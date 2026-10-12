Цифровые права в Конституции снизили уровень киберпреступности в Казахстане на 40%

Потерпевшим возмещено 5,9 млрд теңге
В стране активно развивается интеллектуальная система защиты от интернет-мошенников. В Правительстве собрали главные цифры и факты, сообщает Kazpravda.kz
Статистика и результаты:
За 3 года количество интернет-мошенничеств снизилось на 40%, а раскрываемость выросла на 29,9%.
За последние годы пострадавшим возвращены миллиарды тенге, благодаря Антифрод-центру Нацбанка блокировано свыше 117 млрд теңге. Действует уголовная ответственность за дропперство.
Что изменилось в законах и защите:
- Защита персональных данных закреплена на конституционном уровне.
- Введена обязательная биометрия для доступа к базам с медицинскими, банковскими и другими важными данными.
- Организации обязаны уведомлять граждан об утечках.
- В Трудовой кодекс введены нормы по обучению сотрудников кибергигиене, а контроль за защитой критических объектов передан КНБ.
Полезные бесплатные сервисы для граждан:
«Стопкредит» в eGov Mobile – добровольный отказ от оформления кредитов. К 1 июня 2026 года сервисом воспользовались 6,3 млн раз.
Сервис контроля доступа в eGov – проверка и отзыв согласий на обработку данных.
NomadGuard – проверка на утечки данных и фишинг.
Курсы киберграмотности на eGov и платформе CitizenSec.
Главное правило: Никогда не передавайте SMS-коды и пароли, проверяйте ссылки и включайте двухфакторную аутентификацию!