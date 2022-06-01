Общество
Чувствуя сердцем
Галым Теренсай

Хорошая книга, как и лекарство, может спасти от недуга, одиночества и тягостных раздумий. И если вам в руки попадется сборник пьес, рассказов и эссе Жумагул Солтиевой «Жүректегі жазулар», считайте, что вам повезло, так как в ней вы найдете то, что поможет вам преодолеть самые глубокие душевные переживания.

В редакции общенациональной газеты «Егемен Қазақстан» стало традицией проведение презентации книг, авторы которых в той или иной мере связаны с флагманом казахского печатного слова. На сей раз здесь была представлена новая книга ветерана газеты, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата международной премии «Алаш», драматурга Жумагул Солтиевой «Жүректегі жазулар» («Записки на сердце»).

Открывая встречу, руководитель издания Дархан Кыдырали выразил уверенность в том, что новое творение писателя, содержательное и глубокое, найдет живой отклик в читательской среде. Множество теп­лых слов в адрес автора высказали почетные гости встречи – депутат Мажилиса Парламента Сауытбек Абдрахманов, видный общественный деятель Оразкуль Асангазы, писатель Айгуль Кемелбаева, ветеран журналистики Жанболат Аупбаев и другие.

Фолиант состоит из трех частей. В первой собраны все известные пьесы автора, многие из которых ставятся сегодня ведущими теат­ральными коллективами страны. Среди них, например, такие драмы, как «Жындыкөбелек» («Сумашедшая бабочка» – о проблеме употреб­ления наркотиков), получившая в свое время за свою новизну высокую оценку театральных критиков, а также «Әйел махаббаты» («Любовь женщины» – о жизни поэта Магжана Жумабаева и его супруги Злихи), известная тем, что, поставленная Государственным республиканским корейским театром, она была отмечена специальным призом
32-го­ Международного театрального фестиваля в Южной Корее.

Вторая часть издания порадует любителей небольших рассказов и приключений. В заключительной третьей части автор в форме эссе делится с читателями своими размышлениями о нравственных ценностях и духовных ориентирах нынешнего поколения.

Книга придется по душе широкому кругу читателей, любящих образность мышления, богатство и сочность казахского литературного языка.

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