Чужой беды не бывает

Аким Мангистауской области Серикбай Трумов выразил соболезнования пострадавшим в чрезвычайной ситуации через обращение в социальных сетях. Он подчеркнул: несмотря на отдаленность Мангистау от места бедствия, мангистаусцы помогают соотечественникам, сопереживая им в это трудное время.

Члены партии «Nur Otan» уже собирают средства для помощи пострадавшим. При Мангистаус­ком филиале развернут штаб.

– В связи с чрезвычайной ситуацией в областном филиале партии «Nur Otan» создан штаб, а также пункт для сбора гуманитарной помощи, ведь помогать можно не только деньгами, но одеждой и строительными материалами, – сообщил первый заместитель областного филиа­ла партии «Nur Otan» Елубай Абилов. – Сегодня 42 сотрудника офиса партии перечислили среднюю однодневную зарплату в размере 7 000 в помощь соотечественникам. Мы бросили клич среди однопартийцев, уверен, никто не останется в стороне.

Член общественного совета Мангистауской области Аят Сугирбай в свою очередь сообщил, что в Туркестане открыт счет для сбора денежных средств пострадавшим. Именно на него уже готовы отправить средства представители молодежных организаций, гражданские активис­ты, а также предприниматели региона.

– Мы уже собираем средства, – сообщил Аят Сугирбай. – Как только пришла эта печальная весть, во всех мессенджерах мы организовали группы. Сейчас поддерживаем тесный контакт со знакомыми и родственниками из Арыса, узнаем о текущих событиях из первых уст. Пострадавшим соотечественникам желаем скорейшего выздоровления и глубоко скорбим вместе с теми, кто потерял близких.

Как рассказали в управлении здравоохранения Мангистаус­кой области, медики также перечисляют однодневную заработную плату пострадавшим жителям города. Свою лепту в помощь пострадавшим вносит и коллектив Назарбаев Интеллектуальной школы Актау. Сотрудники учебного заведения отчисляют однодневное жалование для помощи людям.