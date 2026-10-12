Цифровые права в Конституции снизили уровень киберпреступности в Казахстане на 40%

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В стране активно развивается интеллектуальная система защиты от интернет-мошенников. В Правительстве собрали главные цифры и факты, сообщает Kazpravda.kz

Статистика и результаты:

За 3 года количество интернет-мошенничеств снизилось на 40%, а раскрываемость выросла на 29,9%.

За последние годы пострадавшим возвращены миллиарды тенге, благодаря Антифрод-центру Нацбанка блокировано свыше 117 млрд теңге. Действует уголовная ответственность за дропперство.

Что изменилось в законах и защите:

- Защита персональных данных закреплена на конституционном уровне.

- Введена обязательная биометрия для доступа к базам с медицинскими, банковскими и другими важными данными.

- Организации обязаны уведомлять граждан об утечках.

- В Трудовой кодекс введены нормы по обучению сотрудников кибергигиене, а контроль за защитой критических объектов передан КНБ.

Полезные бесплатные сервисы для граждан:

«Стопкредит» в eGov Mobile – добровольный отказ от оформления кредитов. К 1 июня 2026 года сервисом воспользовались 6,3 млн раз.

Сервис контроля доступа в eGov – проверка и отзыв согласий на обработку данных.

NomadGuard – проверка на утечки данных и фишинг.

Курсы киберграмотности на eGov и платформе CitizenSec.

Главное правило: Никогда не передавайте SMS-коды и пароли, проверяйте ссылки и включайте двухфакторную аутентификацию!