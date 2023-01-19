Cколько средств потребуется на реализацию послания президента, ответили в Минфине

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Вице-министр финансов Татьяна Савельева озвучила на коллегии ведомства размер суммы, которая может потребоваться на реализацию послания президента и его предвыборной программы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам спикера, основной задачей на 2023 год является финансовое обеспечение дальнейших политических, конституциональных реформ и поддержка экономики.

"При уточнении бюджета на текущий год и при формировании бюджета на 2024-2026 годы предстоит проработать большой блок вопросов по реализации послания главы государства, предвыборной программы, поручений по итогам поездок в регионы, новых национальных проектов и других вопросов. Например, таких, как проведение прямых выборов акимов районов и городов. По предварительным расчетам, может потребоваться изыскание дополнительно 1 трлн тенге в текущем году", – сообщила Савельева.

Она отметила, что в ведомстве уже фактически приступили к уточнению республиканского бюджета. Бюджетные заявки администраторы должны представить до 23 января, и в начале марта планируется зайти с ними в Парламент.