Чуму выявили у 14 грызунов в Кызылординской области
В Кызылординской области выявлено 14 грызунов, зараженных чумой. Инфекция подтверждена в результате лабораторных исследований, предает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК.
"Кызылординской противочумной станцией в рамках плановой работы по мониторингу на территории 5 районов Кызылординской области и Улытауского района Карагандинской области на ограниченном участке в 12 км от города Байконыра в результате лабораторных исследований были выделены культуры чумы от большой песчанки и блох, а также выявлено 14 грызунов с положительными результатами", – отмечается в распространенном сообщении.
По информации КООЗ МЗ РК, руководству комплекса "Байконур" рекомендовано провести профилактическую дезинсекцию территории и вакцинацию работников.
"В настоящее время силами Жосалинского отделения Кызылординской противочумной станции проводятся дезинсекционная обработка территории площадью 4 кв. км для создания защитной зоны, а также санитарно-просветительная работа среди населения. Заболевания чумой среди домашних животных и населения не зарегистрировано", – сообщили в комитете.
В КООЗ МЗ РК также отметили, что в Казахстане энзоотичными по чуме являются 8 областей (Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Жамбылская, ЗКО, Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская, частично Карагандиская, ВКО). На территории этих областей действуют противочумные станции, где ежегодно в плановом порядке проводится мониторинг на наличие возбудителя чумы.
"Данная ситуация является штатной, аналогичные эпизоотии выявляются ежегодно, и при их выявлении проводится комплекс профилактических мероприятий по чуме. Ситуация находится под контролем", – подчеркнули в комитете.
Как сообщалось ранее, сегодня в кулуарах Парламента РК по данному вопросу высказался заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко, ранее возглавлявший МЧС, ныне Комитет по ЧС.
Напомним, чума – это природно-очаговое инфекционное заболевание. В природных очагах источниками и резервуарами инфекции являются грызуны – сурки, суслики и песчанки, мышевидные грызуны. Переносчиками являются преимущественно членистоногие, в частности блохи.