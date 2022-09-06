Чужой беды не бывает

Обрушившаяся на жителей Костанайской области беда объединила казахстанцев. Со всех уголков страны в регион, пострадавший от стихийного бедствия, стекается гуманитарная помощь.

Уже в воскресенье практически повсеместно были развернуты пункты приема продуктов, вещей, предметов первой необходимости. Отрадно, что организаторами выступали не только работники акиматов, партийных ячеек, бизнес-сообществ, но и рядовые неравнодушные граждане.

Стоит отметить, что значительный вклад в оказание помощи пострадавшим внесла партия «AMANAT», филиалы которой активно работают в эти дни в каждом из регионов страны. В частности, в ходе брифинга в СЦК сообщили, что в Костанайскую область уже доставлено более 800 тонн гуманитарной помощи. По словам депутата Мажилиса Парламента, члена фракции партии Динары Закиевой, они прибыли в регион, чтобы встретиться с пострадавшими, ознакомиться с условиями их проживания.

– Мы привезли с собой необходимые на первое время продукты. Как вы знаете, был эвакуирован 1 841 человек. Многие уехали к родственникам. В настоящее время в эвакуационных пунктах проживают 78 костанайцев – это 25 семей, – сообщила она.

Благодарность казахстанцам за оказываемую поддержку выразила исполнительный секретарь Костанайского областного филиала партии «AMANAT» Бибигуль Аккужина. По ее словам, с первых дней трагедии в регионе создан 21 пункт приема гуманитарной помощи. Кроме того, создан Единый общественный фонд пострадавшим при пожаре – ОФ «Қайырымдылық KZ».

Отметим, что большая поддержка и помощь оказываются и со стороны представителей Ассамблеи народа Казахстана. По словам руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» управления общественного развития акимата Костанайской области Натальи Рамазановой, на беду костанайцев откликнулись представители всех домов дружб страны.

– К нам едут фуры из Алматы, Нур-Султана, Карагандинской, Акмолинской областей и других регионов, – сказала глава КГУ. – Привозят вещи, канцелярские принадлежности, продукты и многое другое. Спасибо всем, кто поддерживает нас, помогает.

В числе первых откликнувшихся на трагедию казахстанцев стали сотрудники акимата столицы. Они перечислили одно­дневную заработную плату для ликвидации последствий ЧС и восстановления систем жизнеобеспечения. Как добавляют в городской администрации, в Нур-Султане работают пункты приема гуманитарной помощи, организованные партией «AMANAT», городской Ассамблеей народа Казахстана, неравнодушными горожанами.

Осуществляется сбор гуманитарной помощи и в Алматы. В Костанайскую область направлена 20-тонная фура с предметами первой необходимости на общую сумму 15 млн тенге. Также отмечается, что закуп постельных принадлежностей осуществлялся через швейный цех многодетных матерей при поддержке центра социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Бақытты отбасы». Активное участие при формировании гуманитарной помощи приняли депутаты от партий «AMANAT», «Ақ жол», «НПК», «Ауыл». Всего силами города собрано 120 тонн.

По поручению председателя президиума НПП «Атамекен» Райымбека Баталова Нацпалата организовала штаб по сбору информации о пострадавшем бизнесе от пожара в Костанайской области. Фонд поддержки пострадавшего бизнеса «Күшіміз бірлікте» открыл сбор средств.

– Призываем бизнес присо­единиться к сбору по оказанию помощи предпринимателям, – говорит председатель фонда «Күшіміз бірлікте» – «Сила в единстве», председатель регио­нального совета РПП Алматы Максим Барышев.

На пути в Костанайскую область и гуманитарный караван «Ақтөбе халқы Қостанаймен бірге!». Как только стало известно о природных пожарах и большом количестве пострадавших семей в соседнем регионе, аким Актюбинской области Ералы Тугжанов поручил создать оперативный штаб по организации гуманитарной помощи пострадавшим, актюбинцы выразили готовность оказать им моральную и материальную поддержку.

Люди руководствуются давней традицией казахов, воплощенной в кратком призыве «Асар!». Не оставим соседей в беде. Главное правило выживания в степи – это взаимовыручка. Только сообща можно помочь людям, попавшим в беду, и решить их проблемы.

Для принятия прибывающих грузов, их сортировки, а затем загрузки в автокараван объединились волонтеры из числа партийцев и членов «Жастар рухы» при местных университетах. Им на помощь пришли и другие добровольцы. В общей сложности собралось более 150 человек.

– В волонтерской группе я уже три года. Всегда готов помочь людям, попавшим в беду. Не мог сидеть сложа руки и в этот раз, когда случилась беда у соседей. В такие моменты мы должны показать свою сплоченность, – считает студент четвертого курса регионального университета им. К. Жубанова Салауат Нагашыбай.

Около пяти тысяч тонн продуктов для пострадавших костанайцев собрали и жители области Абай. Инициаторами сбора стали представители областного филиала партии «AMANAT», молодежного крыла партии «Жастар рухы» и молодежного ресурсного центра. Посильную помощь оказывают жители области, которые приносят для соотечественников продукты, хозяйственные товары, одежду.

