Чужих детей не бывает

Как отметила на конференции «Казахстан, дружественный к ребенку» советник министра образования и науки Раиса Шер, выполняя поручение руководства страны, казахстанские дипломаты при поддержке международных миротворчес­ких организаций осуществили беспрецедентную специальную гуманитарную акцию по возвращению наших граждан и их детей из зоны боевых действий. Подготовка к операции «Жусан» велась несколько месяцев, и на родину все наши граждане прибыли добровольно. Общее число прибывших – 596 человек.

В ходе операций «Жусан-1» и «Жусан-2» в Казахстан возвращены женщины и дети, побывавшие в зоне террористической активности. Возвращение этих граж­дан, в том числе несовершеннолетних, обеспечение питанием, медицинским обследованием, размещение в реабилитационных центрах, помощь в оформлении документов осуществлены благодаря межведомственному взаимодействию.

– Казахстан одним из первых начал решать проблемы детей, которые не по своей воле находятся в зонах боевых действий. Для Казахстана нет чужих детей. Сейчас в страну возвращены 407 детей. Принимаются все меры по социализации и реализации их прав. К сожалению, 33 ребенка остались сиротами, 4 из них находятся в центре адаптации, – отметила депутат Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева.

По ее словам, затруднения есть еще в том, что все дети вернулись без документов. Проходит длительный процесс их восстановления, потому что по законодательству нужно провес­ти экспертизу и установить их родство с конкретными родителями. На сегодня меньше половины детей документированы: дубликаты были сразу выданы лишь 113 детям, потому что они были рождены на территории Казахстана. На данный момент ожидается вступление в силу решения суда касательно получения бумаг.

Раиса Шер добавила, что вернувшимся детям потребовалось и психологическое восстановление, так как, находясь долгое время в зоне боевых действий, они принимали такую «накаленную» обстановку как привычную. С учетом международного опыта для этого привлекались профильные неправительственные организации. Первые подобные мероприятия проводились на базе адаптационного центра в Актау.

Участники конференции сош­лись на том, что для лучшей ресоциализации возвращенных граждан, и в первую очередь детей, необходим комплексный подход, включающий составление плана поддержки семьи, индивидуального плана реабилитации, открытие центров социально-психологической и правовой поддержки, укрепление социальной системы в целом. Но главное – во всех этих процессах соблюдать интересы ребенка.