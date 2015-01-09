Свежий выпуск Чудо Валентина ФИРОНОВА

Почему мы с таким упоением ждем Нового года? Неужели нельзя напиться до беспамятства в любую другую ночь? А что съесть мясо по-французски, оливье или селедку под шубой за один присест в прочие дни возбраняется? Однозначно нет. И в пляс пуститься под «джингл бэллс» тоже легко. А уж поводов устроить фейерверк вообще хоть отбавляй. Салютуй хоть каждый день!

Так что же нас так вдохновляет в этом загадочном празднике? Конфеты в картонных домиках? Свечи и всевозможные фигурки овец и баранов? Мишура? Переливчатые снежинки на окнах? Елки в мерцающих гирляндах?

Конечно нет! Все мы подспудно ждем чуда. И это ожидание, как волшебная палочка, творит невозможное. В безвыходных ситуациях находится выход.

Дочь моей близкой подруги накануне праздника поссорилась с женихом и в отместку решила продать на новогоднем базаре упакованную коробку с его подарком. И представьте, нашелся чудак, который решил купить неизвестно что. Им оказался парень в костюме Деда Мороза, который спешил удивить свою девушку. Наташа пожелала ему удачи и отправилась в ближайшее кафе выпить глинтвейна. Но не прошло и получаса, как бывший Дед Мороз вернулся, но уже без костюма и улыбки на лице. Оказывается, он застал свою невесту в обнимку с другим. Швырнул к ее ногам подарок и гордо удалился.

Наташа к тому времени, взбодрившись от глинтвейна, предложила вместе пойти к ее друзьям. Молодой человек согласился. А когда стрелки приблизились к двенадцати и все вокруг бросились целоваться, Саша тоже поцеловал Наташу. И до сих пор делает это регулярно. Теперь уже в роли супруга.

Кстати, родители Наташи, которые вместе больше 40 лет, тоже «отметились» забавной историей. Зоя сообщила Володе, что ее родители уйдут в гости, и они смогут встретить Новый год вдвоем. Эта новость окрылила молодого человека. Наконец-то можно будет уединиться! Он так об этом мечтал!

Родители Зои должны были уйти в 11 вечера, и влюбленные договорились, что встретятся полдвенадцатого. И вот Володя с бутылкой шампанского и коробкой конфет, предвкушая множество радостей, зашел в лифт, проехал два этажа… И лифт заклинило. Он стучал в двери, кричал, нажимал на кнопку вызова диспетчера, на все другие кнопки, но на вахте никого не было. Все встречали Новый год. Без пяти двенадцать и он открыл шампанское. Мобильных в то время тоже не существовало. Из западни Володю освободили почти на рассвете возвратившиеся из гостей родители Зои.

Чудеса бывают. Просто мы разучились их замечать в череде будничных дней. Разве не чудо, когда из тысяч людей ты вдруг встречаешь одного единственного? И для него тоже в этот момент перестают существовать остальные! Разве не чудо, когда в доме появляется чудо, которое называет тебя «мама»? И разве не чудо, что ты можешь стать волшебником для своего ребенка, будучи уверенной, что чудес не бывает?