеальный ныряльщик, – отметил ученый. – Ноздри и ушные отверстия закрыты кожистым клапаном, оперение густое, плотное. Под перьями – плотный слой пуха. Оляпка – единственная певчая птица, имеющая, как утки или гуси, копчиковую железу для смазки оперения. Благодаря жиру на крыль­ях, в воде образуются пузырьки воздуха. Птичка их заглатывает и таким образом дышит на дне.

А еще оляпки – замечательные родители. Если птенцам угрожает враг, они бесстрашно атакуют, стараясь выцарапать тому глаза. К сожалению, в природе этих пичуг буквально на каждом шагу подстерегает опас­ность. Крысы и мыши часто разоряют гнезда, сами птички – лакомая добыча для лисиц, ласок, коршунов, ястребов. По словам орнитолога, при виде хищника оляпки несутся со всех ног к водоему и ныряют на дно.

Другой враг удивительных пернатых – техногенное загрязнение рек. Промышленные сбросы в реки Рудного Алтая, например Ульбу, губительно сказываются на состоянии речной фауны. Погибают жучки, червячки, рачки, личинки – все, чем питается птичка. Как заметил орнитолог, оляпок все чаще видят вблизи населенных пунктов. Это говорит об одном: птицам все труднее прокормиться в традиционных местах зимовок. Вот они и перебираются туда, где больше корма, то есть поближе к человеку.