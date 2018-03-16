В мире
"Чулочного душителя" казнили в США
Власти американского штата Джорджия казнили серийного убийцу, известного как "чулочный душитель", сообщает местный телеканал WRBL, передает РИА Новости.

Приговор в отношении 67-летнего осужденного был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции. В тюрьме, где содержался преступник, сообщили, что он отказался от последнего ужина.

Карлтон Гэри был приговорен к высшей мере наказания в 1986 году по обвинению в убийстве и изнасиловании трех пожилых женщин.

Обвинители были уверены, что Гэри причастен как минимум еще к девяти нападениям на женщин, которые произошли в 1977 и 1978 годах в городе Колумбус (штат Джорджия). Большинство из этих предполагаемых жертв были задушены чулками, семеро из них скончались.

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