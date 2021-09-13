​Чуть помедленнее, люди…

А поможет им в этом Казах­станская ассоциация урбанис­тов, в партнерстве с которой в городе и запускается проект Vision Zero Pavlodar.

Улучшать ситуацию на улицах хотят по принципу международной концепции Vision Zero, которая строится на нулевой терпимости к смертности и преду­сматривает проектирование автодорог и другой городской инфраструктуры с точки зрения безопасности движения. Широкие тротуары, островки безопасности, наземные и подземные пешеходные переходы, защищенные велодорожки, полосы общественного транспорта, пешеходные улицы – все это элемен­ты реализации документа.

Такой подход отрицает отношение к авариям как к неизбежному злу современного автомобильного века, более того – возлагает ответственность за дорожную безопасность, в первую очередь на проектировщиков и строителей.

Любой участник движения по природе своей несовершенен – одни невнимательны, другие невоспитаны, третьи не обучены и так далее. Поэтому нужно учитывать человеческий фактор еще на этапе строительства городской среды, тем самым минимизировав вероятность дорожно-транспорт­ных происшествий.

Идею со всеми заинтересованными сторонами обсудили в ситуационном центре областного акимата. Как рассказал председатель Казахстанской ассоциации урбанистов Ерлан Аукенов, проект, подобный тому, что предлагается к реализации в Павлодаре, впервые на государственном уровне внедрили в 1997 году в Стокгольме. К тому времени на дорогах Швеции в год гибли по 500 человек, в пересчете на 1 млн жителей приходилось 60 погибших в ДТП.

Борясь с проблемой, шведы пытались строить магистральные дороги, устрашали водителей и увеличивали штрафы, но это не помогало. В итоге они решили поменять транспортную инфраструктуру и уменьшить скорость движения. Где-то изменили количество полос и направления движения, где-то обустроили круговые перекрестки, а отбойники заменили на металличес­кие канаты.

Сделали не только это, конечно. После внедрения системы Vizion Zero в Швеции количество жертв на дорогах сократилось в 3 раза – до 253 погибших в год по всей стране, в среднем это 25 человек на миллион. И данные цифры – самые низкие в Европе.

Когда такой подход дал положительный эффект, к подобной практике решили прибегнуть в Нидерландах, Великобритании, США и Канаде. В 2017 году концепция дошла и до Алматы.

– Ключевая цель – минимизировать вероятность аварий, число смертей и случаев инвалидизации в результате дорожно-транспортных происшествий, – пояснил Ерлан Аукенов. – Сегодня в любом ДТП, согласно Уголовному кодексу, у нас виноваты либо водитель, либо пешеход. Но никто не берет на себя ответственность за то, что в том или ином месте просто нужен нормальный пешеходный переход.

Во главу угла ставится именно безопасность и равное удобство для всех, нежели скорость передвижения – и, честно говоря, это главный камень преткновения в общественной дискуссии. Система движения в рамках концепции Vision Zero должна разделять автомобилистов, велосипедистов и пешеходов или ограничивать скорость их движения, чтобы исключить возможность столкновения разных участников дорожного движения.

Функциональная гармония обязывает избегать сочетания несовместимых функций дороги на одном участке. К примеру, подъездная дорога к магазинам или жилым домам не предусмот­рена для непрерывного скоростного потока автомобилей.

Предсказуемость и простота – еще одна характерная черта концепции, когда единообразие элементов автодорожной инфраструктуры создает у всех участников движения устойчивые ассоциации и привычку действовать правильно. Например, велодорожки и велосипедные полосы всегда имеют красный цвет, а пешеходные переходы оборудованы островками безо­пасности.

Кстати, в свое время в Павлодаре на главных улицах города были островки безопасности, но их демонтировали лет 10 назад. Причем представители сферы ЖКХ объясняли это тем, что слишком часто водители налетают на эту преграду, и из бюджета приходится выделять средства на восстановление.

Другой пункт концепции – стремление к ограничениям. Физические барьеры делают нарушения в большинстве случаев невозможными: допустим, автомобилисты не могут парковаться на обособленных велодорожках.

С начала года в Павлодарской области произошло около 360 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли больше 30 человек и свыше 500 получили травмы. Такова неутешительная статистика регионального департамента полиции. И это самый весомый аргумент в пользу того, что пришло время снижать скорость и строить с умом.

Как отметил глава Казахстанской ассоциации урбанистов, по показателю на 100 тыс. человек смертность на дорогах Прииртышья в 3 раза выше, чем, например, в Минске, в 3,3 раза больше, чем в Хельсинки, и в 3,5 раза выше, чем в Осло.

– В том же Минске, где проживают два миллиона человек, просто устроили островки безопасности, приподняли пешеходные переходы, сузили проезжую часть в определенных местах, демонтировали парковочные карманы, а где-то убрали билборды, – рассказал Ерлан Аукенов. – Если говорить об Алматы, то в 2017 году в городе произошло 5 103 ДТП, в которых погибли 136 человек. По итогам 2019 года, спустя два года после реализации подобного проекта, количество аварий снизилось до 3 245, как и число погибших в них – 84 человека.

Стоит отметить, что внедрение Vision Zero Pavlodar не должно потребовать дополнительных финансов, поскольку мероприятия проекта могут быть реализованы в рамках среднего ремонта дорог и благоустройства городских территорий, что делается каждый год. Просто наполнение этих работ нужно подкорректировать.

Концепцию проекта Vision Zero Pavlodar планируется разработать в течение двух месяцев. В Казах­станской ассоциации урбанистов пообещали, что для формирования этого документа будут использованы научный подход и современные решения. Со стороны местных исполнительных органов курировать его исполнение будет непосредственно аким Павлодара Асаин Байханов.