Чья антенна выше

В запросе сенатор напомнила, что предприятие OTAU TV было создано государством с целью обеспечения качественным телерадиовещанием отдаленных сельских населенных пунктов и решения задач по информационной безопасности страны и является оно одним из подраз­делений АО «Казтелерадио», 100% акций которого принадлежат государству.

В соответствии с программой «Основные стратегические направления развития АО «Казтелерадио» на 2011–2015 годы» планировалось построить 827 радиотелевизионных станций (РТС) с достижением охвата 95% населения Казахстана. Согласно финансово-экономическому ­обоснованию, разработанному в 2011 году, смета на строительство этих станций составила 66,4 млрд тенге, в том числе 53,4 млрд тенге – из респуб­ликанского бюджета.

На декабрь 2016 года было введено в эксплуатацию 356 станций с охватом 77,5% населения страны.

За эти годы АО «Казтелерадио» активно развивало сеть абонентов OTAU TV, количество которых перевалило за 1 млн пользователей. На сегодня это самая крупная спутниковая телевизионная компания в Казахстане. Между тем в настоящее время проводится работа по передаче абонентов OTAU TV в частную компанию Caspio HD. «Смена собственника потребует замены клиентского оборудования. Кроме того, это приведет к отключению бесплатного пакета в 55 каналов, имеющихся в пакете АО «Казтелерадио», – говорится в запросе на имя Премьер-министра.

В связи с вышеизложенным сенатор попросила ответить, кем принято решение о передаче абонентов OTAU TV в частную компанию Caspio HD и на каких условиях, кому принадлежит компания Caspio HD и почему созданные за государственные средства активы должны быть переданы частной компании и как это отразится на финансовых результатах АО «Казтелерадио»?

Также сенатор интересуется, сколько станций РТС всего ­построено и введено в эксплуа­тацию в настоящее время и сколько из них построено и введено в эксплуатацию за 11 месяцев 2017 года, а также какое на сегодня финансовое состояние АО «Казтелерадио»?

В ответе на запрос отмечается, что проведенный АО «Казтелерадио» анализ своей деятельности по экономической эффективности предоставления платного пакета OTAU TV показал нерентабельность услуги. Основная причина нерентабельности связана с высокими затратами на закуп зарубежного контента. Поэтому для оптимального выхода из сложившейся ситуации в августе 2017 года проведен консалтинговый аудит компанией «Делойт ТСФ».

В результате предложены сценарии дальнейшего развития услуги OTAU TV, и наиболее эффективным, а также безболезненным для потребителей и АО «Казтелерадио» сценарием являлась реализация услуг платного спутникового телерадиовещания совместно со сторонним оператором.

«В ответ на запрос АО «Казтелерадио» поступили предложения от операторов спутникового телевидения ТОО «АлмаТелекоммуникейшнс Казахстан», ТОО «TV-Commerce» с торговой маркой CaspioHD», – говорится в ответе.

По итогам анализа техничес­ких возможностей и соответствия сетей стороннего оператора техническим требованиям АО «Казтелерадио» решением правления общества наиболее приемлемой компанией для сотрудничества было определено ТОО «TV-Commerce». В ответе на запрос отмечается, что ТОО «TV-Commerce» с торговой маркой CaspioHD использует стандарт MPEG 4, соответствующий стандарту OTAU TV, что позволит не менять спутниковые приемники абонентов, а также не потребует покупки какого-либо дополнительного оборудования и проведения дополнительных монтажных работ, что соответственно сохранит стоимость абонентской платы на прежнем уровне.

При этом другой оператор «АлмаТелекоммуникейшнс Казах­стан» оказывает услуги спутникового вещания в стандарте HVEC, и это требует замену всех абонентских приемников OTAU TV.

«Таким образом, учитывая вышеизложенные факты, АО «Казтелерадио» заключило агентское соглашение с ТОО «TV-Commerce» 30 ноября 2017 года. При этом имущественный комплекс изначально сохранен за АО «Казтелерадио», – подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем в связи с появлением новых обстоятельств вопрос сотрудничества между АО «Казтелерадио» и ТОО ­«TV-Commerce» пересмотрен.

Так, с целью недопущения технических сбоев и обеспечения непрерывного и качественного предоставления услуг абонентам полного пакета OTAU TV ТОО «TV-Commerce» будет осуществлять указанную услугу до конца I квартала 2018 года.

«По истечении данного срока предоставление услуг абонентам OTAU TV будет осуществляться АО «Казтелерадио», – говорится в ответе на депутатский запрос.

Если говорить относительно функционирования радиотелевизионных станций и перспектив их развития, то на сегодня цифровое эфирное вещание организовано с 356 радиотелевизионными станциями с достижением 77,5% охвата населения. В период с 2018 по 2020 год планируется ввести в эксплуатацию 471 станцию с дос­тижением не менее 95% охвата населения. Переход на цифровое и отключение аналогового вещания позволит высвободить частоты для дальнейшего развития мобильной связи.

По оперативным данным финансовой отчетности АО «Казтелерадио» по итогам 2017 года, доход составил 13 млрд 290 млн тенге, расходы – 14 млрд тенге.