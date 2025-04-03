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– Как проходит процедура выбора культурной столицы тюркского мира? Рассматриваются ли несколько кандидатур городов на этот статус? Чем обусловлен выбор Актау?

– Основная цель выбора культурной столицы тюркского мира заключается в продвижении культурного многообразия тюркских народов, укреплении связей между государствами и развитии туризма.

Выбор столицы проходит в несколько этапов. Сначала государства-участники предлагают свои кандидатуры городов, затем на заседаниях ТЮРКСОЙ министры культуры тюркских стран обсуждают достоинства и возможности каждого. Важными критериями становятся наличие культурного наследия, удобство транспортной инфраструктуры, возможность проведения крупных международных мероприятий, уровень развития туриндустрии, а также историческая значимость города для тюркского мира. Окончательное решение принимается путем голосования на заседании Постоянного совета министров культуры стран – участниц организации.

В 2025 году высокий статус культурной столицы тюркского мира получил Актау. Этот выбор был обусловлен рядом факторов. Актау расположен на берегу Каспийского­ моря и является единственным морским портом Казахстана. Геогра­фическое положение делает его важным транспортным и торговым узлом, соединяющим страны Центральной Азии, Кавказа и Турции. Напомню, что одна из целей присвоения статуса культурной столицы заключается в укреплении связей между тюркскими народами, а Актау – стратегически важный центр для международного сотрудничества.

Кроме того, Мангистауская область имеет богатую историю и культурное наследие. На ее территории сохранились многочисленные исторические памятники, связанные с древними тюркскими племенами и кочевыми цивилизациями. Среди наиболее значимых можно выделить некрополи Бекет-ата и Шопан-ата, а также городище Кызылкала, которые являются значимыми элементами культурного ландшафта тюркского мира. Актау известен своими народными традициями, музыкальным и фольклорным наследием, на его земле были созданы древние эпосы.

Еще один фактор, повлиявший на выбор Актау, – активное развитие его туристического потенциа­ла. В последние годы Казахстан уделяет особое внимание продвижению каспийского побережья как популярного турнаправления. Здесь были построены новые гостиницы, улучшена инфраструктура, проводятся международные фестивали и спортивные соревнования. Статус культурной столицы тюркского мира предоставляет дополнительные возможности для привлечения туристов и инвесторов в этот регион.

Также важную роль сыграла внешнеполитическая стратегия Казахстана, направленная на укреп­ление сотрудничества между тюркскими государствами. Казахстан традиционно занимает активную позицию в рамках Организации тюркских государств и поддерживает инициативы, связанные с развитием общей тюркской идентичности. Присвоение Актау статуса культурной столицы тюркского мира является логичным продолжением данной политики. Ранее, в 2012 году, этого высокого статуса была удостоена Астана, а в 2017-м – Туркестан. Казахстан вновь становится цент­ром культурного, творческого и научного взаимодействия тюркских народов.

– Как Вы уже упомянули, земля Мангистау богата историческими памятниками, которые можно причислить к общему культурному достоянию всего тюркского мира. Получат ли какие-то из них финансовую или иную поддержку ТЮРКСОЙ­ для их дальнейшего исследования и благоустройства?

– Регион Мангистау – настоящая сокровищница исторического и культурного наследия всего тюркского мира. Здесь расположены уникальные памятники различных исторических эпох – от древних наскальных рисунков до архитектурных памятников, связанных с развитием тюркских цивилизаций. Среди самых известных объектов – архитектурные комплексы, связанные с исламом, а также археологические находки, отражающие культурные традиции кочевых народов.

С каждым годом в регионе предпринимается все больше усилий по сохранению и восстановлению этих объектов, а также по развитию транспортной и иной инфраструктуры для повышения привлекательности региона как культурного и туристического центра. В этом контексте стоит отметить значимость государственной и международной поддержки.

Одним из ключевых направлений господдержки является программа «Birgemiz: Asyl Mura», в рамках которой в Казахстане на различные проекты, связанные с восстановлением и реставрацией исторических памятников, выделяются значительные средства. Например, выделяются гранты на восстановление мавзолеев и других культовых сооружений, которые имеют важное значение не только для Казахстана, но и для других стран тюркского мира. Также планируется создание визит-центров и туристической инфраструктуры, образовательных и исследовательских центров, открытие музеев.

ТЮРКСОЙ также играет важную роль в организации международных форумов и симпозиумов, на которых обсуждаются вопросы сохранения и популяризации культурного наследия. Организация содействует созданию сетей обмена опытом, сотрудничества между университетами, научными учреждениями и культурными организациями тюркских стран.

– В 2023 году в Шуше (Азербайджан) было принято решение о создании Международного союза культурных столиц тюркского мира (TURKBIR). Каковы структура и функции этого представительного органа? Можно ли уже говорить о каких-либо результатах его деятельности?

