Свежий выпуск
Чудо
Валентина ФИРОНОВА
Почему мы с таким упоением ждем Нового года? Неужели нельзя напиться до беспамятства в любую другую ночь? А что съесть мясо по-французски, оливье или селедку под шубой за один присест в прочие дни возбраняется? Однозначно нет. И в пляс пуститься под «джингл бэллс» тоже легко. А уж поводов устроить фейерверк вообще хоть отбавляй. Салютуй хоть каждый день!
Так что же нас так вдохновляет в этом загадочном празднике? Конфеты в картонных домиках? Свечи и всевозможные фигурки овец и баранов? Мишура? Переливчатые снежинки на окнах? Елки в мерцающих гирляндах?
Конечно нет! Все мы подспудно ждем чуда. И это ожидание, как волшебная палочка, творит невозможное. В безвыходных ситуациях находится выход.
Дочь моей близкой подруги накануне праздника поссорилась с женихом и в отместку решила продать на новогоднем базаре упакованную коробку с его подарком. И представьте, нашелся чудак, который решил купить неизвестно что. Им оказался парень в костюме Деда Мороза, который спешил удивить свою девушку. Наташа пожелала ему удачи и отправилась в ближайшее кафе выпить глинтвейна. Но не прошло и получаса, как бывший Дед Мороз вернулся, но уже без костюма и улыбки на лице. Оказывается, он застал свою невесту в обнимку с другим. Швырнул к ее ногам подарок и гордо удалился.
Наташа к тому времени, взбодрившись от глинтвейна, предложила вместе пойти к ее друзьям. Молодой человек согласился. А когда стрелки приблизились к двенадцати и все вокруг бросились целоваться, Саша тоже поцеловал Наташу. И до сих пор делает это регулярно. Теперь уже в роли супруга.
Кстати, родители Наташи, которые вместе больше 40 лет, тоже «отметились» забавной историей. Зоя сообщила Володе, что ее родители уйдут в гости, и они смогут встретить Новый год вдвоем. Эта новость окрылила молодого человека. Наконец-то можно будет уединиться! Он так об этом мечтал!
Родители Зои должны были уйти в 11 вечера, и влюбленные договорились, что встретятся полдвенадцатого. И вот Володя с бутылкой шампанского и коробкой конфет, предвкушая множество радостей, зашел в лифт, проехал два этажа… И лифт заклинило. Он стучал в двери, кричал, нажимал на кнопку вызова диспетчера, на все другие кнопки, но на вахте никого не было. Все встречали Новый год. Без пяти двенадцать и он открыл шампанское. Мобильных в то время тоже не существовало. Из западни Володю освободили почти на рассвете возвратившиеся из гостей родители Зои.
Чудеса бывают. Просто мы разучились их замечать в череде будничных дней. Разве не чудо, когда из тысяч людей ты вдруг встречаешь одного единственного? И для него тоже в этот момент перестают существовать остальные! Разве не чудо, когда в доме появляется чудо, которое называет тебя «мама»? И разве не чудо, что ты можешь стать волшебником для своего ребенка, будучи уверенной, что чудес не бывает?

Популярное

Все
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Депутаты ПАСЕ выступили в поддержку конституционной реформы в Казахстане
Как будет меняться Шымкент в ближайшие 10 лет
"Последний памятник Сталину": история уникальных снимков фотомастера Олега Свидина
Закон Республики Казахстан
И сотню лет назад без прессы – никуда!
"Данные принадлежат гражданам, а не чиновникам" – Мусин предложил отменить любые справки в Казахстане
Пассажир заживо сгорел в автомобиле при ДТП в Павлодарской области
Когда мы едины
Миссия – «продвигать» решение проблем
Жизнь и работа создателя одного из главных мясных брендов Казахстана Зейнуллы Жанбуршинова
Где жизнь, там и поэзия
За преданность профессии
В формате конструктивного диалога
Приключения журналистки Дуси
Журналист меняет профессию
Рост и устойчивость экономики
С акцентом на уголовно-правовой аспект
Острым словом и пером
Большие возможности живописного региона
45-градусная жара придет в Казахстан
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Умер певец Пьер Нарцисс
Новая стратегия независимого Казахстана
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Токаев принял участие в церемонии открытия Катарского экономического форума
Война – не только героизм
Регистрация жилья без ЭЦП: операторы ЦОН начали работать в офисах застройщиков
Знаменитый плавучий ресторан затонул в Гонконге
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Дом-музей построят на малой родине Ахмета Байтурсынова
Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС

Читайте также

Свежий выпуск
Бюро Сената
Свежий выпуск
За преданность профессии
Свежий выпуск
Рост и устойчивость экономики
Свежий выпуск
Где жизнь, там и поэзия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]