​CLAАS демонстрирует класс

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Светлана АБЕНОВА

Вчера на базе технического факультета вуза состоялось торжественное открытие Казахстанско-Германского цент­ра точного земледелия, единственного в стране и самого крупного на постсоветском пространстве. Ректор университета профессор Ахылбек Куришбаев в своем вступительном слове, обращенном к участникам мероприятия, отметил значимость события, которое, по его словам, стало результатом достигнутых на самом высшем уровне договоренностей между Казахстаном и Германией о внедрении новейших агротехнологий в нашей стране.

– Точное земледелие – это система, которая позволяет управлять технологиями в сельском хозяйстве, – подчеркнул он. – С ее помощью минимизируются затраты и существенно увеличивается эффективность производства сельскохозяйственной продукции.

В торжественной церемонии открытия центра приняли также участие посол ФРГ в Казахстане Рольф Мафаэль, ведущие специалисты крупнейшего в мире производителя сельхозмашин – компании CLAAS, профессура Университета прикладных наук Оснабрюка.

Представитель CLAAS Сергей Бутов продемонстрировал собравшимся, как работает новейшая модель уникального молотильно-сепарирующего устройства гибридного вида зерноуборочного комбайна LEXION, выдающего 84 тонны бункерного веса в час. По его словам, этот результат уже занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Макет супер­оборудования, на котором предстоит теперь учиться казахстанским студентам-аграрникам, сегодня можно еще увидеть только в выставочном зале компании.

Представители CLAAS передали также университету наглядные пособия и анимационные видеоматериалы, программы вождения зерноуборочных и силосоуборочных комбайнов, тракторов новейших модификаций и другие учебно-методичес­кие материалы. Кроме этого, благодаря немецким партнерам в университете оснащены мультимедийным оборудованием две учебные аудитории.

Мероприятие по открытию центра точного земледелия увенчалось подписанием договора о сотрудничестве между Казахским агротехническим университетом им. С. Сейфуллина и Университетом прикладных наук Оснабрюка Германии.

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