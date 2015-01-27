Чуткая линия 609 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Оператор на другом конце провода принимает заявку, но если состояние человека настолько критическое, что он не может говорить, то через 30 секунд скорая помощь выезжает по умолчанию.

Проект начал работать в тестовом режиме с июня 2014 года. «Тревожные» кнопки выпускают в виде кулона и браслета. С недавних пор стали производить и мобильные телефоны для экстренных случаев.

«С 29 января мы начнем подключение ветеранов из города Астаны. На очереди регионы Центрального и Южного Казахстана. До 30 апреля мы должны завершить подключение всех ветеранов войны к системе «Линия жизни», – сообщил директор общественного фонда «Линия жизни» Эрнар Нурбеков.

После нажатия на кнопку сигнал автоматически поступает в круглосуточный центр помощи. Все сведения об абоненте – от его заболеваний до телефонов родных – тут же высвечиваются у оператора на экране. Техническое оснащение центров помощи в Алматы, Астане и Караганде позволяет обеспечить всех ветеранов Великой Отечественной бесперебойной связью круглосуточно. Все 5 083 казахстанских ветерана получат такие устройства. Но нуждающихся в них гораздо больше – лиц, приравненных к ветеранам, в стране примерно 25 тыс.



