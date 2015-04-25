Чудом уцелевший

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Даулет ЕЛЕУСИЗОВ
Нурмагамбет Жунусов родился в 1919 году в уездном городе Перовске (Кызылорда) в семье рабочих. В 1937 году поступил в Ленинградское военное училище, после окончания которого в звании лейтенанта воевал с финнами. С первых дней Великой Отечественной войны был призван в конные войска. На тот момент ему уже исполнилось 22 года.
Многим известно из истории войны, как тяжело пришлось конноартиллерийским дивизионам в Ленинграде. И на просьбу детей и внуков рассказать о том, как он воевал, Нурмагамбет Касымович подолгу молчал и плакал. Ответ его на бесконечные вопросы о войне был один: «Вы живете в мирное время. Берегите друг друга... Все то, что видели мои глаза, пусть останется в моем прошлом. Вам этого не надо знать... Живите в мире и спокойствии!»
Осажденный Ленинград стал самой кровопролитной блокадой в истории человечества. В 1943 году весь дивизион Жунусова погиб. Нурмагамбет оказался единственным оставшимся в живых из всего конноартиллерийского дивизиона. Чудом выживший казах был отправлен в госпиталь.
После выздоровления с 1944 года он служил в НКВД. В тот же год Нурмагамбет встретил Кумисай и женился. Так в послевоенные годы Нурмагамбет и Кумисай создали большую дружную семью.
Нурмагамбет Жунусов с 1968 по 1980 год работал в пожарной охране, откуда и вышел на пенсию. Но на этом его трудовой стаж не заканчивается. Человек, не привыкший сидеть без дела, по приглашению друзей идет работать в обком партии заведующим гаражами.
Нурмагамбет Касымович умер в преклонном возрасте, воспитав детей, внуков и правнуков. Он любил проводить время с детьми, учил играть в шахматы и сажать огород. Алия Жунусова была любимой дочерью своего отца. В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне она поведала историю о ветеране пожарной охраны.
– Он был строгим, редко смеялся и все время о чем-то думал. Мы боялись спрашивать о войне, он не любил говорить о ней, – вспоминает она.

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