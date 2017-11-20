​Чувствовать сеРДца людей

Встречи кадровых подразделений Группы компаний проводятся регулярно уже не первый год, а вот в формате форума, да еще с участием представительных гостей из государственных ведомств и крупных компаний, мероприятие проводилось впервые. Дело в том, что организаторы – HR-служба РД КМГ – решили: за 13-летнюю историю компании накопилось немало того, о чем можно рассказать широкой ауди­тории.

Каждый этап развития был напрямую связан с вопросами управления персоналом. Через РД КМГ прошло немало людей, которые были участниками этих процессов и вместе с компанией развивались профессионально. Достаточно сказать, что приглашенные гости, которые сейчас занимают ответственные долж­ности в институтах власти и крупных компаниях страны, в свое время тоже прошли кадровую закалку в РД «КазМунайГаз». В частности, среди участников форума были депутат Мажилиса Парламента РК Тарас Хитуов, главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Асхат Узбеков, управляющий директор АО «НК Kazakh Tourism» Майя Егимбаева. По уважительным причинам свое участие в мероприятии пришлось отложить министру национальной экономики Тимуру Сулейменову, который тоже выходец из РД КМГ.

– Все, кто пришел сегодня нас поддержать, не понаслышке знают нашу компанию. И я с большим удовлетворением хочу поприветствовать и поблагодарить наших специальных гостей, которые откликнулись на эту инициативу и приняли приглашение участвовать в работе форума, – подчерк­нул в своем выступлении руководитель аппарата АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» Бауыржан Аскаров.

На форум съехались представители 14 дочерних и зависимых компаний из 6 регионов страны, что показывает масштаб развития РД КМГ с момента основания. Помимо основных добывающих активов – АО «Эмбамунайгаз» и АО «Озенмунайгаз» – компания также имеет доли в ТОО «СП «Казгермунай», АО «Каражанбасмунай» и «ПетроКазахстан Инк.» и еще ряд нефтесервисных предприятий. Сегодня РД КМГ объединяет под своим шаныраком более 26 тыс. сотрудников, и для такого большого коллектива процесс эффективного управления персоналом всегда актуален.

– Практически все инициативы наших HR-служб находят поддержку у руководства компании. И я передаю слова приветствия от генерального директора РД «КазМунайГаз» Курмангазы Орынгазиевича Исказиева, который всецело поддержал идею проведения форума. Он также отметил, что форум стал важным событием как с точки зрения обмена опытом и знаниями в области управления персоналом, так и с позиции укрепления инте­грационных процессов в Группе компаний, – озвучил приветствие руководства Бауыржан Аскаров.

Кроме того, пришли поддержать форум и представители материнской компании. В частности, с напутствием к аудитории обратился вице-президент по управлению человеческими ресурсами АО «НК «КазМунайГаз» Серик Абденов.

В ходе форума между НК «КазМунайГаз» и РД «КазМунайГаз» был подписан меморандум о сотрудничестве. Этим документом обе компании выразили намерение развивать взаимовыгодное сотрудничество в сфере управления персоналом, что предполагает обмен опытом и лучшей практикой, проектами по повышению квалификации работников. В связи с этим стороны готовы определить потенциальные возможности для организации взаимных стажировок. Меморандум также распространяется на дочерние и зависимые организации компаний-подписантов.

Что касается самого HR-форума, то организаторы дали ему весьма оригинальное название: «Чувствовать сеРДца людей». И если с заглавными «РД» все понятно, они обозначают название компании, то по поводу «сердца» разъяснение дает презентационный ролик. В нем есть ключевой момент, где компания ассоциируется с живым организмом. Условно говоря, менеджмент – это мозг, производство – хребет компании, ее опора. Кровеносная система организма – это финансы, PR – лицо компании. А вот сердце компании представляет HR.

Одна из задумок организаторов, чтобы аббревиатура РД присутствовала на протяжении всего форума: от оформления и названий до печатной и видеопродукции. Так, первому дню мероприятия дали название «Реализовано Достойно». Действительно, из вступлений можно понять, что в РД КМГ было огромное количество реализованных за все эти годы HR-проектов, большинство из которых получили от руководства компании оценку «отлично».

Второй день прошел под лозунгом «Развиваемся Дальше». Он состоял из различных мастер-классов и тренингов для участников форума. Работники кадровых служб, приехавшие из 6 регионов страны, ознакомились с современными трендами в области HR: это технологии коучинга, Digital HR, Scrum, Agile в HR, Scribing, HR-мет­рика и многие другие.

Во время проведения форума в холле была установлена доска, где любой желающий мог оставить короткие пожелания с обязательным использованием начальных букв «Б, Ө» или «Р, Д», что означает «Барлау Өндіру» и «Разведка Добыча». В итоге получился очень красочный стенд, расписанный добрыми пожеланиями.

