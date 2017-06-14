Статьи Cинергия сотрудничества Лаура Тусупбекова

Обращаясь к участникам церемонии, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что тема выставки «Энергия будущего» полностью соответствует Целям устойчивого развития ООН. Спикер высказал уверенность в том, что участие ООН и ее государств-членов в ЭКСПО-2017 внесет весомый вклад в решение пробле­мы глобального изменения климата.



В выступлении была отмечена поддержка со стороны ООН успешной интеграции Казахстана в международное сообщество и позиции нашей страны по запрещению ядерных испытаний и укреплению режима нераспространения ядерного оружия.



– День подписания Указа Президента Нурсултана Назарбаева о закрытии Семипалатинского ядерного полигона – 29 августа – отмечается в ООН как Международный день действий против ядерных испытаний, – напомнил председатель Сената.



Касым-Жомарт Токаев остановился на вкладе Казахстана в продвижение новой повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и в решение проблемы изменения климата. Он отметил, что в нашей стране реализуется программа партнерства «Зеленый мост», на нацио­нальном уровне принята Концепция по переходу к «зеленой» экономике.



Что касается дальнейших перспектив взаимодействия с ООН, то они направлены на реализацию полномочий Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности.



– Наши усилия сосредоточены на достижении мира, свободного от ядерного оружия, борьбе с международным терроризмом и насильственным экстремизмом, предотвращении угрозы глобальной войны, расширении сот­рудничества между всеми региональными организациями коллективной безопасности Европы и Америки, Азии и Африки, – сказал спикер.



Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на предстоящее открытие в Астане Международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН. Для размещения центра предполагается использовать часть павильо­нов ЭКСПО.



Участникам церемонии было продемонстрировано видеообращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, посвященное Дню ООН на Международной выставке.



В ходе мероприятия также выступили помощник Генерального секретаря ООН, директор регионального бюро Программы развития ООН по странам Европы и СНГ Джихан Султаноглу и генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг. Выступающие отметили, что ООН демонстрирует на ЭКСПО важность обеспечения всеобщего доступа к энергии, а также передовой мировой опыт в сокращении выбросов углерода, озеленении экономики и адаптации инновационных технологий.



– Мы уверены, что ЭКСПО придаст новый импульс текущим усилиям по достижению Целей устойчивого развития. Я надеюсь, что ЭКСПО станет площадкой для диалога между правительствами, климатологами и инженерами, чтобы найти практические решения по сокращению выбросов парниковых газов при производстве энергии, – сказала в частности Джихан Султаноглу.



По ее словам, энергетика является наиболее важным сектором для решения климатических проблем. Поэтому трансформация энергетического сектора имеет решающее значение для того, чтобы страны достигли своих целей и задач в области климата и развития.



– Нам необходимо укреплять и поддерживать эту трансформацию всеми возможными способами, – подчеркнула Джихан Султаноглу.



К слову, агентства ООН демонстрируют на ЭКСПО важность обеспечения всеобщего доступа к энергии, а также передовой мировой опыт в сокращении выбросов углерода, озеленении экономики и адаптации инновационных технологий. В павильоне ООН посетители смогут управлять моделью микрогидроэлектростанции или погрузиться в атлас солнечной энергии Казахстана. Отдельная установка покажет, как работает оазис орошения, помогая обеспечить воду в засушливых регионах с использованием солнечной энергии и энергии ветра. Девять из этих агентств располагают стендами и установками на выставке ЭКСПО: ПРООН, ЮНЕСКО, ЭСКАТО ООН, ЮНИДО, МАГАТЭ, ЮНИСЕФ, ЮНЕП, ООН, УВКБ ООН.