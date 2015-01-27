Оператор на другом конце провода принимает заявку, но если состояние человека настолько критическое, что он не может говорить, то через 30 секунд скорая помощь выезжает по умолчанию.
Проект начал работать в тестовом режиме с июня 2014 года. «Тревожные» кнопки выпускают в виде кулона и браслета. С недавних пор стали производить и мобильные телефоны для экстренных случаев.
«С 29 января мы начнем подключение ветеранов из города Астаны. На очереди регионы Центрального и Южного Казахстана. До 30 апреля мы должны завершить подключение всех ветеранов войны к системе «Линия жизни», – сообщил директор общественного фонда «Линия жизни» Эрнар Нурбеков.
После нажатия на кнопку сигнал автоматически поступает в круглосуточный центр помощи. Все сведения об абоненте – от его заболеваний до телефонов родных – тут же высвечиваются у оператора на экране. Техническое оснащение центров помощи в Алматы, Астане и Караганде позволяет обеспечить всех ветеранов Великой Отечественной бесперебойной связью круглосуточно. Все 5 083 казахстанских ветерана получат такие устройства. Но нуждающихся в них гораздо больше – лиц, приравненных к ветеранам, в стране примерно 25 тыс.