Каждый основополагающий этап развития РД КМГ был сопряжен с решением важнейших кадровых задач. В своем выступлении директор департамента управления персоналом и оплаты труда Эльмира Каримова, которая работает в компании с момента ее основания, подробно рассказала о важных вехах в истории РД КМГ и задачах, стоявших в каждом из этих периодов. Это создание компании, проведение IPO, структурная оптимизация, усиление акцента на взаимодействие с представителями трудовых коллективов и профсоюзами.

– В 2006 году наша компания вышла на IPO, и мы столкнулись с такими новыми для нас вопросами, как привлечение иностранной рабочей силы, бенчмаркинг, КPI. Тогда мы впервые услышали слово «бестпрактик». И начали всему этому учиться, – рассказывает Эльмира Каримова.

Сегодня РД «КазМунайГаз» – одна из успешных компаний в Казахстане. Во многом успехи были достигнуты благодаря правильной мотивации сотрудников и максимальной реализации их профессионального потенциала. При этом даже в самые неблагоприятные периоды компания ставит во главу угла сохранение своих человеческих ресурсов.

По этому поводу на форуме разбирали очень познавательный кейс. Участникам было предложено найти решение в условиях кризисной ситуации для компании, где выходом из нее могло бы стать значительное сокращение штата сотрудников. Мнений было много. Одни предлагали расставаться с работниками предпенсионного возраста, другие – отправлять в «свободное плавание» молодежь. Дельным предложением показалась взаимная договоренность о снижении фонда оплаты труда с сохранением рабочих мест.

По словам же управляющего директора по нефтесервисным проектам РД КМГ Айнур Шаненовой, во времена падения цен на нефть ниже 10 долларов все же удавалось сохранить рабочие места. Для РД КМГ в последние годы было важным не допустить ни одного сокращения, и она с этой задачей справилась.

Более того, компания активно вкладывается в проекты развития, а именно – в образование и обучение своих сотрудников. Этим летом РД КМГ одновременно подписала сразу 3 меморандума о сотрудничестве с компаниями «Шелл», «Эни» и с Российским университетом нефти и газа им. И. Губкина. У компании давно сложились деловые отношения с партнерами в части образовательных программ. Так, например, в Российском университете нефти и газа обучаются по магистерской программе «Нефтегазовое дело» 5 работников «Эмбамунайгаза» и «Озенмунайгаза». Теперь в рамках подписанного меморандума готовится образовательная программа еще для 115 работников этих предприятий.

С другим партнером, компанией «Эни», также имеется опыт сотрудничества. В нынешнем году группа инженеров «Озенмунайгаза» из 12 человек в течение полугода обучалась в корпоративном университете «Эни» со стажировкой на производственных объектах по таким профессио­нальным сферам, как геология и геофизика, добыча и бурение, разработка нефтяных месторождений, техника безопасности. Меморандум предполагает продолжение образовательной программы. Также планируется разработать план мероприятий с компанией «Шелл» по обмену опытом, организации курсов обучения и возможных стажировок для работников группы компаний РД КМГ.

Двухдневный форум, по словам участников, прошел на одном дыхании. Коллеги охотно делились опытом, узнавали много нового. Для департамента управления персоналом РД КМГ это еще один удачный проект, которых немало. Такие инициативы, как правило, привносят во внутрикорпоративную жизнь больше активности и инициативности. Проекты типа «День молодых специалистов», «Үздік маман», «День дублера» имеют большое практическое значение для компании. Они мотивируют молодых сотрудников проявлять свои лучшие качества и способности, что в итоге отражается на результативности их работы.

– Трудно выбрать какой-то один проект как самый важный или лучший. Потому что совокупность наших проектов есть один единый проект – «корпоративная культура». Мы создали в компании атмосферу доверия к руководству, общности интересов, ощущения дружеского плеча, заботы о персонале, а также чувство уверенности в будущем, – резюмировала Эльмира Каримова.

Функции HR-служб значительно расширяют границы кадровой политики компании. Корпоративное единство, сплоченность коллектива, психологическая адаптация сотрудников, мотивированность сотрудников, образование... Это все – круг вопросов, касающихся эффективного управления персоналом. Нередко в данный круг компетенций попадают вопросы социальной поддержки как составные части регулирования кадровой политики.

Свои материальные активы РД КМГ всегда расценивает как преимущество в своей деятельности, а человеческий капитал – как свою главную ценность. Во многом успехи компании были достигнуты благодаря правильной мотивации сотрудников и максимальной реализации их профессионального потенциала, что позволило ей добиться высоких результатов.