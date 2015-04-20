Чужой беды не бывает Свежий выпуск 513 Наталья РЫЖКОВА, Чингиз ТАШЕНОВ, Ольга ЗОЛОТЫХ, Людмила КОРИНА

Паводковая ситуация в стране находится под контролем Правительства. С рабочей поездкой поселок Г. Мустафина в Бухар-Жырауском районе посетили первый заместитель Премьер–Министра Бакыт­жан Сагинтаев, заместитель министра внутренних дел Владимир Божко, аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. Состоялись встречи с населением. На оперативном совещании заслушаны отчеты руководителей областных служб и управлений о проделанной работе.

– Правительство принимает все меры по стабилизации и контролю над паводковой ситуацией, сложившейся в нескольких регионах страны. Рассматривается вопрос о выделении дополнительных финансовых ресурсов из резерва, а также о привлечении спонсорской помощи, – позже во время рабочей поездки в регион отметил заместитель Премьер-Министра Бердыбек Сапарбаев.

В поселке Г. Мустафина представители оперативного штаба и специалисты местных исполнительных органов ведут регистрацию пострадавших, формируют электронную базу данных, обследуют жилой фонд и имущество. Они выдают справки и документы, расселяют тех, чьи дома оказались непригодными: в Караганде и Темиртау размещены 432 человека.

В ликвидации последствий стихии принимают участие подразделения ДЧС Карагандинской области. Им на помощь прибыли полк ГО и ЧС Национальной гвардии РК, оперативно-спасательный отряд Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Южно-Казахстанской области со своей техникой. Задействовано более 250 человек. Очищаются дворы, проверяется жилой сектор, эвакуируется имущество из затопленных домов.

Полностью вода отступила на трех улицах, но затопленными остаются еще 267 домов. Привлечена спецтехника специализированной пожарной части СПиАС пожаротушения и аварийно-спасательных работ Алматы, пожаронасосной станции 110. Проводится откачка воды из зернохранилища ТОО «Ак Нура ХПП». Очистку хозяйственных построек и вывоз павшего скота ведут военнослужащие. Для обеспечения правопорядка привлечены сотрудники батальона патрульно-постовой службы УВД Караганды, СОБР, УВД Бухар-Жырауского района.

Население обеспечено горячим питанием, завозятся хлеб и предметы первой необходимости. Под эгидой Общества Красного Полумесяца РК в поселке открыт круглосуточный пункт приема благотворительной помощи. На сходе жителей акимом Бухар-Жырауского района даны поручения соответствующим службам по восстановлению энерго- и водоснабжения, телефонизации, коммунального обслуживания. Уже в понедельник возобновились занятия в Токаревской и Нуринской школах.

Противопаводковые мероприятия круг­лосуточно ведутся и в 11 селах Целино­градского района. Во всех населенных пунктах, что находятся в зоне риска, укрепляются дамбы, дороги и плотины. В некоторых местах построены новые заграждения. Отселены в безопасные участки 523 человека.

Надо отметить, что во время паводковых мероприятий в районе не пострадал ни один человек, факты гибели скота не выявлены.

Как отмечает заместитель акима района Алма Айткужинова, в отдельных населенных пунктах на возвышенностях установлены вагоны, круглосуточно работает штаб, в селах есть прицепные тракторные телеги, в каждом населенном пункте находятся акимы сельских округов, представители руководства района, участковые инспекторы и психологи. Также установлены дополнительные посты наблюдения, мобилизована вся имеющаяся в районах техника.

Местными исполнительными органами и территориальными подразделениями МВД РК проводятся противопаводковые мероприятия в населенных пунктах района. В селе Р. Кошкарбаева со стороны реки Нура укладывается мешкотара с инертным материалом вдоль автомобильной дороги.

На беду отозвалась вся страна. На различных сайтах можно прочесть отклики жителей Алматы, Астаны, регионов. В район поступила гуманитарная помощь от Генеральной прокуратуры, прокуратуры Астаны, Агрокредитной корпорации, Казагромаркетинга, Федерации тяжелой иатлетики, АТВ «Квадра клуб-Астана».

В Караганде открыт общественный Фонд помощи пострадавшим от наводнения в Карагандинской области. Его возглавил председатель областного совета ветеранов войны и труда Оралды Торегожин. Учредителями являются Мадениет Божбанов, директор филиала Национальной палаты предпринимателей, Наталья Вшивцева, президент Гражданского альянса Карагандинской области, и Серик Санаубаев, заместитель исполнительного директора Ассоциации предпринимателей Карагандинской области.

На специальный счет помощи потерпевшим однодневную заработную плату перечислил Муфтият.

– Чужой беды не бывает. Во всех уголках страны активно идет сбор гуманитарной помощи. При мечетях открылись пункты, куда прихожане несут вещи, предметы быта. Акция «Караван благотворительности» по сбору помощи проходит в Астане, Алматы, Караганде и других городах, – отметил Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы. – Из Алматы в Караганду уже отправился грузовик с 20 тоннами гуманитарной помощи.

Члены Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области, руководители предприятий и организаций, представители общественности призвали жителей области принять активное участие в помощи регионам, пострадавшим от наводнения. В 2011 году, когда в Приуралье случился небывалый паводок, поддержку затопленным поселкам и районам оказала вся страна. «Сегодня мы не можем оставаться равнодушными к судьбам своих соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации, – говорится в обращении. – Настало время, когда от каждого из нас зависит судьба тех, кто лишился крыши над головой и самого необходимого».

О готовности оказать материальную помощь пострадавшим от стихии уже заявили научно-образовательный комплекс КазИИТУ, западноказахстанские филиалы «КазТрансГазАймак» и «ИнтерГаз Центральная Азия», заводы «Зенит», «Омега», «КазАрма», ТОО «Жайыкгидрогеология», «Аяз», АО «Гидроприбор» и ряд других коллективов. На специально открытом пункте продолжается сбор теплой одежды. Заявив, что сплоченность и метод асара всегда помогали казахстанцам справляться с любыми невзгодами, к акции милосердия подключились все этнокультурные объединения области.

Жители Актау также собрали несколько вагонов вещей, продуктов и медикаментов. Из Жанаозена и Форт-Шевченко привезли несколько десятков коробок с макаронами, чаем и теплыми вещами. В стороне не остаются предприятия и организации. Культурно-досуговый комплекс им. Абая предоставил свой транспорт для перевозки собранной помощи. Местный телеканал – помещение для ее хранения.

– Это страшная трагедия! Десятки населенных пунктов подтоплены в Карагандинской области, несколько тысяч человек эвакуированы. Мы решили организовать пункт приема для гуманитарной помощи, договорились с КТЖ, и нам предоставят вагон для переправки собранных вещей, – рассказала активистка Г. Аубакирова.



Координаты Общественного фонда помощи пострадавшим от наводнения в Карагандинской области для сбора финансовой помощи:

Филиал АО «Bank RBK» в г. Караганда

БИК KINCKZKA

ИИК KZ098210139812154223

КБе 18