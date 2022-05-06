«Чувство времени»: 20 лет спустя

В Алматы творчески отметили День казахстанского футбола. В крупнейшем мегаполисе страны состоялась презентация автобиографической книги «Чувство времени», автором которой стал известный отечественный спортивный функционер Тлекбек Акпаев.

Напомним, что ровно 20 лет назад на 26-м конгрессе Европейского союза футбольных ассоциаций в Стокгольме нашу страну официально приняли в состав УЕФА. Тлекбек Акпаев в те годы занимал пост первого вице-президента Футбольного союза Казахстана. Именно он стал одним из инициаторов исторического шага, который два десятка лет назад успешно сделала наша республика. До того момента в РК 9 лет безуспешно пытались прорубить окно в Европу. И только новой команде футбольных функ­ционеров из ФСК удалось порадовать казахстанских болельщиков. Причем осуществить задуманное им удалось за кратчайший отрезок времени – чуть более полутора лет!

– В ночь накануне исторического конгресса весь мусульманский мир отмечал Лейлятуль Кадр, или Ночь Предопределения, когда исполняются самые заветные желания, – вспоминал во время презентации книги Тлекбек Акпаев. – Я тогда загадал, чтобы Казахстан вошел в число полноправных членов УЕФА. И на следующий день моя мечта осуществилась!

На презентации книги присутствовало немало участников тех исторических событий – легенды казахстанского футбола Сеильда Байшаков, Вахид Масудов, Алаш Утеушев и другие. Из столицы в Алматы специально прилетел президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

– Выбор названия для своей книги считаю глубоко осознанным, – объяснял Тлекбек Аманчаевич. – Подойдя к рубежу шести десятков прожитых лет, многие из нас, оглядываясь назад, пытаются не просто проанализировать траекторию пройденного жизненного пути, но и сопоставить свое чувство времени с каждым его отрезком.

Работа над книгой продолжалась почти год. В 260-страничный литературный труд вошли ранее неизвестные широкой публике истории из жизни автора и его семьи. Также в ней представлены уникальные документы. Кстати, некоторые из них долгое время хранились в папке с пометкой «Конфиденциально».

Как вспоминает автор, когда Казахстан только начал движение в сторону футбольной Европы, член исполкома УЕФА из России Вячеслав Колосков в шутку заметил: «Удачно завершишь дело – сверли дырку на пиджаке для ордена». Уже прошло 20 лет, а награда так и не нашла своего героя.

«В самолете по возвращении из Стокгольма в Алматы я представлял, как нас будут встречать дома, – рассказывает Тлекбек Акпаев. – Вспоминал, как играл в футбол с ветеранами, и внимая их устам, сделав соответствующие выводы и проанализировав ситуа­цию, мы всего лишь за 20 месяцев смогли сделать то, что другим было не под силу предыдущие 9 лет. Неужели и здесь мое чувство времени меня не обмануло? Но эйфория пройдет, а награды, на которую указывал Колосков в Ньоне, так и не будет…»

Отдельное место в книге занимают воспоминания автора о своем отце – высокопоставленном спортивном чиновнике, первом президенте Национального олимпийского комитета Казахстана Аманчи Акпаеве (1937–2004).

«Горжусь тобой, сынок!» – от этих слов, сказанных вечером 12 декабря 2001 года по телефону отцом, у меня, 39-летнего мужчины, к горлу подкатил ком и на глазах навернулись слезы, – объяснял Тлекбек Акпаев. – Мама дает нам жизнь, отец – силу жить. Отцовская любовь не похожа на материнскую, в ней мало слов, но они – бесценны. Именно поэтому сказанное отцом более 20 лет назад «Горжусь тобой, сынок!» до сих пор является высшей наградой в моей жизни. Никакие награды и материальные ценности не заменят мне этих трех коротких, но столь важных слов отца».