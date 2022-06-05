"Чувствуется высокая гражданская зрелость молодёжи Казахстана" – координатор группы наблюдателей ПА ОДКБ

Координатор группы наблюдателей Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Барот Баротзада на брифинге для журналистов констатировал активность молодого поколения казахстанцев на референдуме, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Чувствуется высокая организация процесса и активное участие населения, патриотический настрой, в том числе молодого поколения», - сказал наблюдатель.

Барот Баротзада также отметил, что члены избирательных комиссий на участках демонстрируют высокий уровень профессионализма.

«Нам удалось установить, что на все участки были назначены опытные специалисты, которые не раз принимали участие в выборном процессе. Я заявляю от имени группы наблюдателей ПА ОДКБ, что в ходе наблюдения процесса голосования на десяти участках не было установлено никаких нарушений норм и правил проведения референдума. Чувствуется высокая гражданская зрелость молодого поколения Казахстана», - сказал он.