– Это событие стало значимым шагом в развитии культурного сотрудничества между странами тюркского мира. Идея создания TURKBIR была предложена мэром турецкого города Бурса Алинуром Акташем на 39-м заседании Постоянного совета министров культуры стран – членов ТЮРКСОЙ­ в ноябре 2022 года. Суть этой инициативы заключалась в необходимости создания платформы для обмена опытом между городами, которые в разные годы получали статус культурной столицы тюркского мира. TURKBIR стал первым официальным объединением городов, носивших этот почетный статус.

В декабре 2023 года в Шуше было проведено учредительное собрание, на котором объявили о создании TURKBIR. Мэр Бурсы Алинур Акташ был избран первым председателем организации. Членами союза стали города: турецкие Бурса, Эскишехир и Кастамону, азербайджанские Шеки и Шуша, казахстанские Туркестан и Астана, кыргызский Ош, турк­менский Аннау и другие. Союз призван стать платформой для тесного взаимодействия в различных сферах, включая культуру, искусство, науку, образование, экономику, урбанистику и туристическую индустрию.

Союз создан в конце 2023 года и находится на этапе становления. И хотя организация пока не реализовала масштабных проектов, сам факт ее создания уже можно считать важным достижением в области культурной дипломатии среди тюркских стран.

– Для укрепления связей между странами тюркского мира рассматривается ли в рамках TURKBIR установление побратимских отношений между городами – культурными столицами? Это могло бы закрепить основы непрерывного сотрудничества и культурного обмена...

– Такая инициатива сейчас рассматривается. Побратимские отношения между городами всегда играли важную роль в международном сотрудничестве, обеспечивая постоянное взаимодействие между муниципальными властями, культурными учреждениями, образовательными организациями и бизнес-сообществами. Установление официального статуса городов-побратимов между бывшими культурными столицами тюркского мира позволит расширить географию совместных фестивалей, выставок, научных конференций, образовательных и художественных инициатив, а также послужит дополнительным стимулом для обмена студентами, учеными и представителями творческой интеллигенции.

Важной особенностью такого формата сотрудничества станет его практическая направленность: можно будет разрабатывать совместные туристические маршруты, объединяющие несколько городов, что сделает путешествия по тюркскому миру более насыщенными и доступными для международных туристов.

Таким образом, установление побратимских отношений между бывшими культурными столицами тюркского мира рассматривается как перспективная стратегия для дальнейшего углубления интеграции между городами тюркского мира.

– Ежегодное объявление новой культурной столицы тюркского мира способствует подъему экономики и развитию туризма в определенном регионе. Располагает­ ли ТЮРКСОЙ­ какими-то данными об этом?

– Присуждение городу почетного статуса культурной столицы тюркского мира традиционно сопровождается масштабной программой культурных мероприятий, международных встреч и туристических инициатив. Это способствует оживлению культурной жизни, активизации внутреннего и внешнего туризма, повышению интереса к историческому и культурному наследию региона.

Несмотря на очевидные преимущества, связанные с этим почетным званием, официальные статистические данные о влиянии статуса культурной столицы тюркского мира на экономику и туризм региона в открытых источниках практически отсутствуют. Однако анализ отдельных примеров позволяет сделать вывод о положительном эффекте, оказываемом этим проектом.

Так, в 2023-м Шуша (Азербай­джан)­ стала культурной столицей тюркского мира, что способствовало привлечению дополнительного внимания к этому историческому городу. В течение года здесь было проведено более 50 культурных мероприятий международного уровня, в том числе концерты, театральные постановки, выставки, фестивали традиционной музыки и искусства. Это способствовало росту потока туристов.

Другим примером может служить город Туркестан, который в 2017 году получил статус культурной столицы. Это событие послужило катализатором для масштабной модернизации города, который сегодня стал одним из ведущих культурных и туристических центров Казахстана. Правительство страны активно инвестировало в развитие инфраструктуры города: были построе­ны новые гостиницы, реставрированы исторические памятники, в том числе мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате Туркестан продолжает привлекать значительное количество туристов.

Такой же всплеск интереса туристов к своим культурным объектам ощутили Бурса, Кастамону и Ош. Но пока конкретных данных о количественном увеличении посещаемости и экономическом эффекте на уровне официальных отчетов ТЮРКСОЙ нет. И одним из возможных направлений работы TURKBIR в будущем может стать разработка аналитических отчетов по итогам каждого года, которые позволят оценить реальное влияние этого статуса на культурную, туристическую и экономическую сферы.

– В этом году культурная столица тюркского мира – Актау. Ранее этот почетный статус был у Астаны и Туркестана. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от посещения этих городов...

– Мне посчастливилось неоднократно посещать эти города. Все они имеют свои уникальные особенности и, получив статус культурной столицы, значительно изменились. С каждым годом становится все очевиднее, как важно сохранять баланс между традициями и инновациями, что я лично наблюдал в этих городах.

