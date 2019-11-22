Свежий выпуск
Чужих детей не бывает
Таша Нойер
Как отметила на конференции «Казахстан, дружественный к ребенку» советник министра образования и науки Раиса Шер, выполняя поручение руководства страны, казахстанские дипломаты при поддержке международных миротворческих организаций осуществили беспрецедентную специальную гуманитарную акцию по возвращению наших граждан и их детей из зоны боевых действий. Подготовка к операции «Жусан» велась несколько месяцев, и на родину все наши граждане прибыли добровольно. Общее число прибывших – 596 человек.