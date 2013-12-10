Чувствую заботу

Общество
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Работа в теплосетях позволила мне реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал, обрести надежную опору в жизни. Стать настоя­щим профессионалом в своем деле. Сегодня я занимаю должность руководителя группы КИП службы эксплуатации ТОО «Петропавловские тепловые сети». В нашу теплоснабжающую организацию областного центра молодежь идет охотно. Главным образом, потому что ее здесь ждут!

Я тоже пришел на предприятие молодым специа­листом после университета. Сейчас оканчиваю учебу в Омском государственном университете путей и сообщения, получаю второе высшее образование. Все это стало возможным для меня благодаря грамотной государственной политике, а также политике предприятия, которое идет в ногу с требованиями государства, обучая меня за собственные средства. Могу с полным основанием сказать, что моя профессия – это та опора, которая поможет мне и моей семье в будущем.

Виталий ХОЛОША, специалист ТОО ПТС, Северо-Казахстанская область

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