Актау – культурная столица тюркского мира 2025 года. Этот город всегда был для меня символом уникальности. Его расположение на побережье Каспийского моря, в окружении бескрайних степей и впечатляющих природных образований, несомненно, всегда привлекало внимание. Актау стал важным центром культурного обмена, где проходят выставки, международные фестивали, музыкальные события и театральные проекты, отражающие традиции и искусство тюркских народов.

Я обратил внимание, в городе активно развиваются культурные пространства. Это не только привлекает иностранных туристов, но и открывает новые возможности для местных жителей, создавая для них рабочие места и поддерживая развитие сферы услуг. Кроме того, Актау активно использует свои природные достопримечательности, такие как плато Устюрт и каньоны Бозжыра, для развития экологического туризма.

Что касается Астаны, то этот город за последние годы пережил фантастический рост и стал символом модернизации Казахстана. С каждым визитом я замечал, как архитектурные проекты становились реальностью, как Астана превращалась не только в туристический, но и международный деловой центр. Город поразил меня своим футуристическим видом, а такие объекты, как «Хан Шатыр», «Байтерек» и Дворец мира и согласия, стали настоящими символами нового Казахстана. Еще хочется отметить театр «Астана Опера» – современный архитектурный шедевр, который стал важным элементом культурной жизни города.

Туркестан всегда был мне особенно близок, ведь он несет в себе дух древности и является важнейшим центром тюркской духовности. Когда он стал культурной столицей тюркского мира в 2017 году, я увидел, как это событие стало поворотным моментом для города. Туркестан, несмотря на свою древность и значимость для тюркских народов, долго оставался в тени крупных мегаполисов. Однако с тех пор город переживает активное восстановление и развитие.

Здесь реконструируются и восстанавливаются важнейшие исторические памятники, возводятся новые гостиничные комплексы, музеи, культурные центры. Статус культурной столицы дал Туркестану возможность привлечь средства для восстановления и сохранения его культурного наследия. Этот город служит удачным примером того, как важно сохранять культурное наследие, развивая при этом современную инфраструктуру и привлекая новых туристов.

– Какие мероприятия будут проходить в Актау в течение года? Каким направлениям в вопросах сохранения культурного наследия будет уделено особое внимание?

– В рамках торжественной церемонии открытия, которая состоится 5 апреля, в Актау пройдут концерты, театральные постановки, выставки и конкурсы, представляющие культуру и традиции различных народов. В них примут участие более 500 артистов из разных стран. А уже завтра здесь откроется этногородок «Дархан дала», который станет настоящей культурной лабораторией для изучения и демонстрации традиций тюркских народов. Семь казахских юрт, каждая из которых будет представлять отдельный регион, станут местом для ярмарок ремесленников, мастер-классов по ткачеству, ковке, гончарному делу и другим народным промыслам. Посетители смогут познакомиться с разнообразием ремесел и искусства, попробовать национальную кухню и послушать фольклорные выступления.

В течение года в Актау будут проходить фестивали фольклора и традиционного искусства с участием представителей Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана.

Айтысы, ставшие неотъемлемой частью казахской культурной традиции, также займут важное место в программе мероприятий. Актау станет площадкой для проведения научных и культурных форумов, международных конференций. Актау – это не только культурная, но и природная жемчужина Казахстана. В рамках программы мероприятий будут организованы экскурсии по самым знаковым местам города и его окрестностей.

Что касается вопросов сохранения культурного наследия, то особое внимание будет уделено реконструкции уникальных архитектурных объектов и культурных памятников, которые являются частью духовного и культурного наследия всего тюркского мира. Вопросы сохранения и популяризации традиционных ремесел будут также находиться в центре внимания. В Актау создаются культурные центры, где мастера будут обучать молодежь и передавать им свои знания и навыки.

Еще одним из важных направлений работы в Актау станет развитие образовательных проектов, направленных на повышение осведомленности о культурном наследии тюркского мира среди молодежи. В школах и университетах будут организованы лекции, курсы и семинары, посвященные традициям, искусству, фольклору и языку тюркских народов.

Также будут налажены связи с крупными музеями и культурными центрами, что позволит обмениваться коллекциями, организовывать выставки и культурные мероприятия.

Помимо мероприятий в Актау, ТЮРКСОЙ продолжает реализовывать проекты, направленные на развитие тюркской культуры и укрепление братских отношений между тюркскими государствами. В 2025 году будут организованы научные конференции и симпозиумы, выставки, демонстрирующие богатое культурное наследие тюркского мира, будут опубликованы работы известных культурологов и ученых о богатой истории тюркских народов.

Данные инициативы призваны способствовать лучшему пониманию общей истории народов тюркского мира и развитию культурных и межгосударственных связей.