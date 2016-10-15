Чуждая вера

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В обществе звучат мнения как «за», так и «против» запрета салафизма, и министерство совместно с другими государственными органами тщательно изучает этот вопрос.

«Необходимо подчеркнуть, что салафизм не является организацией. Это религиозное течение, система взглядов», – сказал глава ведомства.

Действующие в республике законы позволяют пресекать незаконное проповедничество, нелегальные религиозные собрания и не допускать распространения радикальной религиозной литературы. «Необходимо обеспечить их исполнение», – отметил Н. Ермекбаев, напомнив, что в Казахстане уже запрещены 23 террористические и экстремистские организации, в том числе такая экстремистская организация салафитского толка, как «Ат-ТакфирУаль-Хиджра».

Как известно, в некоторых странах, основанных на шариате, религиозные течения, близкие к салафизму, могут существовать как традиционные. Но для Казахстана, по мнению известных отечественных теологов и экспертов, салафизм имеет серьезный деструктивный потенциал. Это, в частности, выражается в том, что последователи салафизма ставят свои идеи и ценности выше наших национальных традиций, культурно-духовных ценностей.

«Идеальной моделью общест­венного устройства для всех последователей салафизма является государство, построенное на основе жестких религиозных принципов», – акцентировал Н. Ермекбаев.

В настоящее время в исламском мире, в том числе и в ряде арабских стран, идеи салафизма подвергаются критике со стороны авторитетного духовенства и представителей современной передовой исламской мысли. «Поэтому для Республики Казахстан считаем салафизм неприемлемым и деструктивным религиозным течением», – подчеркнул министр по делам религий и гражданского общества.

Он считает, что на сегодняшний день эта «пришлая религиозная идеология» вызывает все большее неприятие у наших граждан, и общество в целом негативно относится к этому чуждому пониманию веры, ведущему к радикализму. Наблюдается снижение числа приверженцев салафизма, они не имеют организованных структур в Казахстане.

Дальнейшая работа министерства будет направлена на недопущение распространения литературы, работы интернет-сайтов и появления организаций, пропагандирую­щих идеологию салафизма. При необходимости ДУМК будет оказана помощь в соблюдении всеми без исключения верую­щими установленных норм поведения в мечетях.

«Мы считаем, что зрелое и мудрое казахстанское общество способно без законодательного запрета не допустить распространения этого чужеродного для нашей страны религиозного течения, сделав выбор в пользу построения современного и просвещенного Казахстана. Этот выбор должен сделать каждый граж­данин Казахстана. Вместе мы способны решить любую задачу», – заключил Нурлан Ермекбаев.

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