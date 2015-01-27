Чуткая линия

609
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
Оператор на другом конце провода принимает заявку, но если состояние человека настолько критическое, что он не может говорить, то через 30 секунд скорая помощь выезжает по умолчанию.
Проект начал работать в тестовом режиме с июня 2014 года. «Тревожные» кнопки выпускают в виде кулона и браслета. С недавних пор стали производить и мобильные телефоны для экстренных случаев.
«С 29 января мы начнем подключение ветеранов из города Астаны. На очереди регионы Центрального и Южного Казахстана. До 30 апреля мы должны завершить подключение всех ветеранов войны к системе «Линия жизни», – сообщил директор общественного фонда «Линия жизни» Эрнар Нурбеков.
После нажатия на кнопку сигнал автоматически поступает в круглосуточный центр помощи. Все сведения об абоненте – от его заболеваний до телефонов родных – тут же высвечиваются у оператора на экране. Техническое оснащение центров помощи в Алматы, Астане и Караганде позволяет обеспечить всех ветеранов Великой Отечественной бесперебойной связью круглосуточно. Все 5 083 казахстанских ветерана получат такие устройства. Но нуждающихся в них гораздо больше – лиц, приравненных к ветеранам, в стране примерно 25 тыс.

Популярное

Все
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В погоне за «зайцами»
«Врата ада» могут погаснуть
Ради хайпа
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В работе Documentolog выявили признаки злоупотребления доминирующим положением
Стали ездить по правилам
Казахстанец впервые победил на конкурсе «Новая волна»
Токаев принял спецпосланника Президента Конго
Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через игры и мессенджеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]