Первую партию гуманитарки уже отправили. Сбор продолжается. Пункты по сбору помощи открыты по всей области – в Семее, Курчатове, Аягозе, Бескарагайском, Бородулихинском, Урджарском, Кокпектинском, Аксуатском, Жарминском, Аягозском районах.

Порядка 20 тонн гуманитарной помощи за считанные часы собрали и жители Павлодарской области. В Павлодаре работали два пункта приема. Один из них организовали по линии партии «AMANAT», второй – волонтерскими организациями на базе Центра развития молодежных инициатив.

На первых двух грузовиках из Павлодара отправили самое необходимое. В ближайшие дни планируется организовать фуры со строительными материалами, электропечами, обогревателями.

Конечно, помогают павлодарцы и финансово. Например, победители республиканского айтыса «Айбыны асқақ – Ата Заң», прошедшего в Павлодаре, перечис­лили для пострадавших весь призовой фонд.

На призыв об оказании со­отечественникам материальной поддержки в числе первых откликнулись этнокультурные объединения, меценаты, Совет матерей АНК и молодежная организация «Ассамблея жас­тары» Жамбылской области. Пожертвования стали стекаться в таразский Дом дружбы. По словам председателя совета аксакалов турецкого этнокультурного объединения «Ахыска» Ибрагима Зуфарова, стихия на севере принесла много бед нашей стране, и помочь пострадавшим он считает долгом всех граждан.

– На сегодняшний день мы собрали средства на продуктовые комплекты для 40 семей. Это испытание мы должны пройти вместе. Очень надеемся, что ситуация разрешится в кратчайшие сроки, – сказал ветеран.

В Северо-Казахстанской области созданы 14 пунктов, где принимают продукты питания длительного срока хранения, гигиенические средства, постельные принадлежности и одежду.

Жителей Костанайской облас­ти поддерживают и карагандинцы. В воскресенье в городах и районных центрах региона заработали пункты сбора гуманитарной помощи. Они действуют при филиалах партий «AMANAT» и «Ақ жол». Поддержку им оказывают региональная палата предпринимателей и областная Ассамблея народа Казахстана.

– Наши пункты открылись в 9 часов утра, а в 10 уже стала поступать гуманитарная и денежная помощь, – говорит председатель молодежного крыла «Жастар рухы» партии «AMANAT» Ержан Хамитов. – Представители армянской диас­поры перечислили на специально открытый счет миллион тенге. Заслуженный деятель культуры Казахстана Меруеш Башай передала 500 тысяч тенге на одежду для пострадавших. В нашей области очень много отзывчивых людей, которые несут вещи, перечисляют деньги, делятся даже тем малым, что у них есть.

Атыраусцы пострадавшим жителям Костанайской области направили 30 тонн гуманитарной помощи. Продукты питания, одежду, средства личной гигиены и постельное белье собрали в выходные дни представители специальных штабов, созданных по поручению акима Атырауской области Серика Шапкенова. Все собранное было погружено в автомобили для дальнейшей транспортировки.

– В такой критический момент нам важно сплотиться и пройти это испытание. Сейчас мы находимся на связи с руководителем филиала партии «AMANAT» в Костанайской области. Помимо оказываемой нами поддержки открыт банковский счет для желающих направить деньги непосредственно пострадавшим, – сказал исполнительный секретарь областного филиала партии «AMANAT» Абдулла Идресов. Он также сообщил, что на трассу уже выехали 10 грузовиков с предметами первой необходимости. Остальное отправится в Костанайскую область в ближайшее время.

Объединились, чтобы помочь, и жители области Улытау. Одними из первых откликнулись бизнесмены. К ним присоединились спортсмены и тренеры центра развития спорта в Жезказгане. Пункты приема работают повсеместно, во всех населенных пунктах области Улытау. Сбор продолжается, улытаусцы намерены поддерживать соотечественников сколько потребуется.

Оказать помощь костанайцам, пострадавшим от пожара, также готова общественность Приуралья. В Западно-Казахстанской области при филиалах партии «AMANAT» открыто 14 пунктов приема гуманитарной помощи. Ее сбор начался утром 4 сентяб­ря. Население региона и частные компании перечисляют средства на единый счет. Формируются списки добровольцев, готовых принять участие в ликвидации последствий ЧС.

Как только было получено известие о произошедшем чрезвычайном происшествии в Костанайской области, пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим развернули в Акмолинском областном филиале партии «AMANAT». Аналогичные пункты заработали и в 20 территориальных филиалах партии.

В соседнюю область направился автокараван из пяти грузовых автомашин с 15 тоннами гуманитарной помощи. Свою поддержку оказали местные бизнесмены. Свыше 20 предприятий, члены Совета деловых женщин Акмолинской области и другие субъекты бизнеса собрали необходимое в помощь пострадавшим на общую сумму свыше 5,5 млн тенге.

Вот уже сутки как жители Мангистау несут в пункт приема гуманитарной помощи теплые вещи, одеяла, продукты, медикаменты. Власти региона и члены партии «AMANAT» призывают мангистаусцев оказать содействие в непростой ситуации нашим соотечественникам. Свою лепту уже внесли депутаты, члены партии, предприниматели. Сборы продолжатся еще несколько дней, после чего все собранные вещи будут отправлены пострадавшим.