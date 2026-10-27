Чужие фото в соцсетях: как их используют для распространения фейков

Злоумышленники могут использовать чужие фотографии для создания фейковых аккаунтов, распространения недостоверной информации и имитации массовой поддержки определённых действий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Nofake.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как используют чужие фотографии?

В TikTok и других социальных сетях встречаются публикации, в которых фотографии посторонних людей сопровождаются текстами с призывами к участию в несанкционированных митингах. В результате создаётся впечатление, будто изображённые на снимках граждане сами поддерживают эти призывы или распространяют соответствующие сообщения.

Подобные публикации могут формировать иллюзию массовой поддержки. Когда похожие сообщения появляются на разных аккаунтах, у аудитории складывается впечатление, что речь идёт о широко распространённом общественном мнении. Однако, такая картина может быть искусственно созданной и не отражать реальных настроений людей.

Сама по себе фотография не подтверждает, что человек разделяет опубликованные рядом с ней взгляды, поддерживает определённые призывы или участвует в каких-либо событиях. Если снимок сопровождается чужим текстом без согласия изображённого человека, публикация может вводить пользователей в заблуждение и наносить ущерб его репутации.

Какие нарушения могут усматриваться в таких действиях?

Правовая оценка зависит от того, как именно используется фотография, какие сведения сопровождают изображение и какие последствия повлекла публикация.

Использование и распространение чужого изображения может затрагивать нормы законодательства о персональных данных и гражданского законодательства, регулирующие право на изображение. Если публикация содержит заведомо ложные сведения о человеке или приписывает ему слова и действия, которых не было, могут возникнуть основания для правовой оценки на предмет клеветы или иных правонарушений.

Если изображения используют для создания ложного впечатления о массовой поддержке противоправных действий, обстоятельства распространения таких материалов также могут потребовать отдельной правовой оценки.

Что предусматривает законодательство Казахстана?

В Казахстане вопросы использования изображений регулируются, в частности, Гражданским кодексом и законодательством «о персональных данных и их защите». При этом правомерность использования фотографии зависит от обстоятельств её получения и распространения, наличия согласия человека и других предусмотренных законом условий.

Статья 79 Кодекса Республики Казахстан «об административных правонарушениях» предусматривает ответственность за отдельные нарушения законодательства о персональных данных и их защите. Размер штрафа зависит от состава правонарушения и категории нарушителя.

Важно учитывать, что не каждое использование чужой фотографии автоматически означает нарушение этой статьи. Для определения возможной ответственности необходимо установить конкретные обстоятельства публикации и применимые нормы законодательства.

Как защитить свои фотографии?

Проверьте настройки приватности. Ограничьте круг пользователей, которые могут просматривать ваши фотографии и другие личные публикации.

Не размещайте лишние личные сведения. Адрес, место работы, данные документов и другая личная информация могут облегчить злоумышленникам использование вашего изображения.

Проверяйте, где публикуются ваши снимки. Для этого можно воспользоваться поиском по изображению в Google Картинках или Яндекс Картинках. Такой поиск помогает обнаружить некоторые копии фотографий в открытых источниках, но не гарантирует, что будут найдены все публикации.

Сохраняйте доказательства. Если обнаружили фотографию, используемую без вашего согласия, сделайте скриншоты, сохраните ссылку на публикацию, дату размещения и название аккаунта.

Пожалуйтесь администрации платформы. Воспользуйтесь доступными инструментами для сообщений о выдаче себя за другого человека, нарушении приватности или неправомерном использовании изображения.

При необходимости обратитесь в компетентные органы. Если фотографию используют для мошенничества, угроз, распространения ложных сведений или приписывания вам чужих взглядов и действий, можно обратиться в полицию или получить юридическую консультацию.

Открытый профиль в социальной сети не означает, что любой пользователь вправе приписывать человеку чужие слова, взгляды или действия. Фотография не является доказательством того, что изображённый на ней человек поддерживает сопровождающий её текст. Поэтому при обнаружении подобных публикаций важно проверять контекст, не делать поспешных выводов и сообщать о возможных нарушениях администрации платформы.